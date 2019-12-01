Неделя 48
49 минут назад
А не плачет ли УК по кому-то из УК?
Итоги недели.
На последней неделе ноября в Липецк пришла. С этого и начнем
Какая разница, что спрашивать, если спрашивать некого?
28 ноября прошел ледяной дождь. «В Липецке скользко: спасатели советуют не бегать за автобусами и маршрутками». Понятно, что этот явление сделало улицы и тротуары гладкими как стекло. Так и случилось. При температуре атмосферного воздуха около нуля водяной пар тут же превращался в лед. И уже домой с работы липчане не шли, а скользили. А утром в пятницу мы опубликовали статью «Гололед в Липецке. Первые итоги»: муниципалитет вывел на борьбу со льдом три десятка единиц техники. Впервые в работу вступили новые четыре малогабаритные машины, которые стали счищать лед с тротуаров. По информации пресс-службы мэрии, к восьми утра 29 ноября все закрепленные за профильным департаментом общественные места были обработаны ото льда, после чего работы продолжились на внутриквартальных проездах и улицах частного сектора.
Если прочитать комментарии к этой новости, становится очевидно, что успеть посыпать солью и песком все тротуары, остановки и дворы коммунальщики не смогли. По этой причине к 9 часам утра только в травмпункт, который работает в больнице «Свободный Сокол», с 5 часов за медицинской помощью обратились 20 человек (а таких травмпунктов в городе еще два - при БСМП и больнице «Липецк-Мед»). У горожан диагностированы вывихи, растяжения связок, ушибы и переломы (к часу дня облздрав сообщил, что «В Липецке и Ельце травмы во время гололеда получили 156 человек»).
По данным департамента ЖКХ мэрии, все управляющие компании получили своевременное предупреждение о гололеде и должны были вывести с раннего утра в пятницу на придомовые территории всех дворников. В итоге «В Липецке называли три лучшие и три худшие «управляшки» по итогам борьбы с гололедом». В тройку худших - УК «Рубин» (2 дома), УК «Звездная» (10 домов) и УК «ЖКО» (сведений о ней нет вообще в региональном рейтинге «управляшек»).
- Городским службам крайне сложно оперативно обработать все участки улично-дорожной сети. Поэтому мы призываем липчан - и автомобилистов, и пешеходов - быть внимательнее, - обратилась к своим подписчиками через Instagram глава Липецка (см. «Евгения Уваркина собирает жалобы на скользкие улицы»). Все обращения мэр пообещала передавать в профильные ведомства.
А 26 ноября «В горсовете утвердили новые Правила благоустройства Липецка», которые не успели вступить в силу к этом гололеду. Их нововведением является определение границ прилегающих территорий к частным и многоквартирным домам (10 метров), нежилым зданиям (15 метров), автозаправкам промышленным зданиям (50 метров). Для торговых павильонов площадью до 20 кв.м. граница прилегающей территории - 5 метров, свыше 20 кв.м. - 7 метров. Для кладбищ, гаражных кооперативов, садоводческих товариществ - 50 метров. Такие территории, кстати, включают в себя пешеходные дорожки и автостоянки. Следовательно, тех коммерсантов, кто не будет заботиться об уборке снега, гололеда, мусора у своих объектов, будут наказывать рублем.
Единственное, что у нас делают точно по графику - отключают горячую воду
В этот понедельник глава региона заявил, что намерен привлечь в регион управляющую организацию крупнейшего российского девелопера, «Группы компании Пик», если местные коммунальщики не перестанут игнорировать своих, по сути, работодателей-липчан.
- Люди жалуются на хамство работников управляющих компаний. Это недопустимо. Вчера был финальный аккорд: мне в Инстаграм женщина написала, что не может дозвониться до аварийных служб, а ее квартиру заливают сверху. Это печально, что в нашем регионе должны звонить по этому поводу губернатору. Все недозвоны в управляющие компании автоматом перекладываются на действующую власть, а это недопустимо. Жильцы не хотят принимать решения о расставания и со своими управляющими компаниями. Им проще властям жаловаться. А мы не бандиты из 90-х. Жильцы сами должны уходить от неэффективно работающих управляющих организаций, - сказал губернатор.
Итак, «управляшкам» необходимо всерьез задуматься о качестве предоставляемых услуг и работе с населением, ведь Игорь Артамонов поставил задачу создать стандарт такого общения и придерживаться его. В ином случае руководители УК должны пенять на себя - «Игорь Артамонов напугал руководителей «управляшек» отъемом у них бизнеса цивилизованным способом».
