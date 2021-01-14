Общество

52 минуты назад

Прокуроры пообещали принять меры к тем, кто не расчистил липецкие дороги

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#снегопад #прокуратура
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Прокуроры пообещали принять меры к тем, кто не расчистил липецкие дороги

Липчане с утра уже начали жаловаться в прокуратуру на сложность передвижения по городу. Сотрудники всех районных прокуратур совместно с автоинспекторами вышли на улицы для проверке жалоб. GOROD48 побывал на такой проверке в Советском районе Липецка. Маршрут прокуроры знали заранее.

— Что же мы свой район не знаем? Известно где могут быть проблемы с расчисткой снега. Кроме того, горожане нам уже звонили, — пояснила помощник прокурора Советского района Ольга Карих.

Прокуроры посмотрели расчищены или нет улицы Пушкина, Октябрьская, Московская, Вермишева, Филипченко, проезд Сержанта Кувшинова. Выбирали те места, где есть социальные объекты.



На проезде Сержанта Кувшинова и школы, и садики, а пройти к ним не так-то просто. Разъехаться здесь двум машинам тоже сложновато.

Правда, и сами липчане создают проблемы коммунальщикам: многие оставили автомобили на проезжей части.



На улице Вермишева у поликлиники такая же картина — проезжая часть не расчищена, зато дворник постарался и подход к поликлинике в полном порядке.



— Мы применим весь спектр мер прокурорского реагирования: от представления об устранении нарушения, до привлечения к административной ответственности, — рассказала помощник прокурора Советского района Ольга Карих.

Прокуроры зафиксировали нерасчищенные дороги. Теперь будут выяснять, чья это зона ответственности.
 
— Основные дороги расчистили, естественно, на все, я так понимаю, сил не хватает. Мы будем принимать меры прокурорского реагирования, чтобы расчищен был весь Липецк, а не только магистрали, — поделился впечатлением от увиденного заместитель прокурора Советского района Игорь Гречуха.



  
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#снегопад #прокуратура
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Комментарии (14)

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Жители с.Сселки

3 минуты назад
Господа руководители г. Липецка!Мы живем в Сселках Правобережного р-на города Липецка,мы платим налоги как жители города и немалые .Но мы по-прежнему находимся в глухой деревне!НИКТО не контролирует расчистку дорог.Это закончится когда-нибудь????
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Татьяна

7 минут назад
Депутатская улица,частный сектор,дорогу не чистят вообще,или вместо трактора,который чистил в прошлом году, в этом приезжает экскаватор,который не чистит ничего,просто * для видимости.Наверное, надо снимать и тоже отправлять в прокуратуру или выкладывать в инет,как отлично справляются в Липецке с расчисткой дорог.Да и что то мера не видно,почему она не бегает и не орет матом.
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Липчанка

7 минут назад
БЕЗОБРАЗИЕ!!!!!За что получают зарплаты руководители????? Службы города не сработали,потому что начальники спали спокойно,а значит ,руководящие должности не оправдывают!!!УВОЛИТЬ такое руководство!
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123

15 минут назад
Наши прокуроры могут выписать предписание только небесной канцелярии.
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Владимир

22 минуты назад
Из года в год это повторяется
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Липа48

23 минуты назад
Вспомнился анекдот: на просьбу ГАИ никуда не выезжать на машинах в такой снегопад, откликнулись только коммунальные службы
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Наган Дзержинского

27 минут назад
Ну, пальчиком погрозят. Есть места, где муниципалы годами не чистят, и что?
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Гость

30 минут назад
Тротуар по улице Космонавтов по четной стороне в 7.20 утра сегодня был непроходимым. Что пешеходы протоптали, там и можно было пробраться с трудом.
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Да ладно)))

32 минуты назад
Губернатор вон написал что с последствиями снегопада справились на отлично)
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Вилами по воде

35 минут назад
Да так поговорят для видимости и сядут за свои насиженные кресла. Кумовской город !
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