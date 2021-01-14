52 минуты назад
Прокуроры пообещали принять меры к тем, кто не расчистил липецкие дороги
Липчане с утра уже начали жаловаться в прокуратуру на сложность передвижения по городу. Сотрудники всех районных прокуратур совместно с автоинспекторами вышли на улицы для проверке жалоб. GOROD48 побывал на такой проверке в Советском районе Липецка. Маршрут прокуроры знали заранее.
Прокуроры посмотрели расчищены или нет улицы Пушкина, Октябрьская, Московская, Вермишева, Филипченко, проезд Сержанта Кувшинова. Выбирали те места, где есть социальные объекты.
На проезде Сержанта Кувшинова и школы, и садики, а пройти к ним не так-то просто. Разъехаться здесь двум машинам тоже сложновато.
Правда, и сами липчане создают проблемы коммунальщикам: многие оставили автомобили на проезжей части.
На улице Вермишева у поликлиники такая же картина — проезжая часть не расчищена, зато дворник постарался и подход к поликлинике в полном порядке.
— Мы применим весь спектр мер прокурорского реагирования: от представления об устранении нарушения, до привлечения к административной ответственности, — рассказала помощник прокурора Советского района Ольга Карих.
Прокуроры зафиксировали нерасчищенные дороги. Теперь будут выяснять, чья это зона ответственности.
— Основные дороги расчистили, естественно, на все, я так понимаю, сил не хватает. Мы будем принимать меры прокурорского реагирования, чтобы расчищен был весь Липецк, а не только магистрали, — поделился впечатлением от увиденного заместитель прокурора Советского района Игорь Гречуха.
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