На последнем перед входом в зиму совещании по линии ЖКХ заместитель прокуратура области Руслан Стрельников сообщил, что «управляшки» наработали более 300 млн рублей долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Зампрокурора области привел вопиющий случай с ООО «Липецкая управляющая компания», руководство которой давало указание ООО «Объединенный вычислительный центр» перечислять ГЭСКу лишь часть средств, заплаченных жильцами за электричество. В итоге прокуратура возбудила уголовное дело по части второй ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц» (см. «Управляющая компания подозревается в хищении 7 млн рублей из платежей липчан»).
Кстати, текущая, без учета просроченной, задолженность управляющих компаний Липецка перед ЛГЭКом составляет 109,7 млн рублей, ЛЭСКом и ГЭСКом - 460 млн рублей, «Квадрой» - 50 млн рублей.
В Госжилинспекцию по Липецкой области с начала года поступило 18 104 обращения граждан, или на 20% больше, чем за январь-октябрь 2018 года. На некачественное техническое состояние общего имущества и содержание многоквартирных домов было 10 454 жалобы, на начисление и нормативы потребления коммунальных услуг - 3 749 рекламации, на размер платы за содержание жилья - 688. По результатам проведенных проверок выдано 4437 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 350 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 11,1 млн рублей.
Совещание закончилось анекдотом. Так, один из руководителей управляющих компаний пожаловался губернатору на телефонный терроризм со стороны проверяющих и контролирующих организаций.
- Меня тоже каждый день терроризируют сообщениями о беспорядках в системе ЖКХ. Я привык уже. Нам поэтому нужно строить систему реагирования и адекватных ответов. Должен быть стандарт ответа работы с населением, которому необходимо следовать всем участникам жилищно-коммунального рынка. И если вы не научитесь работать в соответствии с законом, мы приведем в регион цивилизованную компанию, - сказал губернатор.
На этом же совещании, кстати, Игорь Артамонов сослался на подготовленный областным управлением информатизации рейтинг управляющих компаний и заявил, что «по десяти организациям с наихудшими показателями будут проводиться собрания жильцов и приниматься решения о замене управляющей компании» (см. «Рейтинг липецких «управляшек»: в его лидерах и антилидерах - одни и те же организации»). Также глава региона пообещал усилить давление областной Государственной жилищной инспекции на плохо работающие «управляшки» и призвал липчан активнее жаловаться на разгильдяев-коммерсантов в прокуратуру.
Между тем сфера ЖКХ (острословы эту аббревиатуру расшифровывают так: Живите Как Хотите) продолжает преподносить сюрпризы. Так, в редакцию GOROD48 обратились жильцы второго подъезда дома №22 по проспекту Победы. В их квартирах за время этого отопительного сезона - а он начался еще в сентябре - еще ни разу не было тепло, но «Липчане получили счета за холодные батареи». А счет в 2 486 рублей за холод - слишком высокая цена за этот нужны. а. Не исключено, что УК допустила некорректную регулировку подачи ресурса. В департаменте ЖКХ администрации Липецка ситуацию с отоплением подъезда №2 в доме №22 по проспекту Победы назвали непростой: «Стоит наладить подачу тепла, возникает проблема с подачей горячей воды».
Более 10 подобных жалоб уже поступили в отделы городские райотделы прокуратуры за прошедшую неделю. «Липчане жалуются прокурорам на счета за отопление» и на то, что в домах холодно.
Родным считается тот язык, на котором ругаются матом
На этой неделе сразу разрешились сразу две ранее созданные самой же властью проблемы. Так, в мэрии Липецка решили, что «Объединения школ №№ 15 и 32 не будет», хотя слияние образовательных учреждений и обсуждалось. Но, изучив мнения родителей, чиновники решили отказаться от этой затеи.
А глава региона Игорь Артамонов высказался в своем Instagram насчет закрытия автостанции на Соколе с 1 декабря (см. «Закрытие автостанции на Соколе отменили»).
- К решению этого вопроса подошли слишком формально, - считает губернатор. - Вопросы удобства пассажиров должны быть на первом месте. Поручил переработать проект и предоставить новое решение.
