В Липецкой области 337 человек завершили новогодние праздники в наркодиспансере

В том числе 20 - с белой горячкой.

Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин, за новогодние каникулы в Липецкий областной наркологический диспансер поступили 337 человек, в том числе около 30 женщин. 50% всех случаев приходится на самообращения пациентов, пожелавших прервать интоксикацию организма.



Впервые за 33 года в нашем регионе в новогодние праздники никто не умер от запоя. В последних годы от алкогольной интоксикации в новогодние каникулы умирали от 1 до 3 человек.



20 человек доотмечались до алкогольных психозов или так называемой белой горячки.



- В целом, пить в новогодние праздники стали меньше, чем 5-6 лет назад, - отметил Михаил Коростин. - Может, ковид людей отрезвил - липчане стали больше думать о последствиях и заботиться о своём здоровье.



Из 337 человек 80 привезли в наркодиспансер на "вытрезвление" - речь идёт о тех пациентах, кого забирала "скорая" и полиция с улицы. Если иных жалоб на здоровье у подобранных на улицах пьяниц нет, то сейчас их привозят на ночёвку в наркодиспансер, а утром отпускают.



Усреднённый "портрет" новогодних пациентов выглядит так: это мужчины в возрасте от 30 до 55 лет.



"Вторую волну" наплыва пациентов в наркодиспансере ждут в 20-х числах января - после Старого Нового года и Крещения.





