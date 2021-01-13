Общество
23 минуты назад
В Липецке вандалы-хоккеисты напали на фотовыставку, посвященную медикам
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На этот раз пострадала выставка в парке Металлургов.
В Липецке в парке Металлургов вандалами была испорчена фотовыставка «Сердечные». Напомним, в парках Липецка проходит фотовыставка, в которую вошли снимки различных медиков за работой – от стоматологов до работников «красных зон» в ковид-госпиталях.
Акт вандализма попал на видео камеры наблюдения. На снятом 10 января в 21:54 ролике видно, как молодые люди с клюшками несколько раз попадают шайбой по стендам с фотографиями. Неизвестные повредили стенд, сделав огромные царапины и дыры. Как сообщила GOROD48 пресс-секретарь МАУК «Культурные пространства Липецка» Ангелина Кашина, в парке Металлургов пострадала одна фотография, но ранее вандалы уже портили фотовыставку «Сердечные» в парке Победы.
Администрация парка Металлургов уже обратилась в полицию, чтобы найти вандалов и привлечь к ответственности.
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- Мы просим липчан бережнее относиться к общественным пространствам и не оставаться в стороне свидетелей акта вандализма – об этом необходимо сообщать в полицию, - отмечают в парке.
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Акт вандализма попал на видео камеры наблюдения. На снятом 10 января в 21:54 ролике видно, как молодые люди с клюшками несколько раз попадают шайбой по стендам с фотографиями. Неизвестные повредили стенд, сделав огромные царапины и дыры. Как сообщила GOROD48 пресс-секретарь МАУК «Культурные пространства Липецка» Ангелина Кашина, в парке Металлургов пострадала одна фотография, но ранее вандалы уже портили фотовыставку «Сердечные» в парке Победы.
Администрация парка Металлургов уже обратилась в полицию, чтобы найти вандалов и привлечь к ответственности.
⠀
- Мы просим липчан бережнее относиться к общественным пространствам и не оставаться в стороне свидетелей акта вандализма – об этом необходимо сообщать в полицию, - отмечают в парке.
⠀
4 377
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