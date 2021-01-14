Общество
сегодня, 09:09
Магистральные дороги Липецка от снега чистили более 12 часов подряд
На очистке тротуаров с четырех часов утра работают 150 муниципальных дворников.
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Сегодня утром глава Липецка Евгения Уваркина должна была рассказать о том, как муниципалитет справился с последствиями снегопада, начавшегося вчера в 14.30 и закончившегося сегодня в четвертом часу ночи.
К месту встречи с мэром на площади Мира корреспондент GOROD48 добирался на автобусе. Для этого ему пришлось перелезть через снежный вал, который перекрыл подход к остановке на улице Свиридова. Но само наличие этой преграды свидетельствовало об очищенной от снега проезжей части улицы.
Особенно тяжко при переходе через эти альпы приходилось пожилым людям и мамам с колясками. Первые же муниципальные дворники, работники МБУ «Управление благоустройства Липецка», стали попадаться на остановках и на пешеходных переходах, начиная с улицы Катукова. Муниципальную дорожную технику на тротуарах корреспондент увидел лишь у Нижнего парка, арбитражного и областного судов.
- В Липецке выпало порядка 10 миллиметров осадков, что соответствует четверти месячной нормы для Липецка. Но сильный ветер создавал во многих местах снежные переметы высотой до 30 сантиметров, - сообщил Алексей Романчукевич, директор МБУ «Управление благоустройства Липецка».
Глава Липецка была на связи со своими подчиненными до глубокой ночи. Подстегиваемые мэром, муниципальные дорожники вышли на уборку главных автомагистралей уже в 14.30. Из-за пурги улицы в центральной части города прометали раз в полчаса. 25 единиц дорожной техники работали до 20.00, после чего вернулись на базу, где машины заправили, а за их руль села новая смена водителей и механизаторов, хотя изначально планировалось, что город от снега начнут убирать с полуночи. Шесть новых бригад МБУ распределили по разным местам города, и техника уже с 20.30 снова вышла на улицы.
- Подъемы и спуски на дорогах, мостовые переходы во время снегопада убирали до десяти раз. С учетом слаженной работы мы не допустили остановки общественного транспорта ни по одному из маршрутов. А с четырех часов утра на расчистку остановочных павильонов, тротуаров и пешеходных переходов вышли 150 муниципальных дворников и 14 единиц малой коммунальной техники.
Алексей Романчукевич пообещал, что снег в пешеходных зонах его подчиненные будут убирать до вечера (по хорошему, МБУ «Управление благоустройства Липецка» требуется 300 дворников - в два раза больше, чем в организации работает сегодня). Также до вечера муниципальная техника будет расчищать заваленные снегом межквартальные проезды. За два дня от снега будут очищены улицы частного сектора - впервые силами частных предпринимателей и самозанятого населения, присоединившегося на договорных отношениях к муниципальным коммунальщикам тот фронт работ закрыт полностью. Так что можно согласиться с Евгенией Уваркиной, которая поставила своим подчиненным за работу четверку с плюсом, учитывая то, что люди работают в муниципальной организации за копейки (глава Липецка поставила своей задачей повышение в этом году зарплат работающих на земле сотрудников МБУ).
Снег с улиц Липецка начнут вывозить уже сегодня. Причем эта работа будет продолжаться круглосуточно, ведь уже этой ночью метеорологи прогнозируют снижение температуры воздуха до минус 9 градусов.
Очистка дворов от снега - прерогатива управляющий компаний. Учитывая, что, в среднем, на одного дворника приходится три-четыре многоквартирных дома, очищать проходы в микрорайонах люди в сигнальных жилетах будут до вечера, и то вряд ли управятся с этой работой.
К месту встречи с мэром на площади Мира корреспондент GOROD48 добирался на автобусе. Для этого ему пришлось перелезть через снежный вал, который перекрыл подход к остановке на улице Свиридова. Но само наличие этой преграды свидетельствовало об очищенной от снега проезжей части улицы.
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Особенно тяжко при переходе через эти альпы приходилось пожилым людям и мамам с колясками. Первые же муниципальные дворники, работники МБУ «Управление благоустройства Липецка», стали попадаться на остановках и на пешеходных переходах, начиная с улицы Катукова. Муниципальную дорожную технику на тротуарах корреспондент увидел лишь у Нижнего парка, арбитражного и областного судов.
- В Липецке выпало порядка 10 миллиметров осадков, что соответствует четверти месячной нормы для Липецка. Но сильный ветер создавал во многих местах снежные переметы высотой до 30 сантиметров, - сообщил Алексей Романчукевич, директор МБУ «Управление благоустройства Липецка».
Глава Липецка была на связи со своими подчиненными до глубокой ночи. Подстегиваемые мэром, муниципальные дорожники вышли на уборку главных автомагистралей уже в 14.30. Из-за пурги улицы в центральной части города прометали раз в полчаса. 25 единиц дорожной техники работали до 20.00, после чего вернулись на базу, где машины заправили, а за их руль села новая смена водителей и механизаторов, хотя изначально планировалось, что город от снега начнут убирать с полуночи. Шесть новых бригад МБУ распределили по разным местам города, и техника уже с 20.30 снова вышла на улицы.
- Подъемы и спуски на дорогах, мостовые переходы во время снегопада убирали до десяти раз. С учетом слаженной работы мы не допустили остановки общественного транспорта ни по одному из маршрутов. А с четырех часов утра на расчистку остановочных павильонов, тротуаров и пешеходных переходов вышли 150 муниципальных дворников и 14 единиц малой коммунальной техники.
Алексей Романчукевич пообещал, что снег в пешеходных зонах его подчиненные будут убирать до вечера (по хорошему, МБУ «Управление благоустройства Липецка» требуется 300 дворников - в два раза больше, чем в организации работает сегодня). Также до вечера муниципальная техника будет расчищать заваленные снегом межквартальные проезды. За два дня от снега будут очищены улицы частного сектора - впервые силами частных предпринимателей и самозанятого населения, присоединившегося на договорных отношениях к муниципальным коммунальщикам тот фронт работ закрыт полностью. Так что можно согласиться с Евгенией Уваркиной, которая поставила своим подчиненным за работу четверку с плюсом, учитывая то, что люди работают в муниципальной организации за копейки (глава Липецка поставила своей задачей повышение в этом году зарплат работающих на земле сотрудников МБУ).
Снег с улиц Липецка начнут вывозить уже сегодня. Причем эта работа будет продолжаться круглосуточно, ведь уже этой ночью метеорологи прогнозируют снижение температуры воздуха до минус 9 градусов.
Очистка дворов от снега - прерогатива управляющий компаний. Учитывая, что, в среднем, на одного дворника приходится три-четыре многоквартирных дома, очищать проходы в микрорайонах люди в сигнальных жилетах будут до вечера, и то вряд ли управятся с этой работой.
Комментарии (13)
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гость
Чудо-женщина
Смотрящий
))))
Вандалы
Местный
Метель
Семен Семеныч
Липчанин
Викторм