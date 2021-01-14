В Липецкую область доставят 50 000 доз вакцины от коронавируса

Привиты уже более 600 жителей региона.

Сегодня на очередном заседании оперативного штаба по противодействию развитию коронавирусной эпидемии руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев сообщил, что коэффициент заболеваемости в регионе уже меньше единицы - 0,99. Но этот показатель по-прежнему выше общероссийского. Максимум заболевших был 5-6 января. Следовательно, максимум заражений пришёлся на предпраздничные дни, когда липчане ходили по корпоративам и давились в очередях супермаркетов.- Несколько дней после 14 января будут ещё одним критичным временем второй волны эпидемии, - считает Владимир Бондарев.По мнению главного государственного санитарного врача региона, только массовая вакцинация позволит снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекции.Вице-губернатор Александр Ильин сообщил о бесперебойной работе инфекционных стационаров на новогодних выходных, чему помогли загодя подготовленные запасы кислорода, лекарств и дополнительные койки в коронавирусных госпиталях. Сейчас в шести инфекционных стационарах - 2400 коек. В госпиталях, в среднем, свободно каждое четвертое место.- Мы ожидаем увеличения количества ковидных больных в силу понятных причин в ближайшие дни, - сказал Александр Ильин.Для тестирования жителей методом ПЦР-диагностики в регионе работает 10 лабораторий. Что позволяет обеспечить охват в 200 исследований на 100 тысяч человек населения. Для диагностики поражения дыхательной системы в области задействованы 11 медицинских организаций, оснащенных компьютерными томографами.Привиты от коронавируса уже более 600 липчан. Две тысячи доз вакцины регион получит в ближайшее время. Области обещаны 50 тысяч доз вакцины к концу февраля. Для массовой вакцинации к этому времени будут развернуты 29 пунктов.

Руководитель областного управления Росздравнадзора Андрей Фролов попросил увеличить число операторов ЕДС. Вице-губернатор Анатолий Якутин тут же сообщил, что число операторов в ближайшее время увеличится на 15 человек.

- В ЕДС поступило около трех тысяч звонков по вопросам иммунизации против коронавируса. Сформирована база подлежащих иммунизации, превышающая 5000 человек, - сказал Анатолий Якутин.

- Надо быть готовыми привить 150 тысяч липчан в короткое время. По этому показателю нас будет оценивать федеральная власть, - сказал глава региона.



Губернатор Игорь Артамонов попросил начать активную пропаганду вакцинации. Мол, паспорт привитого человека станет его пропуском на поезд и в самолет.

