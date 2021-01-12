Общество

сегодня, 11:34

Новую дорогу на улице Баумана заштопают весной

8 1075
#улица Баумана
Новую дорогу на улице Баумана заштопают весной

А к концу января на ней «как умные» заработают светофоры.

Загрузка плеера
На прошлой неделе активисты сообщества «Убитые дороги Липецка» увидели дефекты на проезжей части дороги на улице Баумана в Липецке, открытой для движения в конце декабря прошлого года. Общественники решили, что подрядчик допустил ошибки в технологиях во время укладки верхнего слоя асфальта, в результате чего стыковочный шов между полосами укладки стал не герметичным, из-за чего из-за частых оттепелей началось разрушение дороги.

Сегодня на признанный дефектным участок новой дороги, обошедшийся бюджетам РФ, области и муниципалитета в без малого 200 млн рублей, приехали первый вице-мэр Константин Востриков, председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов и непосредственный руководитель организации-заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка», Александр Алпатов.

20210112_093747.jpg

- Все параметры нового дорожного полотна, нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, прошли через две экспертизы - Минтранса РФ и воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ». Никаких претензий у специалистов не было, что и позволило нам принять объект в эксплуатацию. В обозначившемся технологическом шве мы не видим большой беды: весной подрядчик за свой счет устранит вскрывшийся недостаток на 50-60 метровом участке дороги, - отметил Константин Востриков.

Также первый вице-мэр Липецка пообещал, что весной в рамках гарантийных обязательств воронежское ООО «Дорожник» нанесет на дорогу новую разметку, так как предыдущую, сделанную в мороз, тут же стерли пескосоляная смесь и шипованная резина автотранспорта. Весной, кстати, подрядная организация устранит ряд ранее выявленных комиссионно дефектов пешеходных зон.

- Если говорить о жалобах жителей улицы Баумана и автомобилистов пробки, возникающие на дороге в часы-пик, то в течение двух недель все новые светофорные объекты заработают как умные. Как это произошло на проспекте Победы, где в часы-пик уже нет заторов. И на Баумана будет так же. Сейчас над проблемой «зеленой волны» работают специалисты Ростелекома. Кстати, уже сегодня будет отрегулирован светофор на перекрестке улиц Заводской и Ушинского, - сказал Константин Востриков.
8 1075
#улица Баумана

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Малахов

15 минут назад
Наберут по объявлениям. Этот Востриков ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ.
ответить

Витек

30 минут назад
На проспекте пробок нет. Зато теперь площадь Победы постоянно стоит.
ответить

))))

31 минуту назад
Заштопают...... А до весны дорогу закрыть надо, развалится не дай бог...)))).....
ответить

Других объяснений нет.

36 минут назад
Каким же образом укладывают асфальт на платных дорогах где нет этих швов? Это походу у нас практикуются все эти дорожники. Так же можно было сделать этот шов по среди дороге на разделительной полосе и не так бы он разбивался от проезжающихся машин.
ответить

Совпадение ,не думаю.

43 минуты назад
Лаборатория из Воронежа и ООО Дорожник из Воронежа !
ответить

Липчанин

52 минуты назад
Зато принял мэр, все для горожан, а они не благодарные
ответить

z

54 минуты назад
Что ОН несёт!?
ответить

1234

сегодня, 11:45
Позорище
ответить

Еще в рубрике

Таракан в чае - поклёп на школу?
#школа #питание
Таракан в чае - поклёп на школу?

12 минут назад

Общество
Дорогу по улице 50 лет НЛМК перекроют более чем на год во время ее реконструкции
#улица 50 лет НЛМК #реконструкция
1
Дорогу по улице 50 лет НЛМК перекроют более чем на год во время ее реконструкции

18 минут назад

Общество
На дистанционном обучении в Липецкой области находится 1131 школьник
#карантин #школа #детский сад
На дистанционном обучении в Липецкой области находится 1131 школьник

сегодня, 11:08

Общество
Ремонт 270 км областных дорог оценили в 2,1 млрд рублей
#дорога #ремонт
1
Ремонт 270 км областных дорог оценили в 2,1 млрд рублей

сегодня, 11:01

Общество
Более 600 липчан оплатили проезд банковской картой
#проезд #оплата #транспорт
9
Более 600 липчан оплатили проезд банковской картой

сегодня, 10:43

Общество
Энергетики разбираются с загадочным парением в центре Липецка
#энергетики #вода #пар
25
Энергетики разбираются с загадочным парением в центре Липецка

сегодня, 10:27

Общество