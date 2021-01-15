Мэрию Липецка покидает Ольга Углева

Сегодня - последний рабочий день вице-мэра.

Сегодня - последний день работы в администрации Липецка Ольги Углевой. Она уходит с должности вице-мэра по собственному желанию.



Напомним, что на должность курирующего экономический блок муниципалитета мэрии, управления потребительского рынка, муниципального заказа и информационных технологий Ольга Углева пришла в апреле прошлого года. Она сменила Кирилла Рыжкова, который занимал этот пост с 1 июля 2019 года. Как и Рыжков, Углева никакими новациями и свежими идеями липчанам не запомнилась.



34-летняя Ольга Углева приехала в Липецк из Москвы, где работала в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газомоторное топливо». Она родилась в Челябинске, окончила факультет экономики и управления Южно-Уральского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». Свой трудовой путь начала в банковской сфере, пройдя путь от специалиста до управляющего директора департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк». Чиновница - победитель конкурса управленцев «Лидеры России» (2018 год) и Лауреат Премии президента РФ (2009 год).



Кстати, по данным GOROD48, следующей на выход из мэрии готовится Галина Пономарева, еще один заместитель Евгении Уваркиной. Она, как и Ольга Углева, также не хватала звезд с неба. Например, именно Галине Пономаревой, пришедшей в городскую администрацию в марте 2020 года, было доверено создание новой организационной структуры мэрии, но этот документ до сих пор не готов, хотя должен был быть предоставлен депутатам Липецкого горсовета еще летом прошлого года.





