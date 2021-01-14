Общество
сегодня, 13:45
Депутаты горсовета зарубили идею передачи частному инвестору уличного освещения Липецка
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Подобные практики в других регионах заканчивались возбуждением уголовных дел.
Новый состав горсовета, несмотря на его политическую гомогенность (34 из 35 депутатов - члены «ЕР»), оказывается, может показывать зубы. Сегодня утром депутаты раскритиковали МКУ «Управление благоустройства Липецка» за двухлетние планы ремонта дороги по улице 50 лет НЛМК, а в обед «съели» вице-мэра Галину Пономареву. Вернее, подготовленный ею проект перечня муниципальных объектов, планирующихся к передаче в концессию. Сама вице-мэр на депутатскую комиссию по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства не пошла. За нее отдувалась начальник городского департамента экономического развития администрации Юлии Полоскина.
Юлия Полоскина, очевидно, считала, что обойдется очередной дежурной мантрой о никому не нужных объектах, в которые нужно вкладывать миллионы. Но это был не ее день…
Вначале, впрочем, все шло как по маслу. Юлия Полосина рассказала, что никаким инвесторам не нужны ни баня на улице 40 лет Октября, ни баня на улице Неделина, 22.
- Обе бани не раз уже вносились в перечень концессионных соглашений. Обе не функционируют, находятся в аварийном состоянии. Мы оценили капвложения в них в размере 32 миллиона рублей, и то предварительно.
В неудовлетворительном состоянии находится и стадион на улице Архангельской, в реконструкцию которого нужно вложить 80 миллионов, и бывшая школа в Желтых Песках, первоначальные затраты на которую составляют 10 миллионов. Из списка интересных бизнесу объектов мэрия исключила подземный переход перекрестке улиц Плеханова и Зегеля, ледовый дворец на улице Минской. Очевидно потому, что все схемы привлечения бизнеса к ним не предусматривали платы концедента, мэрии. А вот концессия на сети наружного освещения Липецка с ценой вопроса в полмиллиарда рублей могла быть очень интересна частнику.
- Проблема в том, что город не освещен как нужно. Инвестор будет обязан модернизировать существующую систему, создать автоматизированную систему управления сетями, построить новые сети…
Но развить мысль превращения за счет частного капитала Липецка в Нью-Васюки Юлии Полоскиной не дали депутаты.
- Где перечень улиц, на которые зайдет концессионер? - задала вопрос председатель комиссии, депутат Вера Урываева.
- Инвестора у нас пока на него нет. Почему инвесторы идут с эту схему так тяжело? Из-за строгого регламента, отпускающего на подготовку концессии 7-9 месяцев. Этот инструмент сложен для предпринимателей, но в нем есть плюс для муниципалитета…
Но депутаты отказались слушать лекцию об этом инструменте и сразу взяли быка за рога.
- Что мешает мэрии самой понемногу модернизировать уличное освещение в Липецке? - задался вопросом первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Коллегу тут же поддержала другой вице-спикер, Светлана Бессонова:
- Что это за необходимость это делать? У нас есть муниципальное предприятие «Горсвет». Почему бы ему не взять бюджетный кредит и поэтапно все делать? А так муниципалитет будет платить частной организации!
- Меня интересует такой вопрос: вырастет или упадет управляемость процесса после перехода муниципального предприятия в частные руки? У меня есть мнение, что управляемость упадет. Частный бизнес создан для извлечения прибыли. Мы это уже проходили в случае управляющих компаний! - сказал депутат Игорь Крутских
- Есть ли подобная практика в соседних регионах? Да, есть. И она отрицательная. Я знаю о нескольких уголовных делах на теме концессий. Меня это настораживает. У нас что, не хватает компетенций самим достигнуть нормативного освещения города? Мы решаем судьбу города на десятки лет вперед. Нас уже не будет в горсовете, а липчанам что, пожинать печальные плоды? Я прошу снять этот вопрос с обсуждения, - заявил депутат Михаил Селезнев.
