Новый год как насморк: через неделю проходит

Итоги недели

Эта неделя была первой рабочей в 2021 году.- спросил GOROD48 у липчан. На выходных липчане провели 11 дней - 31 декабря и первые десять с начала января. Прожиты они были относительно спокойно.Так,. На 20% больше, чем на прошлогодних длительных январских выходных. Чаще всего вызывали «скорую» и полицию, жалуясь на конфликты в семье или с соседями., а на пожарах погиб один человек (в прошлом году в каникулы сотрудники МЧС нашли на пепелищах пять погибших).. В том числе 20 - с белой горячкой. Примечательно, что каждый второй пациент обратился в ЛОНД самостоятельно, пожелав прервать добровольно-принудительную интоксикацию организма. Еще один сюрприз: впервые за 33 года в регионе в новогодние праздники никто не умер от запоя! Кстати, липчане все больше налегают на пиво, а не на крепкий алкоголь. Вторую волну наплыва пациентов в наркодиспансере ждут в 20-х числах января - после Старого Нового года и Крещения.Сотрудники ожогового центра также не сидели в каникулы без работы. Так,. Но никто не пострадал от запуска фейерверков и петард. Но двое мужчин получили серьезные ожоги: один из-за пожара в бане, другой хотел растопить печь.К сожалению, не обошлось без трагедий. Так, 6 января на улице Шуминского в Липецке погиб 15-летний школьник. Он выпал из окна квартиры, в которой жил.. Четырьмя днями ранееРадует одно: преступлений против жизни и здоровья (убийств, умышленных нанесений тяжкого вреда здоровью, побоев и истязаний) и против половой неприкосновенности стало в разы меньше, чем несколькими годами ранее. Если тенденция продолжится, то в местах лишения свободы скоро останутся воришки, уличные грабители, «враги народа» и иностранные агенты. На выходных. «Это успокаивает, а также способствует формированию здорового морально-психологического климата среди осужденных», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.. Главным образом из-за болезней. «Все школы Липецка заработали в обычном режиме». Накануне возобновления учебного процесса успел, правда, отличиться один недоросль: в парке Металлургов юниор отработал броски шайбой по находящейся там экспозиции (см.).Конец 2020 года и начало нынешнего были ознаменованы чередой ЧП в городской энергетике. Так, самой серьезной аварией на сетях в новогодние выходные стал порыв водопровода в районе Дачного и Казинки, произошедший в ночь на 6 января. К утру аварию ликвидировали (см.), однако потом обнаружились новые утечки. Специалистам пришлось заменить три метра трубопровода.А 14 января в Липецке случилось сразу несколько ЧП. Так,- Дочь шла от бабушки, у которой ночевала. Ступила на тротуар, успела сделать буквально два шага, и асфальт ушел у нее из-под ног - она провалилась в кипяток. Оксана зацепилась локтями за край, самостоятельно вылезла на руках, - сообщил GOROD48 подробности жуткого случая отец студентки.Девушку госпитализировали, она получила ожог 35% тела. 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста», провалившегося в ту же яму, получил ожог 15% тела. Оба пострадавших на улице Стаханова находятся в реанимации областного ожогового центра на Соколе.Проверки по факту аварии проводят полиция, Следственный комитет и прокуратура.- А в Москве после таких случаев Собянин в тот же день с работы снимает человека по три с выговором. А в Липецке тихонько отмолчатся как всегда. Только награждать и поздравлять, всегда, пожалуйста, готовы, - посетовал в комментариях к этим новостям некийО масштабах аварии можно судить по тому, что паром заволокло 15 микрорайон. Жители района переполошились, подумав, что и у них что-то произошло. Из-за порыва сети на улице Стаханова без тепла на день остались жители более 30 многоэтажек. Под отключения попали школы и детские сады.- Руководство города, продолжайте не обращать внимание на коммуникации города, продолжайте уродовать парки и перекладывать плитку. Но такого позора никогда не было, чтобы то одна часть города, то другая зимой остаются без отопления, - написал комментаторВо второй половине дня 13 января в Липецка началась пурга. Снег валил до трех часов ночи четверга. На город выпало порядка 10 миллиметров осадков, что соответствует четверти месячной нормы для Липецка. Синоптиков такой снегопад не впечатлил, а вот муниципальных коммунальщиков заставил работать круглосуточно (см.).