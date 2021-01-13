Общество
40 минут назад
Владимир Путин назвал Липецкую область в числе отстающих по темпам дорожного строительства
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Исполнение нацпроекта по дорогам по итогам 2020 года в субъектах-аутсайдерах находится на уровне 93%.
Сегодня глава государства в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства. На 56-й минуте совещания президент перечислил одиннадцать регионов России, которые отстают по темпам дорожного строительства.
В числе отстающих регионов Владимир Путин назвал и Липецкую область.
- Руководители всех этих регионов мне хорошо известны, и я отношусь к ним с большим уважением, знаю, что они очень активно работают по развитию своих регионов, особенно в условиях пандемии, много сделали для того, чтобы ситуация была стабильная, тем не менее, ничего здесь личного нет, что называется, и я их хочу назвать, - отметил Владимир Путин. - Пермский край, Смоленская область, республика Крым, Астраханская область, Ростовская область, республика Карелия, республика Мордовия, Липецкая область, Мурманская область, Рязанская область, Еврейская автономная область .
По словам президента, кассовое исполнение нацпроекта по дорогам по итогам 2020 года в этих субъектах ниже показателей 2019 года и находится в районе 93%, а в Еврейской автономной области даже 79,8%. В среднем же по России этот показатель составляет около 99%.
- Средства-то выделялись своевременно? - Поинтересовался президент.
Отставание по дорожному строительству объяснили объективно-субъективным причинами: куда-то чуть позже пришли средства (например, в Крым), где-то возникли проблемы с подрядчиками - они обанкротились, где-то не хватило рабочей силы.
Президент поручил провести дополнительную работу, детально рассмотреть каждый случай и доложить об итогах рассмотрения ситуации в регионах.
Фото - скриншот с видео kremlin.ru
В числе отстающих регионов Владимир Путин назвал и Липецкую область.
- Руководители всех этих регионов мне хорошо известны, и я отношусь к ним с большим уважением, знаю, что они очень активно работают по развитию своих регионов, особенно в условиях пандемии, много сделали для того, чтобы ситуация была стабильная, тем не менее, ничего здесь личного нет, что называется, и я их хочу назвать, - отметил Владимир Путин. - Пермский край, Смоленская область, республика Крым, Астраханская область, Ростовская область, республика Карелия, республика Мордовия, Липецкая область, Мурманская область, Рязанская область, Еврейская автономная область .
По словам президента, кассовое исполнение нацпроекта по дорогам по итогам 2020 года в этих субъектах ниже показателей 2019 года и находится в районе 93%, а в Еврейской автономной области даже 79,8%. В среднем же по России этот показатель составляет около 99%.
- Средства-то выделялись своевременно? - Поинтересовался президент.
Отставание по дорожному строительству объяснили объективно-субъективным причинами: куда-то чуть позже пришли средства (например, в Крым), где-то возникли проблемы с подрядчиками - они обанкротились, где-то не хватило рабочей силы.
Президент поручил провести дополнительную работу, детально рассмотреть каждый случай и доложить об итогах рассмотрения ситуации в регионах.
Фото - скриншот с видео kremlin.ru
8 582
))))
Ы
Липчанин
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Александр
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1111
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