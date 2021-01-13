Общество

40 минут назад

Владимир Путин назвал Липецкую область в числе отстающих по темпам дорожного строительства

8 582
#дорога #благоустройство
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Владимир Путин назвал Липецкую область в числе отстающих по темпам дорожного строительства

Исполнение нацпроекта по дорогам по итогам 2020 года в субъектах-аутсайдерах находится на уровне 93%.

Сегодня глава государства в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства. На 56-й минуте совещания президент перечислил одиннадцать регионов России, которые отстают по темпам дорожного строительства.

В числе отстающих регионов Владимир Путин назвал и Липецкую область.  

- Руководители всех этих регионов мне хорошо известны, и я отношусь к ним с большим уважением, знаю, что они очень активно работают по развитию своих регионов, особенно в условиях пандемии, много сделали для того, чтобы ситуация была стабильная, тем не менее, ничего здесь личного нет, что называется, и я их хочу назвать, - отметил Владимир Путин. - Пермский край, Смоленская область, республика Крым, Астраханская область, Ростовская область, республика Карелия, республика Мордовия, Липецкая область, Мурманская область, Рязанская область, Еврейская автономная область . 

По словам президента, кассовое исполнение нацпроекта по дорогам по итогам 2020 года в этих субъектах ниже показателей 2019 года и находится в районе 93%, а в Еврейской автономной области даже 79,8%. В среднем же по России этот показатель составляет около 99%.

- Средства-то выделялись своевременно? - Поинтересовался президент. 

Отставание по дорожному строительству объяснили объективно-субъективным причинами: куда-то чуть позже пришли средства (например, в Крым), где-то возникли проблемы с подрядчиками - они обанкротились, где-то не хватило рабочей силы.

Президент поручил провести дополнительную работу, детально рассмотреть каждый случай и доложить об итогах рассмотрения ситуации в регионах. 

Фото - скриншот с видео  kremlin.ru

8 582
#дорога #благоустройство
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Комментарии (8)

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))))

7 минут назад
Конечно проведут дополнительную работу .... и закроют 50 лет НЛМК на 5 лет...))) ...
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Ы

13 минут назад
Ну что чинуши слышали? Технологический шов у них.
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Липчанин

14 минут назад
Зато по ковиду впереди других, в лидерах по количеству больных и умерших
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Житель

20 минут назад
Правильно Владимир Владимирович! А то нам тут только бордюры, плитку, каждый год меняют, на одном и том же месте! К примеру в с. Доброе!
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Александр

21 минуту назад
В Липецке не могут строить дороги !!!!!
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Вика

21 минуту назад
Ой,да ладно,приписки все исправят.Медицина это уже доказала.
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1111

25 минут назад
Когда федеральная власть будет спрашивать за качество строительства дорог?????
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Житель

26 минут назад
Ну наконец то хозяин дал достойную оценку,!
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