Во время снегопада: сильный ветер создавал во многих местах снежные переметы высотой до 30 сантиметров. Работающие за мизерную зарплату водители и механизаторы МБУ «Управление благоустройства Липецка» не допустили остановки общественного транспорта ни по одному из маршрутов. А с четырех часов утра на расчистку остановочных павильонов, тротуаров и пешеходных переходов вышли получающие не намного больше МРОТ 150 муниципальных дворников и 14 единиц малой коммунальной техники.На этой неделе новый состав Липецкого горсовета, несмотря на его политическую гомогенность (34 из 35 депутатов - члены «ЕР»), показал зубы. В четверг утром депутаты раскритиковали городскую администрацию за двухлетние планы ремонта дороги по улице 50 лет НЛМК, а в обед «съели» вице-мэра Галину Пономареву. Но обо всем по порядку.- об этом GOROD48 рассказал первый вице-мэр Липецка Константин Востриков. Сделано это будет во избежание укладки асфальта следующей зимой, чтобы избежать участи едва не ставшего долгостроем этого года другого объекта городской инфраструктуры (см.). Совершенно резонно, памятую об уроках обновления проспекта Победы, чиновники считают, что подрядчика и смежников, ресурсоснабжающие организации, которым предстоит перенести или заменить старые коммуникации на строительной площадке длиной свыше 1,7 км, ждет немало досадных открытий, ведь далеко не все инженерные сети корректно нанесены на карты.- Мы специально берем запас по времени, чтобы в конце года в горячке не укладывать в морозы асфальт, - резюмирует первый вице-мэр.Стройка ценой в 650 млн рублей предусматривает смешение проезжей части дороги на метр в сторону от ее нынешней оси, строительство с нуля ливневой канализации с локальными очистными сооружениями, пешеходные зоны и велодорожки по обе стороны обновленной автомагистрали. Подрядчик, который пока неизвестен, уже в марте-апреле перекроет движение транспорта на попадающей в ремонт улице.- Ко времени закрытия движения по улице 50 лет НЛМК мы оповестим жителей этого района города и автомобилистов о том, как на время реконструкции будет организовано движение транспорта на Манеже, - сказал Константин Востриков.Но в горсовете депутаты высказали недовольство такой продолжительной стройкой.- Это мой избирательный округ. Поэтому жители забросали меня вопросами о том, что им делать эти полтора года без дороги? Проект - двухлетний. Значит, люди все это время не смогут нормально подъезжать к школе, домам, объектам бизнеса. Как будет осуществляться подъезд? И возможно ли ускорить темп и сделать все это за год, ведь участок не такой уж и протяженный? - спросил депутат Александр Кофанов.- Бюджет построен так, что финансирование - двухлетнее. И я не имею права заключить с подрядчиком иной договор, на год. Но если подрядчик будет сознательным и сделает все за год, я не буду этому препятствовать, - ответил начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Алпатов.О чем еще спорили депутаты с чиновниками, читайте в публикации:На этой неделе, кстати,. Оказалось, в нашем регионе выделенные из федерального бюджета средства были освоены к концу прошлого года только на 88,2%. Однако в Липецке уже проторговали контракты на ремонты дорог в этом году. Так, воронежское ООО «Дорожник» (учредители Артур и Наталья Абрамян) за 93 млн рублей при начальной цене контракта в 117 миллионов обновит дорожное полотно на улицах Подгоренской, Стаханова, Кривенкова, Белана, 2-ой Индустриальной, Доватора, Филипченко. ООО «Дорожник» уже известно в Липецке: организация обновляла улицу Баумана и дороги на ЛТЗ. А липецкое ООО «Инфинити Групп» (учредители Акоп, Араик и Егиазар Егиазарян) выиграла дорожный тендер, сбив стартовую стоимость с 112 миллионов рублей до 92 миллионов, на ремонт улиц Тельмана, Пушкина и Расковой, площади Победы, ряда дорог в Ссёлках и в поселке Дачный. В итогеА еще. Последнюю точку в обсуждении вопроса ценой в полмиллиарда рублей поставила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова. Она заявила, что освещение города - это полномочия муниципалитета. И было бы неправильно при существующем муниципальном бюджетном учреждении «Липецкгорсвет» отдавать эти полномочия частному лицу. .Еще в декабре прошлого года выяснилось, что получить муниципальное имущество желает некое ООО «КГК-48 Липецк», зарегистрированное в январе 2020 года. Размещается оно в МБУ «Технопарк-Липецк» в офисе 520. В компании нет работников, а есть только гендиректор Сергей Швилкин. Уставный капитал потенциального концессионера - 100 тысяч рублей. Проект концессии подразумевал сдачу этой организации всего муниципального имущества на 15 лет (794,7 километров сетей, 7,9 тысяч опор, 23,9 тысяч светоточек и 258 шкафов управления). Подобные концессии, по словам парламентариев, в других регионах заканчивались возбуждением уголовных дел.