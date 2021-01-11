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2 января 53-летний мужчина из ревности зарезал гостя
Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 42-летнего жителя села Кашары Задонского района заключен под стражу подозреваемый в особо тяжком преступлении. Действия 53-летнего фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
«На время предварительного следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления он признал, подтвердив показания в ходе их проверки следователем на месте происшествия. При допросе он пояснил, что причиной конфликта стала ревность. Он заметил оказываемые хозяйкой дома знаки внимания гостю. Оскорбившись, мужчина стал выяснять отношения и затеял драку, в результате которой нанес сопернику смертельные ранения грудной клетки», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.