Общество

20 минут назад

«Наша задача - не превратить улицу 50 лет НЛМК в улицу светофоров»

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#улица 50 лет НЛМК
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«Наша задача - не превратить улицу 50 лет НЛМК в улицу светофоров»

Депутаты и чиновники поспорили о будущем главной липецкой стройки года.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству было очень горячо: депутаты и чиновники обсуждали главную стройку этого и следующего годов - реновацию улицы 50 лет НЛМК.

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Как оказалось, депутаты внимательно читают наш сайт. Так, во вторник мы сообщили о предстоящей реконструкции этой улицы по национальном проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщив главное - «Дорогу по улице 50 лет НЛМК перекроют более чем на год во время ее реконструкции». На двухлетку в мэрии Липецка пошли из-за того, что значительных капиталовложений требует не только сама магистраль, которая наконец-то обзаведется собственной системой уличной канализации с местными очистными сооружениями, но и параллельная работа сетевиков, которым придется переложить на месте работ множество сетей и кабелей. Поэтому к концу этого года новая четырехполосная дорога (по две полосы во встречных направлениях) должна быть сделана в черновом варианте, а весной 2022 года, после зимних морозов, подрядчик накатает на нее три слоя асфальтобетона.

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На реконструкцию дороги по улице 50 лет НЛМК потратят 650 млн рублей. В феврале-марте подряд на реконструкцию будет выставлен на торги. Подрядчик приступит к работе, как предполагают в мэрии, уже в апреле. Тогда же и будет прекращено движение автотранспорта по дороге на Манеже. Движение автотранспорта планируется возобновить летом следующего года.

Однако этот вариант - жизни липчан и функционирования бизнеса в условиях транспортной отрезанности - депутаты сочли неприемлемым.

- Как показал опыт реновации проспекта Победы, замену сетей и коммуникаций ресурсниками можно запараллелить. Все свои работы они должны сделать в этом году полностью. Бюджет построен так, что финансирование - двухлетнее. И я не имею права заключить с подрядчиком иной договор, на год. Но если подрядчик будет сознательным и сделает все за год, я не буду этому препятствовать. Если торги выиграет сильный подрядчик, то, возможно, дорогу он сделает к концу года, чтобы запустить по ней движение хотя бы в тестовом режиме, - сказал начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Алпатов.

- Это мой избирательный округ. Поэтому жители забросали меня вопросами о том, что им делать эти полтора года без дороги? Проект - двухлетний. Значит, люди все это время не смогут нормально подъезжать к школе, домам, объектам бизнеса. Как будет осуществляться подъезд? И возможно ли ускорить темп и сделать все это за год, ведь участок не такой уж и протяженный? - спросил депутат Александр Кофанов.

- Жители и бизнес получат в пользование временная дорогу с учетом существующих внутриквартальных проездов на протяжении всей улицы 50 лет НЛМК, - ответил Сергей Алпатов.

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Эта новость взволновала депутатов. Где можно увидеть схему такой дороги? Как рассказать об этом жителям этого района?

- Может, этот вопрос надо заранее обсудить и с жителями, и с бизнесом? Ведь никто не понимает, как два года жить на этой территории! - воскликнул председатель комиссии Борис Понаморев.

- Некоторые вопросы мы еще согласовываем с разными ведомствами. На следующей депутатской комиссии мы будем готовы вам все показать полностью. Тогда презентуем объездные пути, - ответил главный строитель мэрии.

Депутат Игорь Подзоров прогнозирует связанные с будущим перекрытием движения на Манеже транспортные проблемы в других частях Липецка. Он вернулся к лоббируемому им с осени прошлого года вопросу использования для разгрузки проспекта Победы улицу Папина, но и в этот раз депутата не поняли и его вопрос проигнорировали.

Депутатов удивило то, что проектом реконструкции улицы 50 лет НЛМК предусмотрены всего два светофорных объекта. Не мало ли на 1,7 км дороги?

- Там много переходов лежачих полицейских. И неспроста - они положены на крови. Надо учесть уже сложившиеся пешеходные тропы. Поэтому двух пешеходных переходов и двух светофорных объектов явно будет недостаточно, - сказал Борис Понаморев.

- Наша задача - не превратить улицу 50 лет НЛМК в улицу светофоров, - парировал Сергей Алпатов.

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Депутаты поинтересовались возможностью появления на Манеже места отдыха для его жителей на нынешнем пустыре, на котором стоят опоры высоковольтной ЛЭП (ранее GOROD48 писал, что у мэрии есть желание, но пока нет денег на то, чтобы убрать эту линию под землю). Но главный строитель мэрии попросил их пока отложить эти мечты в сторону:

- Благоустройство территорий общего пользования не входит в программу БКАД. Вам что, нужны детские площадки и прогулочные зоны под высоковольтной линией электропередач? Реконструкция улицы предусматривает строительство вдоль всей дороги и тротуара, и велодорожек по две стороны от нее. А прогулочный сквер можно сделать в рамках другого нацпроекта - «Комфортная городская среда».

- Как будут осуществляться заезды к магазинам и торговым центрам после окончания работ? - поинтересовался у начальника МКУ «Управление строительства Липецка» Сергея Алпатова председатель комиссии Борис Понаморев.

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Главный строитель мэрии показал слайд, из которого следовало, что к реке от новой дороги появятся всего два съезда и накопительная полоса (полоса движения на проезжей части перед пересечением улиц и дорог, предназначенная для накопления транспортных средств в ожидании маневра перестроения).

Депутаты и чиновники разошлись, очевидно, мало довольные друг другом.
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#улица 50 лет НЛМК
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