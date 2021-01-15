сегодня, 18:51
Липецкая фабрика подвела экс-президента Украины под уголовное дело
Петра Порошенко обвиняют в госизмене, так как, по мнению следствия, он, как владелец липецкой кондитерской фабрики платил налоги в бюджет России, в то время как его страна "воевала с Россией"
Напомним, производство на липецкой фабрике «Roshen», бывшей «Ликонф», купленной предпринимателем, избранным позже президентом Украины Петром Порошенко, полностью прекратила работу и законсервировано весной 2017 года. До этого времени она действительно работала, и платила налоги в бюджет России, что вызывало постоянные скандалы на Украине и обвинения президента в «зраде», то есть, предательстве, измене. Последнее уголовное дело против Порошенко, как сообщают СМИ, связано с тем же самым – финансированием России, «напавшей на Украину».
Перри Мейсон
Перри Мейсон
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