А вообще неделя прошла под знаком трамвая. Так, в понедельник на пресс-конференции в мэрии чиновники попытались ответить на все вопросы представителей СМИ относительно существования в городе пассажирского электротранспорта. «Модернизация существующей трамвайной сети - это продолжение агонии», - заявил председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов. В нынешнем виде трамвай нежизнеспособен, а средств ни на его модернизацию, ни на замену инновационным скоростными нет ни в городском, ни в областном, ни в федеральном бюджетах.
Трамвай в Липецке умер в начале 2000-х уже, когда из центра города убрали пути, - отметил председатель дептранса.
Утром следующего дня глава Липецка Евгения Уваркина сначала депутатам Липецкого горсовета от фракции «Единая Россия», а затем и всем остальным на сессии рассказала о туманных перспективах электротранспорта. По ее словам, возможно спасение трамвая по трем сценариям: за счет лизинга, кредита, концессии. Схема «600 млн рублей разово плюс 150 миллионов ежегодно» - это, по ее мнению, продление агонии. 17 миллиардов на строительство новой маршрутной и контактной сети и приобретение современных вагонов - фантастика (тогда «Билет на «трамвай как в Европе» стоил бы для липчан 197 рублей»). Остается средний вариант в 3-4 млрд рублей на ремонт путей плюс покупку новых вагонов, но и таких средств в бюджетах региона и муниципалитета нет.
- Наша задача - определиться с приоритетами, ведь трамвай возит, главным образом, работников предприятий Левобережья. На эти же деньги за 10 лет можно построить или 11 школ, или 2,5 тысячи километра водопроводных сетей, или три миллиона квадратных метров дорог, или 6 тысяч квадратных метров дворовых территорий. Но так мы решаем проблемы 90 процентов жителей Липецка, - сказала мэр.
По мнению Евгении Уваркиной, объем инвестиций в 900 млн рублей за два года позволит полностью заместить трамваи 25 автобусами на газомоторном топливе. На эти же средства можно расширить «бутылочные горлышки» на главных перекрестках дорог с выделением крайних полос под движение муниципальных автобусов и маршруток, и это, мол, панацея от нынешних пробок. Спикер горсовета Игорь Тиньков предложил обсудить судьбу трамвая на «круглом столе», попросив не смешивать в одну кучу трамвай, сети и школы, но, кажется, услышан Евгенией Уваркиной не был.
Между тем «Липчане написали петицию в защиту трамваев». А на «Яндекс-Дзене» появился крик души липчанки Светланы Галкиной: «Даже в блокадном Ленинграде трамвай работал, а у нас ведь вроде не война...».
Чем тучней над судном альбатрос, тем тревожней палубный матрос
На этой неделе в редакцию GOROD48 позвонила жительница дома №32 по улице Циолковского с просьбой спасти от выкорчевывания… вкопанные во дворе «хрущевки» шины, которыми она и ее единомышленники спасли от автолюбителей детскую площадку. - Оказалось, между жильцами дома идет длительный конфликт по поводу этих врытых в землю покрышек: одни их ревностно защищают, другие просят «управляшку» очистить от них двор. В итоге «Война за мусор во дворе «хрущевки» закончилась победой любителей «африканского дизайна» - в мэрии им пообещали в следующем году заменить шины иным ограждением.
Тема чистоты неожиданно стала яблоком раздора между известным московским блогером-урбанистом и главой Липецка. «Илья Варламов раскритиковал Евгению Уваркину за «шантаж горожан». Варламов опубликовал заметку в своем блоге о состоянии парка Молодежный в Липецке. И даже в первую очередь не этому, а другому - посту в Инстаграме главы Липецка, которая «решила шантажировать жителей окружающих микрорайонов, заявив, что если те не выйдут на субботник, то власти не будут благоустраивать парк Молодежный». Москвич считает, что у липчан «должна быть возможность самим решать, как будет выглядеть их город, их парк, как будет формироваться бюджет города».
- Сегодня парк Молодежный не просто неухоженный, он замусоренный. В следующем году планируем привести его в порядок. Но нам необходимо понять, что жителям это нужно, что они будут поддерживать благоустройство. Субботник станет своеобразной проверкой. Посмотрим, сколько местных жителей примут в нем участие, - сказала в ответ глава Липецка.
А вчера «На субботнике глава Липецка объявила о присоединении города к движению «Let's do it!» и личным примером вывела на уборку мусора около 200 горожан.
