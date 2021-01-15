Общество

49 минут назад

В Краснинскую больницу терапевтов заманивают четырьмя миллионами рублей

13 996
#Краснинская больница
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В Краснинскую больницу терапевтов заманивают четырьмя миллионами рублей

На отсутствие участковых врачей губернатору пожаловался и.о. руководителя главы района Алексей Телков.

«Липецкая область предлагает Вам 2 000 000 рублей, если вы трудоустроитесь в ГУЗ «Краснинская районная больница» на должность врача терапевта или врача общей практики. Кроме того, врачам данных специальностей («терапия» и «общая врачебная практика»), ранее не работавшим в здравоохранении Липецкой области и не проходившим целевое обучение от нашего региона, в дополнение к выплате в 2 000 000 рублей будет обеспечена ещё и выплата в размере 1 000 000 рублей, как участнику региональной программы «Губернаторский миллион». Возможно участие и в федеральной программе «Земский доктор» с выплатой в размере 1 000 000 рублей в случае если вы ранее не участвовали в ней», - такое объявление появилось на сайте облздрава.

Таким образом, участковый терапевт может получить при устройстве в поликлинику при Краснинской районной больнице четырех миллионов рублей. Для этого, правда, нужно подписать обязательство отработать в поликлинике пять лет.

Это объявление появилось после вчерашнего заседания регионального оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, на котором на отсутствие участковых врачей губернатору пожаловался и.о. главы Краснинского района Алексей Телков.

- В Краснинском районе ситуация тяжелая, - сказал Алексей Телков. - Один наш житель в больнице с коронавирусом, 62 человека лечатся от этой инфекции на дому. Врачей у нас нет. Нам раньше помогали медики из Лебедяни, но и там заболело много врачей.

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Игорь Артамонов заверил Алексея Телкова, что берет ситуацию с обеспеченностью терапевтами Краснинской больницы под контроль. И, очевидно, разрешил облздраву сделать такой широкий жест, пообещать врачам четыре миллиона рублей за переезд в глубинку.

Напомним, что месяц назад предыдущий глава Краснинского района Михаил Конаныхин сложил с себя эти полномочия, очевидно, по причине того, что в поликлинике Краснинской ЦРБ не осталось ни одного участкового терапевта, хотя 12-тысячному населению района по штату положены восемь таких специалистов. Скандал стал всероссийским. Сейчас всех больных в районе принимает главврач больницы, травматолог Игорь Горячев, имеющий диплом врача общей практики. Именно из-за его стиля и методов руководства, как рассказывали GOROD48 уволившиеся врачи, они и разбежались. Спасая ситуацию, облздрав организовал медицинский десант - по вторникам и четвергам в поликлинику стали приезжать узкие специалисты из областной клинической больницы. 
13 996
#Краснинская больница
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Комментарии (13)

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Сергей Станиславович

5 минут назад
Ну раз губер взялся-дело пойдет! Теперь как понаедут туда врачи, еще мы будем в Красное лечиться ездить!
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Городской

11 минут назад
Гостья, врачи убежали за ковидными надбавка и от туда, теперь другая крайность
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Алоизий

11 минут назад
Берёт он ситуацию под контроль... А до этого, стало быть, ситуация была нормальная. Как же всё это противно и низко!
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Юрий

11 минут назад
Гостья, в этой стране это слово давно потеряло актуальность и смысл
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Варавва

12 минут назад
666, пока такая власть, так и будет все в виде подачек по якобы гос.программам
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Варавва

13 минут назад
а сразу платить никак людям нормальную зарплату? почему все деньги выделяются по каким то программам? ЭТО УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, А НЕ ВАШИ ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА, ХВАТИТ ПРЕПОДНОСИТЬ УЖЕ ВАШУ ПСЕВДОЗАБОТУ КАК ЧТО ТО СВЕРХЕСТЕСТВЕННОЕ
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Гостья

13 минут назад
А где Вы были, когда один врач обслуживал весь район, почему ему помощь не оказали?
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Липчанин

23 минуты назад
Наши эффективные менеджеры создали такую систему, что все подходит крах. Поэтому они бросаются в крайности, от безвыходности. Не знают что делать.
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666

23 минуты назад
а кто уже работает по 10-20 лет получает 20.000 в месяц. Где справедливость?
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Дерзкий

27 минут назад
Дорогие чиновники навсех денежек не хватит! И другие структуры на подрыве срыва! Вы об этом я знаю знаете не хуже меня!
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