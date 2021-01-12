В колониях Липецкой области прошел конкурс снежных скульптур

Заключенные лепили из снега мультперсонажей и символ года, а в женской колонии изучали технику "вытынанки"

В исправительных учреждениях УФСИН России по Липецкой области прошел традиционный творческий конкурс снежных фигур среди осужденных.Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, осужденные проявили максимум фантазии и с огромным интересом отнеслись к проведению конкурса. Так как в этом году конкурс проводился без определенной тематики, они сами решали, кого или что они будут лепить.Многие снежные скульптуры были посвящены символу 2021 года – быку.Также территории жилых зон исправительных учреждений украсили герои известных мультипликационных фильмов и сказочные персонажи.Женщины-осужденные колонии №7 Усмани осваивали необычный проект, создавая новогоднюю композицию «Зимний лес».Они постарались претворить свои фантазии и желания с помощью бумажных вытынанок, которые стали традиционными атрибуты зимы и Нового 2021года.Название «вытынанка» происходит от слова «вытынать», то есть «вырезать». Это орнаментальные украшения жилища, которые вырезают ножницами силуэтно или же ажурно из белой и цветной бумаги.С осужденными был проведен мастер-класс по созданию объемных композиций из бумаги.- Сам процесс вырезания деталей оказался для мастериц приятен. Это очень успокаивает, а также способствует формированию здорового морально-психологического климата среди осужденных, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.