- Нас порой упрекают в том, что мы призываем к участию в субботниках людей, которые уже заплатили налоги. Есть мнение, что власть хочет заставить людей работать бесплатно, а сама ничего не хочет делать. Да, мы платим налоги, но при этом и мусорим. Такие акции мы проводим для того, чтобы вместе нести ответственность за город, за чистоту в парках, за отсутствие вандализма (см. «Вандалы нанесли Липецку ущерб в 2,5 миллиона рублей» - больше всего от действий хулиганов, непризнанных художников и расклейщиков объявлений страдают остановочные павильоны). Ведь не все равно человеку становится только тогда, когда он принимает в каком-то процессе личное участие, - сказала после уборки парка Молодежный Евгения Уваркина.
Денег много не бывает
На сессии Липецкого городского Совета в первом чтении приняли муниципальный бюджет на 2020 год. Его доходная часть - 12,4 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые поступления города в этой сумме - всего 4,8 миллиарда. Расходы бюджета-2020 - 12,8 млрд рублей. Дефицит - 397 миллионов, покрывать который мэрия собирается на заемные средства. Кстати, в 2020 году потребность в кредитах для муниципалитета составит 1,3 млрд рублей (из них 800 млн рублей будут направлены на погашение ранее полученных кредитов, 300 миллионов - на финансирование дефицита бюджета, 200 миллионов будут привлекаться при необходимости из вышестоящих бюджетов). В итоге прогнозный объем муниципального долга Липецка на конец 2020 года может составить 2,6 млрд рублей, что выше уровня текущего года на 9,9%.
Главными доходами горбюджета, как обычно, будут налог на доходы физических лиц (2,5 млрд рублей), земельный налог и арендная плата за землю (1,1 млрд рублей). При этом областная администрация в 2020-2022 годах последовательно урезает остающуюся в распоряжении муниципалитета долю НДФЛ. Так, если в этом году в городской казне область оставляла 18,7% этого налога, то в 2020 году уже 18,2%, в 2021-м - 17,5%, в 2022-м - 16,9%. Поэтому спикер горсовета Игорь Тиньков и первый вице-спикер Федор Жигаров попросили главу Липецка активно лоббировать интересы муниципалитета в областной власти, требуя от субъекта увеличения нормативов отчислений муниципалитету от собранных на территории города налогов. В свою очередь Евгения Уваркина сообщила, что увеличение собственных доходов мэрии - ее приоритет. Глава Липецка заявила, что желает обложить налогами самозанятое население (см. «Мэрия делает ставку на бьюти-бизнес и фотографов для увеличения доходов бюджета»).
Тем временем житель Липецка внес на сервис гражданских предложений «Российская общественная инициатива» абсурдную в нашем государстве идею освобождения семьей с детьми от оплаты коммунальных услуг.
- Считаю необходимым отменить плату за коммунальные услуги для семей, в которых дети не достигли совершеннолетия. В случае невозможности, предлагаю субсидировать данный вопрос. Данная инициатива может и не повлияет на рост демографии, но хотя бы поможет семьям. Реального роста зарплат не происходит, а коммунальные услуги дорожают. Некоторые семьи не могут позволить купить своим детям даже игрушки, - уверен липчанин (см. «Липецкие семьи с детьми предлагают освободить от «коммуналки»).
Но не все бедны. Так, «Липчане в среднем хранят в банках по 127 500 рублей», - считают аналитики РИА Новости. За последние три года величина вкладов выросла на 27,9%. 7,1% липецких вкладчиков предпочитают хранить сбережения в валюте.
За спрос не бьют в нос
В декабре «Игорь Артамонов ответит на вопросы жителей Липецкой области в социальных сетях». Это будет первый прямой эфир для фанатов Инстаграма, «Вконтакте», «Одноклассников». Липчане могут оставлять вопросы в комментариях в социальных сетях под анонсирующим постом. Они будут отобраны по темам и губернатор ответит на самые острые и актуальные вопросы.
Некоторые вопросы уже написаны читателями GOROD48. Варя: «Игорь Георгиевич, когда будет достойная зарплата у медиков и педагогов? Просим вас самолично посмотреть и проконтролировать». Житель: «В центре Липецка стоят 14 бараков послевоенной постройки Без дороги, газа и воды. Туалеты сгнили 8 лет назад и жители отправляются в ведра. Сносят бараки уже лет 30. Когда от слов перейдут к делам?» Helga: «Почему по всему городу положили такую скользкую тротуарную плитку? Идти невозможно».
