Дорогу по улице 50 лет НЛМК перекроют более чем на год во время ее реконструкции

Во избежание укладки асфальта в морозы самая главная липецкая стройка продолжится в 2022 году.

Как уже сообщал GOROD48, на развитие транспорта и дорожной отрасли в бюджете Липецка на этот год предусмотрено более 1,7 млрд рублей. Главной стройкой года станет реконструкцию дороги по улице 50 лет НЛМК - на нее в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» потратят 650 млн рублей. Понятно, что на время реновации улицы, предусматривающей строительство с нуля ливневой канализации (отсутствие которой уничтожало любой текущий ее ремонт менее чем за год), движение по ней транспорта будет закрыто. Но, как выяснилось, более чем на год!Об этом неприятном для жителей Манежа сюрпризе сегодня GOROD48 рассказал первый вице-мэр Липецка Константин Востриков.- Технически проект реконструкции дороги по улице 50 лет НЛМК готов. Он предполагает значительные капиталовложения не только в магистраль, но и в пешеходные зоны, в велодорожки. Самых же серьезных усилий потребует от подрядчика строительство с нуля ливневой канализации, и эту работу нужно будет согласовать с сетевиками, которым придется переложить множество сетей и кабелей. Как показал опыт такой работы при реконструкции проспекта Победы и улицы Баумана, нас ждет немало «открытий», ведь далеко не все инженерные сети и коммуникации корректно нанесены на карты, - говорит Константин Востриков.Такая неразбериха присутствовала, в частности, на улице Баумана. Из-за нерасторопности сетевиков-смежников верхний слой асфальта на ней пришлось укладывать при минусовых температурах. Что в итоге провело к расползанию стыковочного шва между полотнами «дорожной одежды».- Мы сделали соответствующие выводы из истории с дорогой по улице Баумана и решили сделать дорогу по улице 50 лет НЛМК переходящим на 2022 год объектом. С нашими планами согласились в областной администрации и в Минтрансе, - сказал Константин Востриков.Итак, в феврале-марте подряд на реконструкцию будет выставлен на торги. Подрядчик приступит к работе, как предполагают в мэрии, уже в апреле. Тогда же и будет прекращено движение автотранспорта по дороге на Манеже. К концу года тут появится новая дорога, смещенная от ее нынешней оси в сторону жилых массивов на метр. К этому времени свои работы завершат и смежники-сетевики.- Мы специально берем запас по времени, чтобы в конце года в горячке не укладывать в морозы асфальт, - резюмирует первый вице-мэр.Весной 2022 года, как только позволит погода, подрядчик уложит на основание новой дороги трехслойный асфальтный пирог и уже летом по кардинально обновленному объекту возобновится движение транспорта.- Ко времени закрытия движения по улице 50 лет НЛМК мы оповестим жителей этого района города и автомобилистов о том, как на время реконструкции будет организовано движение транспорта на Манеже, - сказал Константин Востриков.