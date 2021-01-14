Происшествия

41 минуту назад

На улице Стаханова в яму с кипятком упала 19-летняя девушка

23 2792
#коммунальная авария
3
На улице Стаханова в яму с кипятком упала 19-летняя девушка

Из промоины ее вытащила случайная прохожая.

Как ранее сообщал GOROD48, сегодня на улице Стаханова произошла коммунальная авария — прорвались сети теплоснабжения. Около девяти утра в провал угодила «Лада Веста», водитель автомобиля получил ожоги. Как выяснилось, до этого в яме с кипятком оказалась 19-летняя девушка.

- Моя дочь примерно в 07:30-07:45 отправилась в институт. Возле дома №29 на улице Стаханова Оксана упала в яму с кипятком. Она провалилась по пояс, начала звать на помощь. Ее вытащила случайная прохожая. Дочь довели до дома, ей вызвали «Скорую помощь». Оксану госпитализировали, у нее ожоги 35% тела. Дочери ввели сильные обезболивающие. Врачи молчат, ничего не говорят о ее состоянии. Она явно крайне тяжелое, - рассказал GOROD48 отец пострадавшей девушки Сергей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, отдел полиции №7 проводит проверку случившегося. Сейчас полицейские ищут свидетелей и опрашивают очевидцев.

- В 07:40 пришло сообщение о том, что в промоину упала девушка. Также известно, что ожоги получил водитель автомобиля «Лада Веста». Пострадавшие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь в ожоговом центре, - рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Работает следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы.

- Наши специалисты продолжают ремонтные работы на тепловой сети по улице Стаханова. Повреждение локализовано, идёт замена повреждённого участка. К сожалению, из-за порыва сети пострадали два человека: им потребовалась срочная медицинская помощь. Мы сразу связались с семьями этих людей и выразили готовность оказать им всю необходимую поддержку. Мы приносим извинения пострадавшим и желаем им скорейшего выздоровления, - рассказал GOROD48 директор Липецкого филиала компании Алексей Курило. 

WhatsApp Image 2021-01-14 at 13.32.41.jpeg

По словам Алексея Курило, представители филиала находятся в постоянном контакте с семьями пострадавших, врачами и окажут финансовую и организационную помощь для успешного лечения и восстановления пострадавших.
23 2792
#коммунальная авария
3

Комментарии (23)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

***

5 минут назад
Смотрящий, «Голодные игры»?
ответить

345

5 минут назад
гость, там не видно. Примерно в 6:40 там уже парило не мерено, видимость на машине была нулевая. В ЕДС дозвониться было не возможно, очередь была 20 ... Столько на трубке в дороге висеть не было возможности. Еще в 5:50 там этого не было. Безумно жалко людей и то, что хотел предупредить и не все сделал для этого, тк все мы вкчно куда-то спешим.
ответить

Просто мимо проходил

6 минут назад
гость, скорее всего, она с тротуаром провалилась.
ответить

В.В.В.

6 минут назад
Интересно, а почему коммунальщики, вместо проверки теплосетей летом, вату катают?
ответить

28

7 минут назад
Мне кажется, кто-то из высокопоставленных "квадровцев" должен сесть.
ответить

Animal planet.

7 минут назад
Вот если бы был Сталин,такого бы не случилось.
ответить

28

8 минут назад
Читатель, это на 22-м, возле "Локона". Строили во второй половине 80-х.
ответить

Анна в.

9 минут назад
Начинают люди вариться в кипятке по вине квадры,а они только деньги собирают
ответить

Фокс

12 минут назад
Зато в парках новые скамейки. Гнать воров из власти!
ответить

Смотрящий

14 минут назад
А дальше будет еще страшнее и хуже!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Житель Усмани получил предоплату за забор и исчез
#мошенничество
Житель Усмани получил предоплату за забор и исчез

51 минуту назад

Происшествия
33-летний липчанин поджег машину, чтобы отомстить за друга
#поджог
33-летний липчанин поджег машину, чтобы отомстить за друга

сегодня, 11:58

Происшествия
Под Липецком столкнулись два грузовика
#авария #ДТП
2
Под Липецком столкнулись два грузовика

сегодня, 09:47

Происшествия
На улице Стаханова лопнула труба: в провал угодил автомобиль, дети идут на уроки вброд
#порыв #авария
47
На улице Стаханова лопнула труба: в провал угодил автомобиль, дети идут на уроки вброд

сегодня, 08:59

Происшествия
Снегопад и метель не привели к всплеску ДТП
#ДТП #снегопад
3
Снегопад и метель не привели к всплеску ДТП

сегодня, 08:57

Происшествия
27-летний житель Грязинского района пытался обмануть страховую компанию на 169 тысяч рублей
#ДТП #мошенничество
8
27-летний житель Грязинского района пытался обмануть страховую компанию на 169 тысяч рублей

вчера, 16:34

Происшествия