- Уличные сети освещения - очень лакомый кусок. Есть много негативных для муниципалитета вариантов развития событий. Прошу исключить этот объект из концессионного списка, - обратился к коллегам депутат Алексей Харин.
Последнюю точку в обсуждении поставила председатель Счетной палаты Липецка Марина
Зиборова. Она заявила, что освещение города - это полномочия муниципалитета. И было бы неправильно отдавать эти полномочия частному лицу!
- Какой будет с него спрос - большой вопрос. Есть и финансовый вопрос очень большой. Тут говорят о 500 миллионах рублей, которые будут возмещаться концессионеру из муниципального бюджета. Плюс оплачивать его текущие расходы. Нам нужно заключение на этот счет департамента финансов, есть ли у города источники для такого финансирования? - сказала главный аудитор муниципалитета.
Депутаты единогласно приняли решение не включать уличное освещение Липецка в концессионный список.
Примечательно, что экс-директор муниципального бюджетного учреждения «Липецкгорсвет» Николай Дергунов, ныне председатель городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства, молчал во время избиения депутатами его коллеги-чиновницы.
GOROD48 еще в декабре прошлого года усомнился в необходимости передаче частному бизнесу уличного освещения города (см. «Темной лошадке» хотят доверить освещение Липецка»). Тогда же, на заседаний этой же депутатской комиссии выяснилось, что получить муниципальное имущество желает некое ООО «КГК-48 Липецк», зарегистрированное в январе 2020 года. Размещается оно в МБУ «Технопарк-Липецк» в офисе 520. В компании нет работников, а есть только гендиректор Сергей Швилкин. Уставный капитал потенциального концессионера - 100 тысяч рублей. Владельцем 80% долей общества является столичное ООО «КГК-Центр», остальные 20% - у частного лица Галины Кожевниковой. В свою очередь, согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «КГК-Центр» являются два юрлица - ООО «ВЭС» и АО «Корпорация Городских Концессий». К последней организации имеет отношение австрийская «Компания Сферрум ГМБХ».
Проект концессии подразумевал сдачу в ООО «КГК-48 Липецк» всего муниципального имущества на 15 лет (794,7 километров сетей, 7,9 тысяч опор, 23,9 тысяч светоточек и 258 шкафов управления). В течение этого срока частная организация намеревалась смонтировать 122 километра уличных сетей, оснащенных 3,4 тысячами светодиодных светильников. Заявляется, что этот проект позволит мэрии сэкономить на освещении Липецка до 90% бюджетных средств.
Юлия Полоскина, очевидно, считала, что обойдется очередной дежурной мантрой о никому не нужных объектах, в которые нужно вкладывать миллионы. Но это был не ее день…
Вначале, впрочем, все шло как по маслу. Юлия Полосина рассказала, что никаким инвесторам не нужны ни баня на улице 40 лет Октября, ни баня на улице Неделина, 22.
- Обе бани не раз уже вносились в перечень концессионных соглашений. Обе не функционируют, находятся в аварийном состоянии. Мы оценили капвложения в них в размере 32 миллиона рублей, и то предварительно.
В неудовлетворительном состоянии находится и стадион на улице Архангельской, в реконструкцию которого нужно вложить 80 миллионов, и бывшая школа в Желтых Песках, первоначальные затраты на которую составляют 10 миллионов. Из списка интересных бизнесу объектов мэрия исключила подземный переход перекрестке улиц Плеханова и Зегеля, ледовый дворец на улице Минской. Очевидно потому, что все схемы привлечения бизнеса к ним не предусматривали платы концедента, мэрии. А вот концессия на сети наружного освещения Липецка с ценой вопроса в полмиллиарда рублей могла быть очень интересна частнику.
- Проблема в том, что город не освещен как нужно. Инвестор будет обязан модернизировать существующую систему, создать автоматизированную систему управления сетями, построить новые сети…
Но развить мысль превращения за счет частного капитала Липецка в Нью-Васюки Юлии Полоскиной не дали депутаты.
- Где перечень улиц, на которые зайдет концессионер? - задала вопрос председатель комиссии, депутат Вера Урываева.
