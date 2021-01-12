Общество
сегодня, 11:34
Новую дорогу на улице Баумана заштопают весной
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А к концу января на ней «как умные» заработают светофоры.
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На прошлой неделе активисты сообщества «Убитые дороги Липецка» увидели дефекты на проезжей части дороги на улице Баумана в Липецке, открытой для движения в конце декабря прошлого года. Общественники решили, что подрядчик допустил ошибки в технологиях во время укладки верхнего слоя асфальта, в результате чего стыковочный шов между полосами укладки стал не герметичным, из-за чего из-за частых оттепелей началось разрушение дороги.
Сегодня на признанный дефектным участок новой дороги, обошедшийся бюджетам РФ, области и муниципалитета в без малого 200 млн рублей, приехали первый вице-мэр Константин Востриков, председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов и непосредственный руководитель организации-заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка», Александр Алпатов.
- Все параметры нового дорожного полотна, нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, прошли через две экспертизы - Минтранса РФ и воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ». Никаких претензий у специалистов не было, что и позволило нам принять объект в эксплуатацию. В обозначившемся технологическом шве мы не видим большой беды: весной подрядчик за свой счет устранит вскрывшийся недостаток на 50-60 метровом участке дороги, - отметил Константин Востриков.
Также первый вице-мэр Липецка пообещал, что весной в рамках гарантийных обязательств воронежское ООО «Дорожник» нанесет на дорогу новую разметку, так как предыдущую, сделанную в мороз, тут же стерли пескосоляная смесь и шипованная резина автотранспорта. Весной, кстати, подрядная организация устранит ряд ранее выявленных комиссионно дефектов пешеходных зон.
- Если говорить о жалобах жителей улицы Баумана и автомобилистов пробки, возникающие на дороге в часы-пик, то в течение двух недель все новые светофорные объекты заработают как умные. Как это произошло на проспекте Победы, где в часы-пик уже нет заторов. И на Баумана будет так же. Сейчас над проблемой «зеленой волны» работают специалисты Ростелекома. Кстати, уже сегодня будет отрегулирован светофор на перекрестке улиц Заводской и Ушинского, - сказал Константин Востриков.
Сегодня на признанный дефектным участок новой дороги, обошедшийся бюджетам РФ, области и муниципалитета в без малого 200 млн рублей, приехали первый вице-мэр Константин Востриков, председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов и непосредственный руководитель организации-заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка», Александр Алпатов.
- Все параметры нового дорожного полотна, нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, прошли через две экспертизы - Минтранса РФ и воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ». Никаких претензий у специалистов не было, что и позволило нам принять объект в эксплуатацию. В обозначившемся технологическом шве мы не видим большой беды: весной подрядчик за свой счет устранит вскрывшийся недостаток на 50-60 метровом участке дороги, - отметил Константин Востриков.
Также первый вице-мэр Липецка пообещал, что весной в рамках гарантийных обязательств воронежское ООО «Дорожник» нанесет на дорогу новую разметку, так как предыдущую, сделанную в мороз, тут же стерли пескосоляная смесь и шипованная резина автотранспорта. Весной, кстати, подрядная организация устранит ряд ранее выявленных комиссионно дефектов пешеходных зон.
- Если говорить о жалобах жителей улицы Баумана и автомобилистов пробки, возникающие на дороге в часы-пик, то в течение двух недель все новые светофорные объекты заработают как умные. Как это произошло на проспекте Победы, где в часы-пик уже нет заторов. И на Баумана будет так же. Сейчас над проблемой «зеленой волны» работают специалисты Ростелекома. Кстати, уже сегодня будет отрегулирован светофор на перекрестке улиц Заводской и Ушинского, - сказал Константин Востриков.
8 1075
Малахов
Витек
))))
Других объяснений нет.
Совпадение ,не думаю.
Липчанин
z
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