Какая разница, что спрашивать, если спрашивать некого?
28 ноября прошел ледяной дождь. «В Липецке скользко: спасатели советуют не бегать за автобусами и маршрутками». Понятно, что этот явление сделало улицы и тротуары гладкими как стекло. Так и случилось. При температуре атмосферного воздуха около нуля водяной пар тут же превращался в лед. И уже домой с работы липчане не шли, а скользили. А утром в пятницу мы опубликовали статью «Гололед в Липецке. Первые итоги»: муниципалитет вывел на борьбу со льдом три десятка единиц техники. Впервые в работу вступили новые четыре малогабаритные машины, которые стали счищать лед с тротуаров. По информации пресс-службы мэрии, к восьми утра 29 ноября все закрепленные за профильным департаментом общественные места были обработаны ото льда, после чего работы продолжились на внутриквартальных проездах и улицах частного сектора.
Если прочитать комментарии к этой новости, становится очевидно, что успеть посыпать солью и песком все тротуары, остановки и дворы коммунальщики не смогли. По этой причине к 9 часам утра только в травмпункт, который работает в больнице «Свободный Сокол», с 5 часов за медицинской помощью обратились 20 человек (а таких травмпунктов в городе еще два - при БСМП и больнице «Липецк-Мед»). У горожан диагностированы вывихи, растяжения связок, ушибы и переломы (к часу дня облздрав сообщил, что «В Липецке и Ельце травмы во время гололеда получили 156 человек»).
По данным департамента ЖКХ мэрии, все управляющие компании получили своевременное предупреждение о гололеде и должны были вывести с раннего утра в пятницу на придомовые территории всех дворников. В итоге «В Липецке называли три лучшие и три худшие «управляшки» по итогам борьбы с гололедом». В тройку худших - УК «Рубин» (2 дома), УК «Звездная» (10 домов) и УК «ЖКО» (сведений о ней нет вообще в региональном рейтинге «управляшек»).
- Городским службам крайне сложно оперативно обработать все участки улично-дорожной сети. Поэтому мы призываем липчан - и автомобилистов, и пешеходов - быть внимательнее, - обратилась к своим подписчиками через Instagram глава Липецка (см. «Евгения Уваркина собирает жалобы на скользкие улицы»). Все обращения мэр пообещала передавать в профильные ведомства.
А 26 ноября «В горсовете утвердили новые Правила благоустройства Липецка», которые не успели вступить в силу к этом гололеду. Их нововведением является определение границ прилегающих территорий к частным и многоквартирным домам (10 метров), нежилым зданиям (15 метров), автозаправкам промышленным зданиям (50 метров). Для торговых павильонов площадью до 20 кв.м. граница прилегающей территории - 5 метров, свыше 20 кв.м. - 7 метров. Для кладбищ, гаражных кооперативов, садоводческих товариществ - 50 метров. Такие территории, кстати, включают в себя пешеходные дорожки и автостоянки. Следовательно, тех коммерсантов, кто не будет заботиться об уборке снега, гололеда, мусора у своих объектов, будут наказывать рублем.
Единственное, что у нас делают точно по графику - отключают горячую воду
В этот понедельник глава региона заявил, что намерен привлечь в регион управляющую организацию крупнейшего российского девелопера, «Группы компании Пик», если местные коммунальщики не перестанут игнорировать своих, по сути, работодателей-липчан.
- Люди жалуются на хамство работников управляющих компаний. Это недопустимо. Вчера был финальный аккорд: мне в Инстаграм женщина написала, что не может дозвониться до аварийных служб, а ее квартиру заливают сверху. Это печально, что в нашем регионе должны звонить по этому поводу губернатору. Все недозвоны в управляющие компании автоматом перекладываются на действующую власть, а это недопустимо. Жильцы не хотят принимать решения о расставания и со своими управляющими компаниями. Им проще властям жаловаться. А мы не бандиты из 90-х. Жильцы сами должны уходить от неэффективно работающих управляющих организаций, - сказал губернатор.
Итак, «управляшкам» необходимо всерьез задуматься о качестве предоставляемых услуг и работе с населением, ведь Игорь Артамонов поставил задачу создать стандарт такого общения и придерживаться его. В ином случае руководители УК должны пенять на себя - «Игорь Артамонов напугал руководителей «управляшек» отъемом у них бизнеса цивилизованным способом».
