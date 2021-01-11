2 января 53-летний мужчина из ревности зарезал гостя

Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 42-летнего жителя села Кашары Задонского района заключен под стражу подозреваемый в особо тяжком преступлении. Действия 53-летнего фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 2 январяподозреваемый в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков с 42-летним знакомым, нанес ему четыре удара ножом в грудную клетку. От полученных ранений потерпевший скончался.

«На время предварительного следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления он признал, подтвердив показания в ходе их проверки следователем на месте происшествия. При допросе он пояснил, что причиной конфликта стала ревность. Он заметил оказываемые хозяйкой дома знаки внимания гостю. Оскорбившись, мужчина стал выяснять отношения и затеял драку, в результате которой нанес сопернику смертельные ранения грудной клетки», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.