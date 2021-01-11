Общество
сегодня, 15:42
После каникул в школы Липецка не пришли 1651 ученик и 71 учитель
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В департаменте образования подытожили потери новогодних выходных.
В департаменте образования администрации Липецка подытожили потери новогодних выходных: в школы не пришли по разным причинам, главным образом из-за болезней, 2,2% учеников и 2,5% педагогов. Соответственно, минус 1651 школьник и 71 учитель. Немного, по сравнению с потерями октября прошлого года, когда ОРВИ и коронавирус вывели из строя 7,1% учеников и 18,2% учителей.
Ранее GORОD48 сообщал, что после новогодних каникул все школы города заработали в обычном режиме.
Ранее GORОD48 сообщал, что после новогодних каникул все школы города заработали в обычном режиме.
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сёрфер
А где
Пока вы в маске
Юморной пацан