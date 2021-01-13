Общество
42 минуты назад
Демографический итог 2020 года: скончались более 20 тысяч липчан
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В регионе умерло на 3754 человека больше, чем в доковидном 2019 году.
GOROD48 стали известны главные демографические показатели прошлого года. Так, в 2020 году в регионе умерли 20 122 человека - на 3754 человека больше, чем в доковидном 2019-м.
Самые тяжелые потери пришлись на вторую волну этой инфекции: в четвертом квартале прошлого года скончалось 6573 жителя региона - на 2 534 человека больше, чем в октябре-декабре 2019 года. В ноябре 2020 года умерли 2129 человек, а в декабре - уже 2304 человека. Впрочем, официально именно COVID-19 убил по данным на 31 декабря 258 жителей области. Кстати, в 2014 году, когда свирепствовал штамм гриппа H1N1, который называли «свиным», по графе «смертность от инфекционных и паразитарных болезней» в отчете Липецкстата прошли 89 человек. По итогам 2019 года в эту же графу статистики занесли 47 человек.
В 2017 году в Липецкой области умерли 16914 человек. В 2018-м - 16404. В 2019-м - 16 368. В среднем, выходит, в регионе умирало в год по 16 560 человек. А в этом году умерли 20 122 жителя области. Значит ли это, что можно говорить об избыточной смертности в 3600 человек? Оставим этот вопрос специалистам.
Впрочем, 2020 год отнюдь не стал самым мрачным годом в истории области. Самая большая смертность в регионе была зафиксирована в 2003 году, когда умерли 18,4 человека на тысячу душ населения. Не менее губительными стали 2004 год с показателем в 18,2 человека и 2005-й с его 17,7 умершими на тысячу человек населения. Зная количество жителей Липецкой области в те годы, можно путем нехитрого математического упражнения прийти к выводу, что в 2003 году в регионе скончались 22 285 человек, в 2004-м и 2005-м - по 21 935 и 21 214 липчан соответственно. Если взять численность населения на начало этого года - 1 139 400 - и поделить это число на 20 122 смерти, то мы получим показатель смертности в 17,6 человек на тысячу человек населения.
В областном управлении ЗАГС и архивов пока не комментируют показатели «движения населения», ссылаясь на то, что имеющиеся статистические данные еще нуждаются в перепроверках. Но вряд ли картина станет иной. К концу первого квартала статистики лишь подсчитают, от чего именно в 2020 году умерли более 20 тысяч липчан: от каких болезней и от каких внешних причин (ими считаются убийства, самоубийства, случайные отравления алкоголем, транспортные травмы).
А что у нас с рождаемостью? «Русский крест» накрыл область еще в 1991 году, когда впервые за всю ее 67-летнюю историю кривая рождаемости ушла ниже кривой смертности и с тех пор эти графики больше не пересекались.
В итоге с 1991 года липчан стало меньше на 161 тысячу человек (в Ельце, для примера, живут чуть больше 100 тысяч человек). В прошлом году, как и следовало ожидать, в области продолжилось падение рождаемости. В 2020-м родились 9492 малыша. На 445 мальчиков и девочек меньше, чем в 2019 году. Для сравнения снова можно обратиться к статистике трех последних лет. Так, в 2017 году в области зарегистрировали 11 565 новорожденных, в 2018-м - 10 892, в 2019-м - 9 937.
Игорь Луговой
Самые тяжелые потери пришлись на вторую волну этой инфекции: в четвертом квартале прошлого года скончалось 6573 жителя региона - на 2 534 человека больше, чем в октябре-декабре 2019 года. В ноябре 2020 года умерли 2129 человек, а в декабре - уже 2304 человека. Впрочем, официально именно COVID-19 убил по данным на 31 декабря 258 жителей области. Кстати, в 2014 году, когда свирепствовал штамм гриппа H1N1, который называли «свиным», по графе «смертность от инфекционных и паразитарных болезней» в отчете Липецкстата прошли 89 человек. По итогам 2019 года в эту же графу статистики занесли 47 человек.
В 2017 году в Липецкой области умерли 16914 человек. В 2018-м - 16404. В 2019-м - 16 368. В среднем, выходит, в регионе умирало в год по 16 560 человек. А в этом году умерли 20 122 жителя области. Значит ли это, что можно говорить об избыточной смертности в 3600 человек? Оставим этот вопрос специалистам.
Впрочем, 2020 год отнюдь не стал самым мрачным годом в истории области. Самая большая смертность в регионе была зафиксирована в 2003 году, когда умерли 18,4 человека на тысячу душ населения. Не менее губительными стали 2004 год с показателем в 18,2 человека и 2005-й с его 17,7 умершими на тысячу человек населения. Зная количество жителей Липецкой области в те годы, можно путем нехитрого математического упражнения прийти к выводу, что в 2003 году в регионе скончались 22 285 человек, в 2004-м и 2005-м - по 21 935 и 21 214 липчан соответственно. Если взять численность населения на начало этого года - 1 139 400 - и поделить это число на 20 122 смерти, то мы получим показатель смертности в 17,6 человек на тысячу человек населения.
В областном управлении ЗАГС и архивов пока не комментируют показатели «движения населения», ссылаясь на то, что имеющиеся статистические данные еще нуждаются в перепроверках. Но вряд ли картина станет иной. К концу первого квартала статистики лишь подсчитают, от чего именно в 2020 году умерли более 20 тысяч липчан: от каких болезней и от каких внешних причин (ими считаются убийства, самоубийства, случайные отравления алкоголем, транспортные травмы).
А что у нас с рождаемостью? «Русский крест» накрыл область еще в 1991 году, когда впервые за всю ее 67-летнюю историю кривая рождаемости ушла ниже кривой смертности и с тех пор эти графики больше не пересекались.
В итоге с 1991 года липчан стало меньше на 161 тысячу человек (в Ельце, для примера, живут чуть больше 100 тысяч человек). В прошлом году, как и следовало ожидать, в области продолжилось падение рождаемости. В 2020-м родились 9492 малыша. На 445 мальчиков и девочек меньше, чем в 2019 году. Для сравнения снова можно обратиться к статистике трех последних лет. Так, в 2017 году в области зарегистрировали 11 565 новорожденных, в 2018-м - 10 892, в 2019-м - 9 937.
Игорь Луговой
3 922
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