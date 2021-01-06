Общество

сегодня, 18:12

Авария на водопроводе в Дачном и Казинке устранена

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#авария #водопровод #
Авария на водопроводе в Дачном и Казинке устранена

Коммунальщики заменили три метра трубопровода на участке, где ранее произошли порывы, а также установили запорную арматуру и смонтировали соединительную муфту. 

Как сообщили в администрации Липецка, после основных работ энергетики начали заполнять систему, стравили воздух и приступили к регулировке.
 
- Уже в ближайшее время водоснабжение будет восстановлено во всех домах данных жилых районов, - отметили в АО «ЛГЭК».
 
Авария на сетях произошла вчера. Специалисты устранили проблему, но при подаче воды были выявлены новые порывы. Ремонтные бригады продолжали работы.
3 327
#авария #водопровод #

Комментарии (3)

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глас разума

6 минут назад
специалисты, завтра где устранять будем? цистерны с водой пока наполняйте.
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Иван

сегодня, 18:27
Думаю, как платят, так и работают.
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Город

сегодня, 18:22
Позорище 3 метра 2 суток делали. Т. к. нет контроля, день прошёл и слава богу.
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