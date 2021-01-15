Общество
55 минут назад
Мэрию Липецка покидает Ольга Углева
19 2836
Сегодня - последний рабочий день вице-мэра.
Сегодня - последний день работы в администрации Липецка Ольги Углевой. Она уходит с должности вице-мэра по собственному желанию.
Напомним, что на должность курирующего экономический блок муниципалитета мэрии, управления потребительского рынка, муниципального заказа и информационных технологий Ольга Углева пришла в апреле прошлого года. Она сменила Кирилла Рыжкова, который занимал этот пост с 1 июля 2019 года. Как и Рыжков, Углева никакими новациями и свежими идеями липчанам не запомнилась.
34-летняя Ольга Углева приехала в Липецк из Москвы, где работала в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газомоторное топливо». Она родилась в Челябинске, окончила факультет экономики и управления Южно-Уральского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». Свой трудовой путь начала в банковской сфере, пройдя путь от специалиста до управляющего директора департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк». Чиновница - победитель конкурса управленцев «Лидеры России» (2018 год) и Лауреат Премии президента РФ (2009 год).
Кстати, по данным GOROD48, следующей на выход из мэрии готовится Галина Пономарева, еще один заместитель Евгении Уваркиной. Она, как и Ольга Углева, также не хватала звезд с неба. Например, именно Галине Пономаревой, пришедшей в городскую администрацию в марте 2020 года, было доверено создание новой организационной структуры мэрии, но этот документ до сих пор не готов, хотя должен был быть предоставлен депутатам Липецкого горсовета еще летом прошлого года.
Напомним, что на должность курирующего экономический блок муниципалитета мэрии, управления потребительского рынка, муниципального заказа и информационных технологий Ольга Углева пришла в апреле прошлого года. Она сменила Кирилла Рыжкова, который занимал этот пост с 1 июля 2019 года. Как и Рыжков, Углева никакими новациями и свежими идеями липчанам не запомнилась.
34-летняя Ольга Углева приехала в Липецк из Москвы, где работала в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газомоторное топливо». Она родилась в Челябинске, окончила факультет экономики и управления Южно-Уральского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». Свой трудовой путь начала в банковской сфере, пройдя путь от специалиста до управляющего директора департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк». Чиновница - победитель конкурса управленцев «Лидеры России» (2018 год) и Лауреат Премии президента РФ (2009 год).
Кстати, по данным GOROD48, следующей на выход из мэрии готовится Галина Пономарева, еще один заместитель Евгении Уваркиной. Она, как и Ольга Углева, также не хватала звезд с неба. Например, именно Галине Пономаревой, пришедшей в городскую администрацию в марте 2020 года, было доверено создание новой организационной структуры мэрии, но этот документ до сих пор не готов, хотя должен был быть предоставлен депутатам Липецкого горсовета еще летом прошлого года.
19 2836
Комментарии (19)
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Житель
Удивительно
и куды нас завели?
Московская .
ОГО!
Владимир
митяй
Ч
Л-а
Ой ой