На последнем перед входом в зиму совещании по линии ЖКХ заместитель прокуратура области Руслан Стрельников сообщил, что «управляшки» наработали более 300 млн рублей долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Зампрокурора области привел вопиющий случай с ООО «Липецкая управляющая компания», руководство которой давало указание ООО «Объединенный вычислительный центр» перечислять ГЭСКу лишь часть средств, заплаченных жильцами за электричество. В итоге прокуратура возбудила уголовное дело по части второй ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц» (см. «Управляющая компания подозревается в хищении 7 млн рублей из платежей липчан»).
Кстати, текущая, без учета просроченной, задолженность управляющих компаний Липецка перед ЛГЭКом составляет 109,7 млн рублей, ЛЭСКом и ГЭСКом - 460 млн рублей, «Квадрой» - 50 млн рублей.
В Госжилинспекцию по Липецкой области с начала года поступило 18 104 обращения граждан, или на 20% больше, чем за январь-октябрь 2018 года. На некачественное техническое состояние общего имущества и содержание многоквартирных домов было 10 454 жалобы, на начисление и нормативы потребления коммунальных услуг - 3 749 рекламации, на размер платы за содержание жилья - 688. По результатам проведенных проверок выдано 4437 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 350 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 11,1 млн рублей.
Совещание закончилось анекдотом. Так, один из руководителей управляющих компаний пожаловался губернатору на телефонный терроризм со стороны проверяющих и контролирующих организаций.
- Меня тоже каждый день терроризируют сообщениями о беспорядках в системе ЖКХ. Я привык уже. Нам поэтому нужно строить систему реагирования и адекватных ответов. Должен быть стандарт ответа работы с населением, которому необходимо следовать всем участникам жилищно-коммунального рынка. И если вы не научитесь работать в соответствии с законом, мы приведем в регион цивилизованную компанию, - сказал губернатор.
На этом же совещании, кстати, Игорь Артамонов сослался на подготовленный областным управлением информатизации рейтинг управляющих компаний и заявил, что «по десяти организациям с наихудшими показателями будут проводиться собрания жильцов и приниматься решения о замене управляющей компании» (см. «Рейтинг липецких «управляшек»: в его лидерах и антилидерах - одни и те же организации»). Также глава региона пообещал усилить давление областной Государственной жилищной инспекции на плохо работающие «управляшки» и призвал липчан активнее жаловаться на разгильдяев-коммерсантов в прокуратуру.
Между тем сфера ЖКХ (острословы эту аббревиатуру расшифровывают так: Живите Как Хотите) продолжает преподносить сюрпризы. Так, в редакцию GOROD48 обратились жильцы второго подъезда дома №22 по проспекту Победы. В их квартирах за время этого отопительного сезона - а он начался еще в сентябре - еще ни разу не было тепло, но «Липчане получили счета за холодные батареи». А счет в 2 486 рублей за холод - слишком высокая цена за этот нужны. а. Не исключено, что УК допустила некорректную регулировку подачи ресурса. В департаменте ЖКХ администрации Липецка ситуацию с отоплением подъезда №2 в доме №22 по проспекту Победы назвали непростой: «Стоит наладить подачу тепла, возникает проблема с подачей горячей воды».
Более 10 подобных жалоб уже поступили в отделы городские райотделы прокуратуры за прошедшую неделю. «Липчане жалуются прокурорам на счета за отопление» и на то, что в домах холодно.
Родным считается тот язык, на котором ругаются матом
На этой неделе сразу разрешились сразу две ранее созданные самой же властью проблемы. Так, в мэрии Липецка решили, что «Объединения школ №№ 15 и 32 не будет», хотя слияние образовательных учреждений и обсуждалось. Но, изучив мнения родителей, чиновники решили отказаться от этой затеи.
А глава региона Игорь Артамонов высказался в своем Instagram насчет закрытия автостанции на Соколе с 1 декабря (см. «Закрытие автостанции на Соколе отменили»).
- К решению этого вопроса подошли слишком формально, - считает губернатор. - Вопросы удобства пассажиров должны быть на первом месте. Поручил переработать проект и предоставить новое решение.
А вообще неделя прошла под знаком трамвая. Так, в понедельник на пресс-конференции в мэрии чиновники попытались ответить на все вопросы представителей СМИ относительно существования в городе пассажирского электротранспорта. «Модернизация существующей трамвайной сети - это продолжение агонии», - заявил председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов. В нынешнем виде трамвай нежизнеспособен, а средств ни на его модернизацию, ни на замену инновационным скоростными нет ни в городском, ни в областном, ни в федеральном бюджетах.
Трамвай в Липецке умер в начале 2000-х уже, когда из центра города убрали пути, - отметил председатель дептранса.
Утром следующего дня глава Липецка Евгения Уваркина сначала депутатам Липецкого горсовета от фракции «Единая Россия», а затем и всем остальным на сессии рассказала о туманных перспективах электротранспорта. По ее словам, возможно спасение трамвая по трем сценариям: за счет лизинга, кредита, концессии. Схема «600 млн рублей разово плюс 150 миллионов ежегодно» - это, по ее мнению, продление агонии. 17 миллиардов на строительство новой маршрутной и контактной сети и приобретение современных вагонов - фантастика (тогда «Билет на «трамвай как в Европе» стоил бы для липчан 197 рублей»). Остается средний вариант в 3-4 млрд рублей на ремонт путей плюс покупку новых вагонов, но и таких средств в бюджетах региона и муниципалитета нет.
- Наша задача - определиться с приоритетами, ведь трамвай возит, главным образом, работников предприятий Левобережья. На эти же деньги за 10 лет можно построить или 11 школ, или 2,5 тысячи километра водопроводных сетей, или три миллиона квадратных метров дорог, или 6 тысяч квадратных метров дворовых территорий. Но так мы решаем проблемы 90 процентов жителей Липецка, - сказала мэр.
По мнению Евгении Уваркиной, объем инвестиций в 900 млн рублей за два года позволит полностью заместить трамваи 25 автобусами на газомоторном топливе. На эти же средства можно расширить «бутылочные горлышки» на главных перекрестках дорог с выделением крайних полос под движение муниципальных автобусов и маршруток, и это, мол, панацея от нынешних пробок. Спикер горсовета Игорь Тиньков предложил обсудить судьбу трамвая на «круглом столе», попросив не смешивать в одну кучу трамвай, сети и школы, но, кажется, услышан Евгенией Уваркиной не был.
Между тем «Липчане написали петицию в защиту трамваев». А на «Яндекс-Дзене» появился крик души липчанки Светланы Галкиной: «Даже в блокадном Ленинграде трамвай работал, а у нас ведь вроде не война...».
Чем тучней над судном альбатрос, тем тревожней палубный матрос
На этой неделе в редакцию GOROD48 позвонила жительница дома №32 по улице Циолковского с просьбой спасти от выкорчевывания… вкопанные во дворе «хрущевки» шины, которыми она и ее единомышленники спасли от автолюбителей детскую площадку. - Оказалось, между жильцами дома идет длительный конфликт по поводу этих врытых в землю покрышек: одни их ревностно защищают, другие просят «управляшку» очистить от них двор. В итоге «Война за мусор во дворе «хрущевки» закончилась победой любителей «африканского дизайна» - в мэрии им пообещали в следующем году заменить шины иным ограждением.
Тема чистоты неожиданно стала яблоком раздора между известным московским блогером-урбанистом и главой Липецка. «Илья Варламов раскритиковал Евгению Уваркину за «шантаж горожан». Варламов опубликовал заметку в своем блоге о состоянии парка Молодежный в Липецке. И даже в первую очередь не этому, а другому - посту в Инстаграме главы Липецка, которая «решила шантажировать жителей окружающих микрорайонов, заявив, что если те не выйдут на субботник, то власти не будут благоустраивать парк Молодежный». Москвич считает, что у липчан «должна быть возможность самим решать, как будет выглядеть их город, их парк, как будет формироваться бюджет города».
- Сегодня парк Молодежный не просто неухоженный, он замусоренный. В следующем году планируем привести его в порядок. Но нам необходимо понять, что жителям это нужно, что они будут поддерживать благоустройство. Субботник станет своеобразной проверкой. Посмотрим, сколько местных жителей примут в нем участие, - сказала в ответ глава Липецка.
А вчера «На субботнике глава Липецка объявила о присоединении города к движению «Let's do it!» и личным примером вывела на уборку мусора около 200 горожан.
