Общество

23 минуты назад

В Липецке вандалы-хоккеисты напали на фотовыставку, посвященную медикам

4 377
#вандализм #парк
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В Липецке вандалы-хоккеисты напали на фотовыставку, посвященную медикам

На этот раз пострадала выставка в парке Металлургов.

В Липецке в парке Металлургов вандалами была испорчена фотовыставка «Сердечные». Напомним, в парках Липецка проходит фотовыставка, в которую вошли снимки различных медиков за работой – от стоматологов до работников «красных зон» в ковид-госпиталях. 

Акт вандализма попал на видео камеры наблюдения. На снятом 10 января в 21:54 ролике видно, как молодые люди с клюшками несколько раз попадают шайбой по стендам с фотографиями. Неизвестные повредили стенд, сделав огромные царапины и дыры. Как сообщила GOROD48 пресс-секретарь МАУК «Культурные пространства Липецка» Ангелина Кашина, в парке Металлургов пострадала одна фотография, но ранее вандалы уже портили фотовыставку «Сердечные» в парке Победы.

 Администрация парка Металлургов уже обратилась в полицию, чтобы найти вандалов и привлечь к ответственности.

- Мы просим липчан бережнее относиться к общественным пространствам и не оставаться в стороне свидетелей акта вандализма – об этом необходимо сообщать в полицию, - отмечают в парке.

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#вандализм #парк
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Комментарии (4)

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Skrip

6 минут назад
Потомки коренных липчан резвятся
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гость

9 минут назад
При желании их фио .,находятся за 5 мин. .
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гость

11 минут назад
При желании их фио .,находятся за 5 мин. .
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Вот

11 минут назад
Назовут ведь - вандалы. Это подростки и молодежь обкуренная
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