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«Пусть все знают, как мы отдыхали»: медики взяли неделю на оценку ситуации с COVID-19 после каникул

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#коронавирус
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«Пусть все знают, как мы отдыхали»: медики взяли неделю на оценку ситуации с COVID-19 после каникул

По официальным данным, популяционный иммунитет липчан сложился на уровне 20%, по неофициальным - достиг 50%.

Эпидемиологи считают, что пандемия COVID-19 сойдет на нет в том или ином регионе или государстве при коллективном иммунитете в 85% (после этого вирус не перестанет циркулировать в популяции, но заболеваемость перестанет носить характер эпидемии). Какой же популяционный иммунитет у липчан сегодня?

- По нашим данным, подтвержденным лабораторно, 17-18 процентов жителей области уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции, - сообщил GOROD48 руководитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев.

По мнению курирующего медицину вице-губернатора Александра Ильина, достоверный коллективный иммунитет у липчан - на уровне 20%.

- Вопрос не простой. Уровень заболеваемости не снижается. Значит, мы не можем говорить о 60-70% липчан, имеющих индивидуальный иммунитет, из чего и складывается уровень коллективной защиты. У переболевших со временем уровень антител снижается до минимума. Значит, количество переболевших не отражает уровень коллективной защиты. Вакцинация дает защиту от новой коронавирусной инфекции в 90 процентов случаев, но привитых в регионе пока мало и их количество не влияет на эпидпроцесс. Эмпирически можно предположить, что пока коллективный защитный уровень населения против COVID-19 - менее 50%, - считает кандидат медицинских наук, главный эпидемиолог облздрава, главврач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Андрей Филатов.

- Официальной информации на этот счет нет. Но, по данным лабораторий, тестирующих население на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, еще до новогодних праздников коллективный иммунитет липчан сложился на уровне 40-45 процентов. Но это, понятно, не те 85 процентов, при которых течение болезни перестанет носить угрожающий характер, - говорит врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Михаил Бала.

Самый безопасный способ достижения приемлемого коллективного иммунитета - вакцинация. Но пока в регионе этот процесс носит зачаточный характер и, как точно сказал главврач областной инфекционки Андрей Филатов, никак не влияет на уменьшение количества новых заболевших коронавирусом.

- По состоянию на сегодня, в инфекционных госпиталях свободны 20 процентов коечного фонда, - сообщил GOROD48 руководитель облздрава Юрий Шуршуков.

Кстати, обещанного на последнем заседании регионального оперштаба по противодействию распространения COVID-19 роста заболеваемости после Рождества в облздраве не наблюдают.

- Пока не наблюдают, - уточняет главный государственный санитарный врач области Владимир Бондарев. - На прошлой неделе липчане меньше обращались за медицинской помощью, не работали некоторые лаборатории, где проводят тесты на коронавирус. Эта неделя покажет, соблюдали ли липчане эпидемиологические меры предосторожности на прошедших праздниках.
7 1816
#коронавирус
5

Комментарии (7)

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гость

17 минут назад
Это по мнению того Ильина который учил врачей как области 350 мил. освоить...ну ну. Наши царьки умеют статистику поправлять. Поинтересуйтесь еще у мэра ..у неё своя статистика
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гость

48 минут назад
Смотрящий, Так весь мир по двойным и живёт.
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гость

50 минут назад
Из Британии, Чёт мелькало на эту тему. Какой-то борт летал , гражданский.
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Из Британии

55 минут назад
наш господин привез в Россию самый заразный тип коронавируса .Непонятно ,как он мог туда и оттуда прилететь ,когда авиасообщения с этой страной нет .Значит это был ВИП .
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it_happens

сегодня, 12:48
я бы хотела сдать на антитела. Но не за свой счет, а, как в МСК, за счет ОМС.
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Смотрящий

сегодня, 12:45
Страна живущая по двойным стандартам - официальная и не официальная статистика.
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