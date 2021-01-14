Происшествия
41 минуту назад
На улице Стаханова в яму с кипятком упала 19-летняя девушка
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Из промоины ее вытащила случайная прохожая.
Как ранее сообщал GOROD48, сегодня на улице Стаханова произошла коммунальная авария — прорвались сети теплоснабжения. Около девяти утра в провал угодила «Лада Веста», водитель автомобиля получил ожоги. Как выяснилось, до этого в яме с кипятком оказалась 19-летняя девушка.
- Моя дочь примерно в 07:30-07:45 отправилась в институт. Возле дома №29 на улице Стаханова Оксана упала в яму с кипятком. Она провалилась по пояс, начала звать на помощь. Ее вытащила случайная прохожая. Дочь довели до дома, ей вызвали «Скорую помощь». Оксану госпитализировали, у нее ожоги 35% тела. Дочери ввели сильные обезболивающие. Врачи молчат, ничего не говорят о ее состоянии. Она явно крайне тяжелое, - рассказал GOROD48 отец пострадавшей девушки Сергей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, отдел полиции №7 проводит проверку случившегося. Сейчас полицейские ищут свидетелей и опрашивают очевидцев.
- В 07:40 пришло сообщение о том, что в промоину упала девушка. Также известно, что ожоги получил водитель автомобиля «Лада Веста». Пострадавшие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь в ожоговом центре, - рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Работает следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы.
- Наши специалисты продолжают ремонтные работы на тепловой сети по улице Стаханова. Повреждение локализовано, идёт замена повреждённого участка. К сожалению, из-за порыва сети пострадали два человека: им потребовалась срочная медицинская помощь. Мы сразу связались с семьями этих людей и выразили готовность оказать им всю необходимую поддержку. Мы приносим извинения пострадавшим и желаем им скорейшего выздоровления, - рассказал GOROD48 директор Липецкого филиала компании Алексей Курило.
По словам Алексея Курило, представители филиала находятся в постоянном контакте с семьями пострадавших, врачами и окажут финансовую и организационную помощь для успешного лечения и восстановления пострадавших.
- Моя дочь примерно в 07:30-07:45 отправилась в институт. Возле дома №29 на улице Стаханова Оксана упала в яму с кипятком. Она провалилась по пояс, начала звать на помощь. Ее вытащила случайная прохожая. Дочь довели до дома, ей вызвали «Скорую помощь». Оксану госпитализировали, у нее ожоги 35% тела. Дочери ввели сильные обезболивающие. Врачи молчат, ничего не говорят о ее состоянии. Она явно крайне тяжелое, - рассказал GOROD48 отец пострадавшей девушки Сергей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, отдел полиции №7 проводит проверку случившегося. Сейчас полицейские ищут свидетелей и опрашивают очевидцев.
- В 07:40 пришло сообщение о том, что в промоину упала девушка. Также известно, что ожоги получил водитель автомобиля «Лада Веста». Пострадавшие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь в ожоговом центре, - рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Работает следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы.
- Наши специалисты продолжают ремонтные работы на тепловой сети по улице Стаханова. Повреждение локализовано, идёт замена повреждённого участка. К сожалению, из-за порыва сети пострадали два человека: им потребовалась срочная медицинская помощь. Мы сразу связались с семьями этих людей и выразили готовность оказать им всю необходимую поддержку. Мы приносим извинения пострадавшим и желаем им скорейшего выздоровления, - рассказал GOROD48 директор Липецкого филиала компании Алексей Курило.
По словам Алексея Курило, представители филиала находятся в постоянном контакте с семьями пострадавших, врачами и окажут финансовую и организационную помощь для успешного лечения и восстановления пострадавших.
23 2792
Комментарии (23)
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345
Просто мимо проходил
В.В.В.
28
Animal planet.
28
Анна в.
Фокс
Смотрящий