Общество

сегодня, 09:09

Магистральные дороги Липецка от снега чистили более 12 часов подряд

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#снегопад
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На очистке тротуаров с четырех часов утра работают 150 муниципальных дворников.

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Сегодня утром глава Липецка Евгения Уваркина должна была рассказать о том, как муниципалитет справился с последствиями снегопада, начавшегося вчера в 14.30 и закончившегося сегодня в четвертом часу ночи.

К месту встречи с мэром на площади Мира корреспондент GOROD48 добирался на автобусе. Для этого ему пришлось перелезть через снежный вал, который перекрыл подход к остановке на улице Свиридова. Но само наличие этой преграды свидетельствовало об очищенной от снега проезжей части улицы.

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Особенно тяжко при переходе через эти альпы приходилось пожилым людям и мамам с колясками. Первые же муниципальные дворники, работники МБУ «Управление благоустройства Липецка», стали попадаться на остановках и на пешеходных переходах, начиная с улицы Катукова. Муниципальную дорожную технику на тротуарах корреспондент увидел лишь у Нижнего парка, арбитражного и областного судов.

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- В Липецке выпало порядка 10 миллиметров осадков, что соответствует четверти месячной нормы для Липецка. Но сильный ветер создавал во многих местах снежные переметы высотой до 30 сантиметров, - сообщил Алексей Романчукевич, директор МБУ «Управление благоустройства Липецка».

Глава Липецка была на связи со своими подчиненными до глубокой ночи. Подстегиваемые мэром, муниципальные дорожники вышли на уборку главных автомагистралей уже в 14.30. Из-за пурги улицы в центральной части города прометали раз в полчаса. 25 единиц дорожной техники работали до 20.00, после чего вернулись на базу, где машины заправили, а за их руль села новая смена водителей и механизаторов, хотя изначально планировалось, что город от снега начнут убирать с полуночи. Шесть новых бригад МБУ распределили по разным местам города, и техника уже с 20.30 снова вышла на улицы.

- Подъемы и спуски на дорогах, мостовые переходы во время снегопада убирали до десяти раз. С учетом слаженной работы мы не допустили остановки общественного транспорта ни по одному из маршрутов. А с четырех часов утра на расчистку остановочных павильонов, тротуаров и пешеходных переходов вышли 150 муниципальных дворников и 14 единиц малой коммунальной техники.

Алексей Романчукевич пообещал, что снег в пешеходных зонах его подчиненные будут убирать до вечера (по хорошему, МБУ «Управление благоустройства Липецка» требуется 300 дворников - в два раза больше, чем в организации работает сегодня). Также до вечера муниципальная техника будет расчищать заваленные снегом межквартальные проезды. За два дня от снега будут очищены улицы частного сектора - впервые силами частных предпринимателей и самозанятого населения, присоединившегося на договорных отношениях к муниципальным коммунальщикам тот фронт работ закрыт полностью. Так что можно согласиться с Евгенией Уваркиной, которая поставила своим подчиненным за работу четверку с плюсом, учитывая то, что люди работают в муниципальной организации за копейки (глава Липецка поставила своей задачей повышение в этом году зарплат работающих на земле сотрудников МБУ).

Снег с улиц Липецка начнут вывозить уже сегодня. Причем эта работа будет продолжаться круглосуточно, ведь уже этой ночью метеорологи прогнозируют снижение температуры воздуха до минус 9 градусов.

Очистка дворов от снега - прерогатива управляющий компаний. Учитывая, что, в среднем, на одного дворника приходится три-четыре многоквартирных дома, очищать проходы в микрорайонах люди в сигнальных жилетах будут до вечера, и то вряд ли управятся с этой работой.
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#снегопад
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Комментарии (13)

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гость

2 минуты назад
убрать снег в моем понимании, это тракторами и бульдозерами собирать снег в кучи и сразу грузить в машины и вывозить с обочин, а не проезжать и тракторами заваливать обочины вдоль дорог, частный сектор почистили жители возле своих домов, сделали кучи, так уберите сразу все техникой, нет они проехали и заново все раскидали на обочину. МОЛОДЦЫ, зато отчитались, что поработали.
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Чудо-женщина

28 минут назад
Кукушка хвалил петуха, за то что хвалил он кукушку.
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Смотрящий

29 минут назад
Только осознаешь - что это дно, обязательно с низу кто то постучит ...
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))))

31 минуту назад
А какой гарнир к лапше будет?))))
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Вандалы

36 минут назад
Мы постарались!
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Местный

36 минут назад
Тротуары еще не очищены. Но у облсуда, арбитража, облпрокуратуры дорожная техника поработала. Уважают и побаиваются коммунальщики у нас власть. Правильно сооринтериваны.
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Метель

37 минут назад
Вчера вещали, что ночью будут работать 110 единиц. И что за блеяния про дворников? Нужно 300, значит обеспечьте. Денег нет? Тогда большой вопрос куда они деваются? Это что за эффективный подход?
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Семен Семеныч

40 минут назад
Мои глаза видят обратное. Центральные дороги чистые, а тротуары, проходы и прочее все забито снегом. Снегоуборочных машин, дворников не вижу.
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Липчанин

42 минуты назад
С утра по городу и району езжу, я не знаю где они чистили. И где они сейчас чистят
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Викторм

50 минут назад
Нет, ну работают люди...
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