Липчанин обморозил ноги в новогодние праздники

И заметил это только тогда, когда началось воспаление.

В областном ожоговом центре сегодня тоже подводят итоги новогодних каникул. Из хороших новостей – в этом году не поступило ни одного пациента, получивших ожоги при запуске петард и фейерверков.



Но два пациента получили тяжёлых ожоги. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина, которому около 39 лет, пострадал при попытке разжечь печку в новогоднюю ночь – возник пожар.



Второй пациент с сильными ожогами – это тоже мужчина среднего возраста - пострадал в праздники при пожаре в бане.



У обоих мужчин – около 30% ожогов тела.



54-летний мужчина госпитализирован 8 января с обморожением ног. Предположительно, обморожения он получил ещё в новогоднюю ночь или в первые дни января, когда отмечал праздники в неотапливаемом помещении в обуви не по сезону, но заметил случившееся пострадавший только 8 января, когда на месте обморожения уже началось сильное воспаление.



Медики напоминают липчанам, что в случае получения ожогов или обморожений лучше не заниматься самолечением – могут наступить необратимые последствия в виде гибели тканей.