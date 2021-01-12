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В колониях Липецкой области прошел конкурс снежных скульптур

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#снежные скульптуры
В колониях Липецкой области прошел конкурс снежных скульптур

Заключенные лепили из снега мультперсонажей и символ года, а в женской колонии изучали технику "вытынанки"

В исправительных учреждениях УФСИН России по Липецкой области прошел традиционный творческий конкурс снежных фигур среди осужденных. 

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, осужденные проявили максимум фантазии и с огромным интересом отнеслись к проведению конкурса. Так как в этом году конкурс проводился без определенной тематики, они сами решали, кого или что они будут лепить. 

Многие снежные скульптуры были посвящены символу 2021 года – быку.

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Также территории жилых зон исправительных учреждений украсили герои известных мультипликационных фильмов и сказочные персонажи. 

Женщины-осужденные колонии №7 Усмани осваивали необычный проект, создавая новогоднюю композицию «Зимний лес». 

Они постарались претворить свои фантазии и желания с помощью бумажных вытынанок, которые стали традиционными атрибуты зимы и Нового 2021года. 

Название «вытынанка» происходит от слова «вытынать», то есть «вырезать». Это орнаментальные украшения жилища, которые вырезают ножницами силуэтно или же ажурно из белой и цветной бумаги. 

С осужденными был проведен мастер-класс по созданию объемных композиций из бумаги.

- Сам процесс вырезания деталей оказался для мастериц приятен. Это очень успокаивает, а также способствует формированию здорового морально-психологического климата среди осужденных, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

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#снежные скульптуры

Комментарии (8)

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Барабан

9 минут назад
В колонии сейчас лучше чем на воле . Сиди, лепи бабу снежную, вырезай апликации, играй в футбол, качайся, можно даже молиться с начальником колонии вместе, есть кафе - можно поесть тортиков и шашлычка. Кормят бесплатно 3 раза в день, на прогулки выводят, кино показывают бесплатно
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Антон

24 минуты назад
Мизантроп, не суди и не судим будешь, умник
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Мизантроп

27 минут назад
Лучше бы работали, ущерб отрабатывали, а их там развлекают. Вчем дело почему их нельзя заставить работать. Ма работаем платим налоги, в том числе на их содержание, где справедливость.
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fed

30 минут назад
Так-то у волка в пасти походу кляп для БДСМ?
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fed

31 минуту назад
Animal planet., и как скучно мы живем на воле!)))
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Гость

43 минуты назад
Первый приз резиноаая баба
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Animal planet.

44 минуты назад
Капец полный,они точно в тюрьме сидят?
ответить

Лучше бы,

54 минуты назад
Снежную бабу слепили
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