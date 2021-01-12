Общество

24 минуты назад

Дорогу по улице 50 лет НЛМК перекроют более чем на год во время ее реконструкции

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#улица 50 лет НЛМК #реконструкция
Дорогу по улице 50 лет НЛМК перекроют более чем на год во время ее реконструкции

Во избежание укладки асфальта в морозы самая главная липецкая стройка продолжится в 2022 году.

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Как уже сообщал GOROD48, на развитие транспорта и дорожной отрасли в бюджете Липецка на этот год предусмотрено более 1,7 млрд рублей. Главной стройкой года станет реконструкцию дороги по улице 50 лет НЛМК - на нее в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» потратят 650 млн рублей. Понятно, что на время реновации улицы, предусматривающей строительство с нуля ливневой канализации (отсутствие которой уничтожало любой текущий ее ремонт менее чем за год), движение по ней транспорта будет закрыто. Но, как выяснилось, более чем на год!

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Об этом неприятном для жителей Манежа сюрпризе сегодня GOROD48 рассказал первый вице-мэр Липецка Константин Востриков.

- Технически проект реконструкции дороги по улице 50 лет НЛМК готов. Он предполагает значительные капиталовложения не только в магистраль, но и в пешеходные зоны, в велодорожки. Самых же серьезных усилий потребует от подрядчика строительство с нуля ливневой канализации, и эту работу нужно будет согласовать с сетевиками, которым придется переложить множество сетей и кабелей. Как показал опыт такой работы при реконструкции проспекта Победы и улицы Баумана, нас ждет немало «открытий», ведь далеко не все инженерные сети и коммуникации корректно нанесены на карты, - говорит Константин Востриков.

Такая неразбериха присутствовала, в частности, на улице Баумана. Из-за нерасторопности сетевиков-смежников верхний слой асфальта на ней пришлось укладывать при минусовых температурах. Что в итоге провело к расползанию стыковочного шва между полотнами «дорожной одежды».

- Мы сделали соответствующие выводы из истории с дорогой по улице Баумана и решили сделать дорогу по улице 50 лет НЛМК переходящим на 2022 год объектом. С нашими планами согласились в областной администрации и в Минтрансе, - сказал Константин Востриков.

Итак, в феврале-марте подряд на реконструкцию будет выставлен на торги. Подрядчик приступит к работе, как предполагают в мэрии, уже в апреле. Тогда же и будет прекращено движение автотранспорта по дороге на Манеже. К концу года тут появится новая дорога, смещенная от ее нынешней оси в сторону жилых массивов на метр. К этому времени свои работы завершат и смежники-сетевики.

- Мы специально берем запас по времени, чтобы в конце года в горячке не укладывать в морозы асфальт, - резюмирует первый вице-мэр.

Весной 2022 года, как только позволит погода, подрядчик уложит на основание новой дороги трехслойный асфальтный пирог и уже летом по кардинально обновленному объекту возобновится движение транспорта.

- Ко времени закрытия движения по улице 50 лет НЛМК мы оповестим жителей этого района города и автомобилистов о том, как на время реконструкции будет организовано движение транспорта на Манеже, - сказал Константин Востриков.
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#улица 50 лет НЛМК #реконструкция

Комментарии (1)

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ну

15 минут назад
у главных строителей сейчас проблемы, если Босс разрулит то сляпают как обычно
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