- Инвестора у нас пока на него нет. Почему инвесторы идут с эту схему так тяжело? Из-за строгого регламента, отпускающего на подготовку концессии 7-9 месяцев. Этот инструмент сложен для предпринимателей, но в нем есть плюс для муниципалитета…
Но депутаты отказались слушать лекцию об этом инструменте и сразу взяли быка за рога.
- Что мешает мэрии самой понемногу модернизировать уличное освещение в Липецке? - задался вопросом первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Коллегу тут же поддержала другой вице-спикер, Светлана Бессонова:
- Что это за необходимость это делать? У нас есть муниципальное предприятие «Горсвет». Почему бы ему не взять бюджетный кредит и поэтапно все делать? А так муниципалитет будет платить частной организации!
- Меня интересует такой вопрос: вырастет или упадет управляемость процесса после перехода муниципального предприятия в частные руки? У меня есть мнение, что управляемость упадет. Частный бизнес создан для извлечения прибыли. Мы это уже проходили в случае управляющих компаний! - сказал депутат Игорь Крутских
- Есть ли подобная практика в соседних регионах? Да, есть. И она отрицательная. Я знаю о нескольких уголовных делах на теме концессий. Меня это настораживает. У нас что, не хватает компетенций самим достигнуть нормативного освещения города? Мы решаем судьбу города на десятки лет вперед. Нас уже не будет в горсовете, а липчанам что, пожинать печальные плоды? Я прошу снять этот вопрос с обсуждения, - заявил депутат Михаил Селезнев.
- Уличные сети освещения - очень лакомый кусок. Есть много негативных для муниципалитета вариантов развития событий. Прошу исключить этот объект из концессионного списка, - обратился к коллегам депутат Алексей Харин.
Последнюю точку в обсуждении поставила председатель Счетной палаты Липецка Марина
Зиборова. Она заявила, что освещение города - это полномочия муниципалитета. И было бы неправильно отдавать эти полномочия частному лицу!
- Какой будет с него спрос - большой вопрос. Есть и финансовый вопрос очень большой. Тут говорят о 500 миллионах рублей, которые будут возмещаться концессионеру из муниципального бюджета. Плюс оплачивать его текущие расходы. Нам нужно заключение на этот счет департамента финансов, есть ли у города источники для такого финансирования? - сказала главный аудитор муниципалитета.
Депутаты единогласно приняли решение не включать уличное освещение Липецка в концессионный список.
Примечательно, что экс-директор муниципального бюджетного учреждения «Липецкгорсвет» Николай Дергунов, ныне председатель городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства, молчал во время избиения депутатами его коллеги-чиновницы.
GOROD48 еще в декабре прошлого года усомнился в необходимости передаче частному бизнесу уличного освещения города (см. «Темной лошадке» хотят доверить освещение Липецка»). Тогда же, на заседаний этой же депутатской комиссии выяснилось, что получить муниципальное имущество желает некое ООО «КГК-48 Липецк», зарегистрированное в январе 2020 года. Размещается оно в МБУ «Технопарк-Липецк» в офисе 520. В компании нет работников, а есть только гендиректор Сергей Швилкин. Уставный капитал потенциального концессионера - 100 тысяч рублей. Владельцем 80% долей общества является столичное ООО «КГК-Центр», остальные 20% - у частного лица Галины Кожевниковой. В свою очередь, согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «КГК-Центр» являются два юрлица - ООО «ВЭС» и АО «Корпорация Городских Концессий». К последней организации имеет отношение австрийская «Компания Сферрум ГМБХ».
Проект концессии подразумевал сдачу в ООО «КГК-48 Липецк» всего муниципального имущества на 15 лет (794,7 километров сетей, 7,9 тысяч опор, 23,9 тысяч светоточек и 258 шкафов управления). В течение этого срока частная организация намеревалась смонтировать 122 километра уличных сетей, оснащенных 3,4 тысячами светодиодных светильников. Заявляется, что этот проект позволит мэрии сэкономить на освещении Липецка до 90% бюджетных средств.
5 692
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