Общество

сегодня, 15:42

После каникул в школы Липецка не пришли 1651 ученик и 71 учитель

4 1187
#образование
4
После каникул в школы Липецка не пришли 1651 ученик и 71 учитель

В департаменте образования подытожили потери новогодних выходных.

В департаменте образования администрации Липецка подытожили потери новогодних выходных: в школы не пришли по разным причинам, главным образом из-за болезней, 2,2% учеников и 2,5% педагогов. Соответственно, минус 1651 школьник и 71 учитель. Немного, по сравнению с потерями октября прошлого года, когда ОРВИ и коронавирус вывели из строя 7,1% учеников и 18,2% учителей.

Ранее GORОD48 сообщал, что после новогодних каникул все школы города заработали в обычном режиме.
4 1187
#образование
4

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

сёрфер

15 минут назад
забыли куда идти надо
ответить

А где

19 минут назад
Ковидофобы? Или уже не актуально?
ответить

Пока вы в маске

40 минут назад
Да знания больше никому не еужны. Ковид единственная ценность челрвечества.
ответить

Юморной пацан

53 минуты назад
Не вернулись? Хорошо, будем считать их коммунистами. )))
ответить

Еще в рубрике

Пять улиц частного сектора останутся без холодной воды
#отключения
2
Пять улиц частного сектора останутся без холодной воды

41 минуту назад

Общество
Естественная убыль населения в регионе выросла в 2,6 раза
#демография
26
Естественная убыль населения в регионе выросла в 2,6 раза

сегодня, 15:11

Общество
В Липецкой области на карантин закрыты две школы полностью и две - частично
#карантин #школа #детский сад
3
В Липецкой области на карантин закрыты две школы полностью и две - частично

сегодня, 14:43

Общество
Липецкие чиновники оказались экономнее коллег из соседних регионов
#экономия #закупки
5
Липецкие чиновники оказались экономнее коллег из соседних регионов

сегодня, 13:46

Общество
В администрации области отказались комментировать слухи об отставке вице-губернатора Александра Ильи...
#администрация области #кадры
29
В администрации области отказались комментировать слухи об отставке вице-губернатора Александра Ильи...

сегодня, 13:11

Общество
«Пусть все знают, как мы отдыхали»: медики взяли неделю на оценку ситуации с COVID-19 после каникул
#коронавирус
11
«Пусть все знают, как мы отдыхали»: медики взяли неделю на оценку ситуации с COVID-19 после каникул

сегодня, 12:32

Общество