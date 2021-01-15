Обварившихся в промоине на улице Стаханова перевезут в Москву в воскресенье

Девушку сегодня прооперировали, она в реанимации.

Напомним, вчера на улице Стаханова в промоину, возникшую из-за аварии на теплотрассе, попали два человека: 19-летняя студентка и 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста». Проверки по факту аварии проводят полиция, прокуратура и СУ СК РФ по Липецкой области.



Как рассказал GOROD48 отец пострадавшей по имени Сергей, по итогам врачебного консилиума было принято решение о транспортировке двух пострадавших в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр Хирургии им. А.В. Вишневского", с которым сотрудничает ожоговый центр ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол». Сегодня пострадавшим уже были проведены операции, участие в которых по видеосвязи принимали специалисты центра хирургии им. А.В. Вишневского.



По словам отца студентки, помощь в транспортировке обоих пострадавших в "Национальный медицинский исследовательский центр Хирургии им. А.В. Вишневского" оказывает администрация Липецкой области.



- Администрация Липецкой области и Липецкий филиал ПАО «Квадра» окажут содействие в транспортировке пострадавших липчан, - отметил пресс-секретарь главы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков.



В Липецком филиале ПАО «Квадра» пояснили GOROD48, что готовы оказать всю необходимую помощь в рамках лечения и реабилитации пострадавших вплоть до их полного выздоровления.



Отец девушки рассказал GOROD48, что до проведения операции ему удалось пообщаться с Оксаной, но теперь она переведена в реанимацию, телефон у неё забрали.



- У водителя провалившейся машины обожжена одна нога до колена, у моей дочери – две ноги до таза, - рассказал Сергей. – Нам уже сообщили, что в больнице предстоит провести минимум 3-4 месяца. Когда случилась трагедия, дочь шла от бабушки, у которой ночевала, по улице с телефоном в руках. Увидела, что уже стоит эта провалившаяся машина, из которой был пострадавший парень, перешла дорогу, потому что были лужи, ступила на тротуар, успела сделать буквально два шага, и асфальт ушёл у неё из-под ног – она провалилась в кипяток. Оксана зацепилась локтями за край, самостоятельно вылезла на руках. На помощь ей пришли три женщины – мы их уже разыскали, одна оказалась из соседнего подъезда. Эти женщины раздели дочь, проводили её до дома. Мы вызвали «Скорую», но там сообщили, что ждать приезда придётся достаточно долго, и посоветовали набрать номер МЧС. Буквально за 10-15 минут приехали из МЧС и отвезли дочь в больницу на Сокол.



По словам Сергея, у его дочери Оксаны и второго пострадавшего уже взяли тесты на коронавирус - эти анализы нужны для перевода в Москву. Сама транспортировка намечена на вечер воскресенья, 17 января.