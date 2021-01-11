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Пять машин сгорели за новогодние каникулы в Липецкой области

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#МЧС #пожар
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Пять машин сгорели за новогодние каникулы в Липецкой области

Каждый второй выезд пожарных был связан с тушением мусора.

За прошедшие праздничные дни на территории региона произошло 44 пожара, в одном из них погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. Для сравнения, в прошлом году в каникулы произошло 50 пожаров и пять погибших.

Чаще всего пожарные реагировали на возгорание мусора – 20 случаев, девять раз огонь возникал в квартирах и частных домах, пять раз горели автомобили, и в десяти случаях сотрудники МЧС выезжали на тушение бесхозных зданий и хозяйственных построек.

- Основными причинами послужило неосторожное обращение с огнем, в том числе курение в состоянии алкогольного опьянения, а также поджоги, - рассказывает государственный инспектор Липецкой области по пожарному надзору Роман Бурдачев. – Пожары, связанные с применением пиротехнических изделий не зарегистрированы. Снижение количества пожаров и погибших удалось добиться огромнейшей профилактической работой. Несмотря на праздничные дни, все службы работали в усиленном режиме. Сотрудники государственного пожарного надзора и противопожарной службы, в том числе добровольцы ежедневно осуществляли профилактические мероприятия.
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#МЧС #пожар
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Комментарии (1)

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Петр

9 минут назад
Это не поджог.Это спор хозсубъектов.Ночной арбитраж.
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