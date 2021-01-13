Общество

42 минуты назад

Демографический итог 2020 года: скончались более 20 тысяч липчан

3 922
#демография
4
Демографический итог 2020 года: скончались более 20 тысяч липчан

В регионе умерло на 3754 человека больше, чем в доковидном 2019 году.

GOROD48 стали известны главные демографические показатели прошлого года. Так, в 2020 году в регионе умерли 20 122 человека - на 3754 человека больше, чем в доковидном 2019-м.

Самые тяжелые потери пришлись на вторую волну этой инфекции: в четвертом квартале прошлого года скончалось 6573 жителя региона - на 2 534 человека больше, чем в октябре-декабре 2019 года. В ноябре 2020 года умерли 2129 человек, а в декабре - уже 2304 человека. Впрочем, официально именно COVID-19 убил по данным на 31 декабря 258 жителей области. Кстати, в 2014 году, когда свирепствовал штамм гриппа H1N1, который называли «свиным», по графе «смертность от инфекционных и паразитарных болезней» в отчете Липецкстата прошли 89 человек. По итогам 2019 года в эту же графу статистики занесли 47 человек.

В 2017 году в Липецкой области умерли 16914 человек. В 2018-м - 16404. В 2019-м - 16 368. В среднем, выходит, в регионе умирало в год по 16 560 человек. А в этом году умерли 20 122 жителя области. Значит ли это, что можно говорить об избыточной смертности в 3600 человек? Оставим этот вопрос специалистам.

Впрочем, 2020 год отнюдь не стал самым мрачным годом в истории области. Самая большая смертность в регионе была зафиксирована в 2003 году, когда умерли 18,4 человека на тысячу душ населения. Не менее губительными стали 2004 год с показателем в 18,2 человека и 2005-й с его 17,7 умершими на тысячу человек населения. Зная количество жителей Липецкой области в те годы, можно путем нехитрого математического упражнения прийти к выводу, что в 2003 году в регионе скончались 22 285 человек, в 2004-м и 2005-м - по 21 935 и 21 214 липчан соответственно. Если взять численность населения на начало этого года - 1 139 400 - и поделить это число на 20 122 смерти, то мы получим показатель смертности в 17,6 человек на тысячу человек населения.

смертность.jpg

В областном управлении ЗАГС и архивов пока не комментируют показатели «движения населения», ссылаясь на то, что имеющиеся статистические данные еще нуждаются в перепроверках. Но вряд ли картина станет иной. К концу первого квартала статистики лишь подсчитают, от чего именно в 2020 году умерли более 20 тысяч липчан: от каких болезней и от каких внешних причин (ими считаются убийства, самоубийства, случайные отравления алкоголем, транспортные травмы).

А что у нас с рождаемостью? «Русский крест» накрыл область еще в 1991 году, когда впервые за всю ее 67-летнюю историю кривая рождаемости ушла ниже кривой смертности и с тех пор эти графики больше не пересекались.

статистика.jpg

В итоге с 1991 года липчан стало меньше на 161 тысячу человек (в Ельце, для примера, живут чуть больше 100 тысяч человек). В прошлом году, как и следовало ожидать, в области продолжилось падение рождаемости. В 2020-м родились 9492 малыша. На 445 мальчиков и девочек меньше, чем в 2019 году. Для сравнения снова можно обратиться к статистике трех последних лет. Так, в 2017 году в области зарегистрировали 11 565 новорожденных, в 2018-м - 10 892, в 2019-м - 9 937.

Игорь Луговой
3 922
#демография
4

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

12 минут назад
Экономический геноцид населения Липецкой области задокументирован....
ответить

Дафна

22 минуты назад
Желательно ещё дать информацию отдельно по районам!
ответить

Андрей

28 минут назад
Недалёкие люди. Зачем скрывают одну статистику, если всё прекрасно видно из другой?
ответить

Еще в рубрике

В Липецке вандалы-хоккеисты напали на фотовыставку, посвященную медикам
#вандализм #парк
4
В Липецке вандалы-хоккеисты напали на фотовыставку, посвященную медикам

23 минуты назад

Общество
В Липецкой области ужесточили требования к пивбарам
1
В Липецкой области ужесточили требования к пивбарам

сегодня, 10:15

Общество
Вечера встречи выпускников вряд ли состоятся в липецких школах
#выпускники #вечер встречи #школа
7
Вечера встречи выпускников вряд ли состоятся в липецких школах

сегодня, 10:14

Общество
Все катки свели в одну карту
#каток
3
Все катки свели в одну карту

сегодня, 09:41

Общество
Актер Александр Устюгов озаботился судьбой собаки с трассы в Липецкой области
#Устюгов #защита животных
28
Актер Александр Устюгов озаботился судьбой собаки с трассы в Липецкой области

сегодня, 07:02

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
1
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество