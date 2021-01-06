сегодня, 18:12
Авария на водопроводе в Дачном и Казинке устранена
Коммунальщики заменили три метра трубопровода на участке, где ранее произошли порывы, а также установили запорную арматуру и смонтировали соединительную муфту.
- Уже в ближайшее время водоснабжение будет восстановлено во всех домах данных жилых районов, - отметили в АО «ЛГЭК».
Авария на сетях произошла вчера. Специалисты устранили проблему, но при подаче воды были выявлены новые порывы. Ремонтные бригады продолжали работы.
глас разума
Иван
Город