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Липецкая фабрика подвела экс-президента Украины под уголовное дело

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#Порошенко #уголовное дело #
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Липецкая фабрика подвела экс-президента Украины под уголовное дело

Петра Порошенко обвиняют в госизмене, так как, по мнению следствия, он, как владелец липецкой кондитерской фабрики платил налоги в бюджет России, в то время как его страна "воевала с Россией"

Как сообщил в своем аккаунте в Фейсбук украинский политик, депутат  Верховной Рады от считающейся прокремлевской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Вадим Рабинович, Государственное Бюро Расследований Украины открыло уголовное производство № 2201900000000285. В нём бывший президент Украины обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Уголовное дело открыли в связи с работой его кондитерской фабрики «Roshen» в России.

Напомним, производство на липецкой фабрике «Roshen», бывшей «Ликонф», купленной предпринимателем, избранным позже президентом Украины Петром Порошенко, полностью прекратила работу и законсервировано весной 2017 года. До этого времени она действительно работала, и платила налоги в бюджет России, что вызывало постоянные скандалы на Украине и обвинения президента в «зраде», то есть, предательстве, измене. Последнее уголовное дело против Порошенко, как сообщают СМИ, связано с тем же самым – финансированием России, «напавшей на Украину». 

17 1380
#Порошенко #уголовное дело #
2

Комментарии (17)

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Перри Мейсон

3 минуты назад
У у него, "У у" и "смех, смех" - причина доя смеха более чем подходящая)
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Перри Мейсон

5 минут назад
Меня на Украине сильно контузило и меня трясёт от всего украинского .
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fed

6 минут назад
Смотрящий, а кто ломает голову? а что за "мы". это просто новость, не более. Вы также можете к любой новости написать, что не надо голову ломать за то или за это, а нужно болеть душой за олимпиады, спорт и хз что.
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Го сть

11 минут назад
Сделать на её базе шоколадную фабрику "Сталевар")
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У у него

14 минут назад
Смех, смех без причины, признак ...)))
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Перри Мейсон

18 минут назад
Смотрящий, вы украинский гимн слышали? Лучше вообще без гимна..
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Смотрящий

22 минуты назад
Нам бы еще голову ломать что там будет с Петей! У нас страна - без спорта, без флага и гимна ... народ вариться, своих головняков выше крыши, а мы все - что там у хохлов. Да нормально у них все и Газпром - выиграли суды, и Боинг отыграли и еще сдерут бабла за Крым!
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Перри Мейсон

33 минуты назад
Смех, вна Украине смешно все!))
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дед

35 минут назад
Ваш, Это США,СССР 4 буквы,а 404-3 буква.
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Ваш

40 минут назад
Перри Мейсон, позвольте уточнить, страна 404 это СССР?
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