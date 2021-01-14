46 минут назад
В Липецкую область доставят 50 000 доз вакцины от коронавируса
Привиты уже более 600 жителей региона.
- Несколько дней после 14 января будут ещё одним критичным временем второй волны эпидемии, - считает Владимир Бондарев.
По мнению главного государственного санитарного врача региона, только массовая вакцинация позволит снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекции.
Вице-губернатор Александр Ильин сообщил о бесперебойной работе инфекционных стационаров на новогодних выходных, чему помогли загодя подготовленные запасы кислорода, лекарств и дополнительные койки в коронавирусных госпиталях. Сейчас в шести инфекционных стационарах - 2400 коек. В госпиталях, в среднем, свободно каждое четвертое место.
- Мы ожидаем увеличения количества ковидных больных в силу понятных причин в ближайшие дни, - сказал Александр Ильин.
Для тестирования жителей методом ПЦР-диагностики в регионе работает 10 лабораторий. Что позволяет обеспечить охват в 200 исследований на 100 тысяч человек населения. Для диагностики поражения дыхательной системы в области задействованы 11 медицинских организаций, оснащенных компьютерными томографами.
Привиты от коронавируса уже более 600 липчан. Две тысячи доз вакцины регион получит в ближайшее время. Области обещаны 50 тысяч доз вакцины к концу февраля. Для массовой вакцинации к этому времени будут развернуты 29 пунктов.
Руководитель областного управления Росздравнадзора Андрей Фролов попросил увеличить число операторов ЕДС. Вице-губернатор Анатолий Якутин тут же сообщил, что число операторов в ближайшее время увеличится на 15 человек.
- В ЕДС поступило около трех тысяч звонков по вопросам иммунизации против коронавируса. Сформирована база подлежащих иммунизации, превышающая 5000 человек, - сказал Анатолий Якутин.
- Надо быть готовыми привить 150 тысяч липчан в короткое время. По этому показателю нас будет оценивать федеральная власть, - сказал глава региона.
Губернатор Игорь Артамонов попросил начать активную пропаганду вакцинации. Мол, паспорт привитого человека станет его пропуском на поезд и в самолет.
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