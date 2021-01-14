Коронавирус

46 минут назад

В Липецкую область доставят 50 000 доз вакцины от коронавируса

16 833
#коронавирус
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В Липецкую область доставят 50 000 доз вакцины от коронавируса

Привиты уже более 600 жителей региона.

Сегодня на очередном заседании оперативного штаба по противодействию развитию коронавирусной эпидемии руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев сообщил, что коэффициент заболеваемости в регионе уже меньше единицы - 0,99. Но этот показатель по-прежнему выше общероссийского. Максимум заболевших был 5-6 января. Следовательно, максимум заражений пришёлся на предпраздничные дни, когда липчане ходили по корпоративам и давились в очередях супермаркетов.

- Несколько дней после 14 января будут ещё одним критичным временем второй волны эпидемии, - считает Владимир Бондарев.

По мнению главного государственного санитарного врача региона, только массовая вакцинация позволит снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекции.

Вице-губернатор Александр Ильин сообщил о бесперебойной работе инфекционных стационаров на новогодних выходных, чему помогли загодя подготовленные запасы кислорода, лекарств и дополнительные койки в коронавирусных госпиталях. Сейчас в шести инфекционных стационарах - 2400 коек. В госпиталях, в среднем, свободно каждое четвертое место.

- Мы ожидаем увеличения количества ковидных больных в силу понятных причин в ближайшие дни, - сказал Александр Ильин.

Для тестирования жителей методом ПЦР-диагностики в регионе работает 10 лабораторий. Что позволяет обеспечить охват в 200 исследований на 100 тысяч человек населения. Для диагностики поражения дыхательной системы в области задействованы 11 медицинских организаций, оснащенных компьютерными томографами.

Привиты от коронавируса уже более 600 липчан. Две тысячи доз вакцины регион получит в ближайшее время. Области обещаны 50 тысяч доз вакцины к концу февраля. Для массовой вакцинации к этому времени будут развернуты 29 пунктов.

Руководитель областного управления Росздравнадзора Андрей Фролов попросил увеличить число операторов ЕДС. Вице-губернатор Анатолий Якутин тут же сообщил, что число операторов в ближайшее время увеличится на 15 человек.

- В ЕДС поступило около трех тысяч звонков по вопросам иммунизации против коронавируса. Сформирована база подлежащих иммунизации, превышающая 5000 человек, - сказал Анатолий Якутин.

- Надо быть готовыми привить 150 тысяч липчан в короткое время. По этому показателю нас будет оценивать федеральная власть, - сказал глава региона. 

Губернатор Игорь Артамонов попросил начать активную пропаганду вакцинации. Мол, паспорт привитого человека станет его пропуском на поезд и в самолет.


16 833
#коронавирус
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Комментарии (16)

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Как гость
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6 минут назад
Пока вы в маске, неужто к чипам?
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данковчанин

7 минут назад
Лучшая пропаганда- привить всех чиновников и депутатоа.....глядя на это простой гражданин скажет: представители власти вакцинируются значит и мне пора...как то так...
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Владимир

7 минут назад
Бред какой-то. Получим 50000 доз вакцины, а привить собираемся 150000. У нас есть закон, по которому меня можно не посадить на поезд или в самолёт не привитым??? Не несите чушь.
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Дед

9 минут назад
Если за месяц нынешними темпами 0будут прививать по 2 тысячи, то к 2040 году вакцинируется лишь половина жителей области. Не доживет вирус до этого времени, сам помрет. А обещать нам больше вакцин это не значит дать их в ближайшее время.
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Бюджетник

9 минут назад
Если все жители проигнорируют, а то опять бабки уже до нг все записались на прививку в очередь.
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Пока вы в маске

15 минут назад
Ну вот, вы поняли наконец к чему все шло? А тр некоторые и вправде уверовали в информацию с телека.
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Я не РАБ

20 минут назад
.... цитата .... начать активную пропаганду вакцинации. Мол, паспорт привитого человека станет пропуском на поезд и в самолёт. Звучит как угроза.
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гостья

23 минуты назад
а у нас уже объявили и законодательно утвердили, что ковид паспорт будет пропуском на поезд и самолет? Узнать бы где это написано. И вообще у нас же руководители региона должны подавать пример, даже если переболели, судя по словам многоуважаемых чиновников выше. От болезни по полгода люди в себя не придут, а тут прививки уже всем и даже переболевшим.
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Бюджетник

23 минуты назад
Неужели в самом деле заставят прививаться.
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ковидная

28 минут назад
Вакцинация неизвестными компонентами ---это измена Родине....
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