В регионе умерло на 3754 человека больше, чем в доковидном 2019 году. ТаковСамые тяжелые потери пришлись на вторую волну коронавируса: в четвертом квартале прошлого года скончалось 6573 жителя региона - на 2 534 человека больше, чем в октябре-декабре 2019 года. Так, в ноябре 2020 года умерли 2129 человек, а в декабре - 2304 человека. Впрочем, официально именно COVID-19 убил по данным на 31 декабря лишь 258 жителей области. Кстати, в 2014 году, когда свирепствовал штамм гриппа H1N1, который называли «свиным», по графе «смертность от инфекционных и паразитарных болезней» в отчете Липецкстата прошли 89 человек. По итогам 2019 года в эту же графу статистики занесли 47 человек.В областном управлении ЗАГС и архивов пока не комментируют показатели «движения населения», ссылаясь на то, что имеющиеся статистические данные еще нуждаются в перепроверках. Но вряд ли картина станет иной. К концу первого квартала статистики лишь подсчитают, от чего именно в 2020 году умерли более 20 тысяч липчан: от каких болезней и от каких внешних причин (ими считаются убийства, самоубийства, случайные отравления алкоголем, транспортные травмы).А что у нас с рождаемостью? В прошлом году, как и следовало ожидать, в области продолжилось падение рождаемости. В 2020-м родились 9492 малыша. На 445 мальчиков и девочек меньше, чем в 2019 году. Для сравнения снова можно обратиться к статистике трех последних лет. Так, в 2017 году в области зарегистрировали 11 565 новорожденных, в 2018-м - 10 892, в 2019-м - 9 937.Ковид продолжает выкашивать народ. Так, с начала недели в регионе заболели 795 человек, а умерли - 26. В итоге по состоянию на субботу с начала пандемии в области коронавирусная инфекция выявлена у 18 648 человек, 14 013 из них выздоровели, 325 человек умерли.Эпидемиологи считают, что пандемия COVID-19 сойдет на нет в том или ином регионе или государстве при коллективном иммунитете в 85% (после этого вирус не перестанет циркулировать в популяции, но заболеваемость перестанет носить характер эпидемии). Какой же популяционный иммунитет у липчан сегодня? По официальным данным, популяционный иммунитет липчан сложился на уровне 20%, по неофициальным - достиг 50% (см.).Самый безопасный способ достижения приемлемого коллективного иммунитета - вакцинация. Но пока в регионе этот процесс носит зачаточный характер и, как сказал главврач областной инфекционки Андрей Филатов, никак не влияет на уменьшение количества новых заболевших коронавирусом.Однако скоро ситуация может измениться. На очередном заседании оперативного штаба по противодействию развитию коронавирусной инфекции вице-губернатор Александр Ильин заявил, что в феврале- Надо быть готовыми привить 150 тысяч липчан в короткое время. По этому показателю нас будет оценивать федеральная власть, - сказал Игорь Артамонов.Губернатор попросил начать активную пропаганду вакцинации. Мол, паспорт привитого человека станет его пропуском на поезд и в самолет.. Для этого, правда, нужно подписать обязательство отработать в поликлинике пять лет.- В Краснинском районе ситуация тяжелая, - сказал губернатору и.о. главы района Алексей Телков. - Один наш житель в больнице с коронавирусом, 62 человека лечатся от этой инфекции на дому. Врачей у нас нет. Нам раньше помогали медики из Лебедяни, но и там заболело много врачей.. Она ушла с должности вице-мэра по собственному желанию, не проработав в должности и года. Никакими новациями и свежими идеями липчанам чиновница не запомнилась. Кстати, по данным GOROD48, следующей на выход из мэрии готовится Галина Пономарева, еще один заместитель Евгении Уваркиной. Она, как и Ольга Углева, также не хватала звезд с неба. Например, именно Галине Пономаревой, пришедшей в городскую администрацию в марте 2020 года, было доверено создание новой организационной структуры мэрии, но этот документ до сих пор не готов, хотя должен был быть предоставлен депутатам Липецкого горсовета еще летом прошлого года. Возможно, она покинет мэрию в начале февраля.. Петра Порошенко обвиняют в госизмене, так как, по мнению следствия, он, как ее владелец, платил налоги в бюджет России, в то время как его страна «воевала с Россией».