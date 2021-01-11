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30 минут назад
«Мама, не грусти»: погибший школьник оставил предсмертную записку
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Это позволило правоохранительным органам сделать вывод о самоубийстве подростка.
Как уже писал GOROD48, 6 января на улице Шуминского в Липецке погиб 15-летний школьник.
Как стало известно GOROD48, подросток оставил предсмертную записку. Она начинается словами: «Мама, не грусти...». Ее содержание позволило правоохранительным органам сделать вывод, что действия мальчика носили осознанный характер. Также о намерении свести счеты с жизнью мальчик написал одному из своих друзей в соцсетях.
Известно, что школьник рос в многодетной семье - у него были старшие и младшие братья и сестры. 15-летний юноша ни на каком профилактическом учете не состоял. В школе учился хорошо, занимался дзюдо. В день трагедии дома вместе с девятиклассником были его мама, старшая сестра и младший брат. Никакого очевидного конфликта перед тем, как юноша погиб, по словам его родственников, не было.
Октябрьским отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части второй статьи 110 УК РФ («доведение до самоубийства»).
Как стало известно GOROD48, подросток оставил предсмертную записку. Она начинается словами: «Мама, не грусти...». Ее содержание позволило правоохранительным органам сделать вывод, что действия мальчика носили осознанный характер. Также о намерении свести счеты с жизнью мальчик написал одному из своих друзей в соцсетях.
Известно, что школьник рос в многодетной семье - у него были старшие и младшие братья и сестры. 15-летний юноша ни на каком профилактическом учете не состоял. В школе учился хорошо, занимался дзюдо. В день трагедии дома вместе с девятиклассником были его мама, старшая сестра и младший брат. Никакого очевидного конфликта перед тем, как юноша погиб, по словам его родственников, не было.
Октябрьским отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части второй статьи 110 УК РФ («доведение до самоубийства»).
1 1045
Лорик