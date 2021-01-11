Коронавирус

22 минуты назад

2 января 53-летний мужчина из ревности зарезал гостя

319
#убийство
2 января 53-летний мужчина из ревности зарезал гостя

Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 42-летнего жителя села Кашары Задонского района заключен под стражу подозреваемый в особо тяжком преступлении. Действия 53-летнего фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 2 январяподозреваемый в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков с 42-летним знакомым, нанес ему четыре удара ножом в грудную клетку. От полученных ранений потерпевший скончался.

«На время предварительного следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления он признал, подтвердив показания в ходе их проверки следователем на месте происшествия. При допросе он пояснил, что причиной конфликта стала ревность. Он заметил оказываемые хозяйкой дома знаки внимания гостю. Оскорбившись, мужчина стал выяснять отношения и затеял драку, в результате которой нанес сопернику смертельные ранения грудной клетки», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.   

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.


319
#убийство

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области увеличили количество коек в коронавирусных госпиталях
#коронавирус #койки
В Липецкой области увеличили количество коек в коронавирусных госпиталях

11 минут назад

Коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 166 случаев коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-...
#коронавирус
2
За сутки в Липецкой области подтверждены 166 случаев коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-...

сегодня, 11:17

Коронавирус
В коронавирусных госпиталях находятся 1579 жителей Липецкой области
#коронавирус
58
В коронавирусных госпиталях находятся 1579 жителей Липецкой области

вчера, 15:32

Коронавирус
165 новых заболевших, и четверо умерших: суточная статистика COVID-19
#коронавирус
27
165 новых заболевших, и четверо умерших: суточная статистика COVID-19

вчера, 11:51

Коронавирус
Больше всего новых случаев коронавируса - в Липецке и Тербунском районе
#коронавирус
4
Больше всего новых случаев коронавируса - в Липецке и Тербунском районе

09.01.2021 15:07

Коронавирус
В Липецкой области подтверждены 164 новых случая коронавируса, 5 человек от COVID-19 умерли
#коронавирус
49
В Липецкой области подтверждены 164 новых случая коронавируса, 5 человек от COVID-19 умерли

09.01.2021 11:02

Коронавирус