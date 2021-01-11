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В Липецкой области 337 человек завершили новогодние праздники в наркодиспансере

4 1021
#Новый год
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В Липецкой области 337 человек завершили новогодние праздники в наркодиспансере

В том числе 20 - с белой горячкой.

Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин, за новогодние каникулы в Липецкий областной наркологический диспансер поступили 337 человек, в том числе около 30 женщин. 50% всех случаев приходится на самообращения пациентов, пожелавших прервать интоксикацию организма.

Впервые за 33 года в нашем регионе в новогодние праздники никто не умер от запоя. В последних годы от алкогольной интоксикации в новогодние каникулы умирали от 1 до 3 человек.

20 человек доотмечались до алкогольных психозов или так называемой белой горячки.

- В целом, пить в новогодние праздники стали меньше, чем 5-6 лет назад, - отметил Михаил Коростин. - Может, ковид людей отрезвил - липчане стали больше думать о последствиях и заботиться о своём здоровье.

Из 337 человек 80 привезли в наркодиспансер на "вытрезвление" - речь идёт о тех пациентах, кого забирала "скорая" и полиция с улицы. Если иных жалоб на здоровье у подобранных на улицах пьяниц нет, то сейчас их привозят на ночёвку в наркодиспансер, а утром отпускают.

Усреднённый "портрет" новогодних пациентов выглядит так: это мужчины в возрасте от 30 до 55 лет.

"Вторую волну" наплыва пациентов в наркодиспансере ждут в 20-х числах января - после Старого Нового года и Крещения.


4 1021
#Новый год
2

Комментарии (4)

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казак ряженный

29 минут назад
половина наши
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Мария Леликова, медик

36 минут назад
Хорошо заработали на неженках, капильница на дому 6 т.р., нам без дураков скучно.
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60+

38 минут назад
А сколько вызывали частников с капельницей на дом ? Белые братья помогают здорово когда есть бабки . Так что у нарколога не полная картина !
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Алёшкины истории

сегодня, 09:51
Пить или не пить? Вот в чем вопрос, я не люблю водку, она горькая. Лучше буду сок
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