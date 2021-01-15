Общество

55 минут назад

Мэрию Липецка покидает Ольга Углева

19 2836
#мэрия Липецка #кадры
2
Мэрию Липецка покидает Ольга Углева

Сегодня - последний рабочий день вице-мэра.

Сегодня - последний день работы в администрации Липецка Ольги Углевой. Она уходит с должности вице-мэра по собственному желанию.

Напомним, что на должность курирующего экономический блок муниципалитета мэрии, управления потребительского рынка, муниципального заказа и информационных технологий Ольга Углева пришла в апреле прошлого года. Она сменила Кирилла Рыжкова, который занимал этот пост с 1 июля 2019 года. Как и Рыжков, Углева никакими новациями и свежими идеями липчанам не запомнилась.

34-летняя Ольга Углева приехала в Липецк из Москвы, где работала в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газомоторное топливо». Она родилась в Челябинске, окончила факультет экономики и управления Южно-Уральского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». Свой трудовой путь начала в банковской сфере, пройдя путь от специалиста до управляющего директора департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк». Чиновница - победитель конкурса управленцев «Лидеры России» (2018 год) и Лауреат Премии президента РФ (2009 год).

Кстати, по данным GOROD48, следующей на выход из мэрии готовится Галина Пономарева, еще один заместитель Евгении Уваркиной. Она, как и Ольга Углева, также не хватала звезд с неба. Например, именно Галине Пономаревой, пришедшей в городскую администрацию в марте 2020 года, было доверено создание новой организационной структуры мэрии, но этот документ до сих пор не готов, хотя должен был быть предоставлен депутатам Липецкого горсовета еще летом прошлого года.


19 2836
#мэрия Липецка #кадры
2

Комментарии (19)

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Житель

13 минут назад
Всех домой - в Москву!!!!
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Удивительно

13 минут назад
Долго продержалась! Не знаю, как для остальных, но по мне так такой текучки никогда не было в администрации. Но радует, что люди сами уходят, поняв, что не справляются
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и куды нас завели?

23 минуты назад
Опыта госслужбы - кот наплакал! Куда она лезла? Это не в банке бумажки перекладывать.
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Московская .

25 минут назад
Хорошо бы заняться ещё жилищной инспекции и там навести порядок. Разогнать этих дармоедов и набрать действительно специалистов из числа кот в этом соображает. Замучили однотипные отписки с изменением фамилий отправителя и изменением цифр регистрации и дня обращения. Этому пример переписка с 18 года одно и тоже, меняется дата и не чего более. Все дела арбитражные проигрывают не смотря на федеральные законы в пользу жителей.
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ОГО!

27 минут назад
Так ведь работать надо. А работать не умеем, не знаем как, нет опыта. Мэрия Липецка - трамплин для дальнейшего карьерного роста.
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Владимир

30 минут назад
Вот такие они-ЛИДЕРЫ РОССИИ. Даже в Шанхае проявить себя нечем. Все, на что способна нынешняя власть-пилить.
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митяй

32 минуты назад
Мизантроп, гасторбайтеры тут уже водилами на оющественном транспорте работают и в такси.Их тут скоро больше местных будет.Без работы останетесь
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Ч

35 минут назад
" Денис " , в пятёрочку только из нашей среды . Из той обоймы не выпадают ...
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Л-а

36 минут назад
Так мы и не питали надежды на таких "эффективных менеджеров". На такие должности надо ставить профессионалов, а не девочек с мальчиками со смазливыми лицами. Вот такие они "лидеры" России. Жизнь все "лучше"
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Ой ой

36 минут назад
Что так????
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