ПозиTиV

7 минут назад

Как заставить себя работать после длинных выходных?

91
#Говорит Липецк #новогодние каникулы #

Сегодня, 11 января, первый рабочий день в наступившем году. Позади десять, а у кого-то и одиннадцать выходных. 

Выйти на работу и так сразу начать активную деятельность не так-то просто. Поэтому мы и поинтересовались у горожан, что им помогло сегодня вернуться к работе. У кого-то это была чашка кофе или чая, кому-то помогла сила воли, а кто-то (и таких оказалось немало) и не отдыхал полторы недели, а работал. Поэтому сегодня таким людям не пришлось заставлять себя встряхиваться и резко менять режим.

91
#Говорит Липецк #новогодние каникулы #

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