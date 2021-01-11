Как заставить себя работать после длинных выходных?

Сегодня, 11 января, первый рабочий день в наступившем году. Позади десять, а у кого-то и одиннадцать выходных.

Выйти на работу и так сразу начать активную деятельность не так-то просто. Поэтому мы и поинтересовались у горожан, что им помогло сегодня вернуться к работе. У кого-то это была чашка кофе или чая, кому-то помогла сила воли, а кто-то (и таких оказалось немало) и не отдыхал полторы недели, а работал. Поэтому сегодня таким людям не пришлось заставлять себя встряхиваться и резко менять режим.



