Прокуроры пообещали принять меры к тем, кто не расчистил липецкие дороги

Липчане с утра уже начали жаловаться в прокуратуру на сложность передвижения по городу. Сотрудники всех районных прокуратур совместно с автоинспекторами вышли на улицы для проверке жалоб. GOROD48 побывал на такой проверке в Советском районе Липецка. Маршрут прокуроры знали заранее.

— Что же мы свой район не знаем? Известно где могут быть проблемы с расчисткой снега. Кроме того, горожане нам уже звонили, — пояснила помощник прокурора Советского района Ольга Карих.Прокуроры посмотрели расчищены или нет улицы Пушкина, Октябрьская, Московская, Вермишева, Филипченко, проезд Сержанта Кувшинова. Выбирали те места, где есть социальные объекты.На проезде Сержанта Кувшинова и школы, и садики, а пройти к ним не так-то просто. Разъехаться здесь двум машинам тоже сложновато.Правда, и сами липчане создают проблемы коммунальщикам: многие оставили автомобили на проезжей части.На улице Вермишева у поликлиники такая же картина — проезжая часть не расчищена, зато дворник постарался и подход к поликлинике в полном порядке.— Мы применим весь спектр мер прокурорского реагирования: от представления об устранении нарушения, до привлечения к административной ответственности, — рассказала помощник прокурора Советского района Ольга Карих.Прокуроры зафиксировали нерасчищенные дороги. Теперь будут выяснять, чья это зона ответственности.— Основные дороги расчистили, естественно, на все, я так понимаю, сил не хватает. Мы будем принимать меры прокурорского реагирования, чтобы расчищен был весь Липецк, а не только магистрали, — поделился впечатлением от увиденного заместитель прокурора Советского района Игорь Гречуха.