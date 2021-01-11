Происшествия

40 минут назад

Липчанин обморозил ноги в новогодние праздники

2 642
#обморожения #ожоги
Липчанин обморозил ноги в новогодние праздники

И заметил это только тогда, когда началось воспаление.

В областном ожоговом центре сегодня тоже подводят итоги новогодних каникул. Из хороших новостей – в этом году не поступило ни одного пациента, получивших ожоги при запуске петард и фейерверков.

Но два пациента получили тяжёлых ожоги. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина, которому около 39 лет, пострадал при попытке разжечь печку в новогоднюю ночь – возник пожар.

Второй пациент с сильными ожогами – это тоже мужчина среднего возраста - пострадал в праздники при пожаре в бане.

У обоих мужчин – около 30% ожогов тела.

54-летний мужчина госпитализирован 8 января с обморожением ног. Предположительно, обморожения он получил ещё в новогоднюю ночь или в первые дни января, когда отмечал праздники в неотапливаемом помещении в обуви не по сезону, но заметил случившееся пострадавший только 8 января, когда на месте обморожения уже началось сильное воспаление.

Медики напоминают липчанам, что в случае получения ожогов или обморожений лучше не заниматься самолечением – могут наступить необратимые последствия в виде гибели тканей.
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#обморожения #ожоги

Комментарии (2)

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молодой тупняк

22 минуты назад
Сводки про синяков!
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цирк

31 минуту назад
не верю -откуда в новогодние праздники морозы, везде текли ручьи ,как весной, это по пьяни где то попал в кипяток-142 процента
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