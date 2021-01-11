За новогодние праздники на городскую систему 112 поступило 5,5 тысячи звонков от липчан

Чаще всего вызывали скорую и полицию.

Новогодние праздники в Липецке прошли без серьёзных происшествий. Об этом рассказала на своей странице в Инстаграм глава города Евгения Уваркина. При этом она добавила, что и абсолютно спокойными назвать выходные дни нельзя.- С 1 по 10 января в городскую систему 112 поступило 5 500 звонков – на 20% больше, чем на прошлогодних каникулах, - отметила Евгения Уваркина. В основном, это были вызовы скорой и полиции, нередко липчане жаловались на конфликты в семье или с соседями. Пожаров и возгораний стало меньше. Почти в 1,5 раза по сравнению с предновогодней неделей снизилось число ДТП.Около трети звонков носили справочный характер: люди выясняли адреса и телефоны медучреждений, органов внутренних дел, организаций ЖКХ. По вопросам ЖКХ поступило 84 обращения. В основном, жаловались на точечные отключения света и воды. Коммунальные службы работали в праздничные дни, поэтому проблемы устранялись оперативно.Самой серьёзной аварией на сетях стал порыв на водопроводе в районе Дачного и Казинки, который произошёл в ночь на 6 января. К утру аварию ликвидировали, однако обнаружились новые утечки. Специалистам пришлось заменить три метра трубопровода. К 18.00 водоснабжение было восстановлено.Каждый день на работу выходили и сотрудники управления благоустройства – порядка 100 человек вручную и с помощью техники убирали снег, посыпали дороги и тротуары. С 1 по 10 января они вывезли 5338,4 м³ снега, израсходовали 2225,9 т пескосоляной смеси и 338,7 т технической соли.Наиболее сложной для специалистов оказалась смена 5 января, тогда из-за сильных осадков на дороги вывели порядка 60 единиц спецтехники, в том числе наёмной. Машины убирали снег и дважды посыпали проезжие части.