- Нас порой упрекают в том, что мы призываем к участию в субботниках людей, которые уже заплатили налоги. Есть мнение, что власть хочет заставить людей работать бесплатно, а сама ничего не хочет делать. Да, мы платим налоги, но при этом и мусорим. Такие акции мы проводим для того, чтобы вместе нести ответственность за город, за чистоту в парках, за отсутствие вандализма (см. «Вандалы нанесли Липецку ущерб в 2,5 миллиона рублей» - больше всего от действий хулиганов, непризнанных художников и расклейщиков объявлений страдают остановочные павильоны). Ведь не все равно человеку становится только тогда, когда он принимает в каком-то процессе личное участие, - сказала после уборки парка Молодежный Евгения Уваркина.
Денег много не бывает
На сессии Липецкого городского Совета в первом чтении приняли муниципальный бюджет на 2020 год. Его доходная часть - 12,4 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые поступления города в этой сумме - всего 4,8 миллиарда. Расходы бюджета-2020 - 12,8 млрд рублей. Дефицит - 397 миллионов, покрывать который мэрия собирается на заемные средства. Кстати, в 2020 году потребность в кредитах для муниципалитета составит 1,3 млрд рублей (из них 800 млн рублей будут направлены на погашение ранее полученных кредитов, 300 миллионов - на финансирование дефицита бюджета, 200 миллионов будут привлекаться при необходимости из вышестоящих бюджетов). В итоге прогнозный объем муниципального долга Липецка на конец 2020 года может составить 2,6 млрд рублей, что выше уровня текущего года на 9,9%.
Главными доходами горбюджета, как обычно, будут налог на доходы физических лиц (2,5 млрд рублей), земельный налог и арендная плата за землю (1,1 млрд рублей). При этом областная администрация в 2020-2022 годах последовательно урезает остающуюся в распоряжении муниципалитета долю НДФЛ. Так, если в этом году в городской казне область оставляла 18,7% этого налога, то в 2020 году уже 18,2%, в 2021-м - 17,5%, в 2022-м - 16,9%. Поэтому спикер горсовета Игорь Тиньков и первый вице-спикер Федор Жигаров попросили главу Липецка активно лоббировать интересы муниципалитета в областной власти, требуя от субъекта увеличения нормативов отчислений муниципалитету от собранных на территории города налогов. В свою очередь Евгения Уваркина сообщила, что увеличение собственных доходов мэрии - ее приоритет. Глава Липецка заявила, что желает обложить налогами самозанятое население (см. «Мэрия делает ставку на бьюти-бизнес и фотографов для увеличения доходов бюджета»).
Тем временем житель Липецка внес на сервис гражданских предложений «Российская общественная инициатива» абсурдную в нашем государстве идею освобождения семьей с детьми от оплаты коммунальных услуг.
- Считаю необходимым отменить плату за коммунальные услуги для семей, в которых дети не достигли совершеннолетия. В случае невозможности, предлагаю субсидировать данный вопрос. Данная инициатива может и не повлияет на рост демографии, но хотя бы поможет семьям. Реального роста зарплат не происходит, а коммунальные услуги дорожают. Некоторые семьи не могут позволить купить своим детям даже игрушки, - уверен липчанин (см. «Липецкие семьи с детьми предлагают освободить от «коммуналки»).
Но не все бедны. Так, «Липчане в среднем хранят в банках по 127 500 рублей», - считают аналитики РИА Новости. За последние три года величина вкладов выросла на 27,9%. 7,1% липецких вкладчиков предпочитают хранить сбережения в валюте.
За спрос не бьют в нос
В декабре «Игорь Артамонов ответит на вопросы жителей Липецкой области в социальных сетях». Это будет первый прямой эфир для фанатов Инстаграма, «Вконтакте», «Одноклассников». Липчане могут оставлять вопросы в комментариях в социальных сетях под анонсирующим постом. Они будут отобраны по темам и губернатор ответит на самые острые и актуальные вопросы.
Некоторые вопросы уже написаны читателями GOROD48. Варя: «Игорь Георгиевич, когда будет достойная зарплата у медиков и педагогов? Просим вас самолично посмотреть и проконтролировать». Житель: «В центре Липецка стоят 14 бараков послевоенной постройки Без дороги, газа и воды. Туалеты сгнили 8 лет назад и жители отправляются в ведра. Сносят бараки уже лет 30. Когда от слов перейдут к делам?» Helga: «Почему по всему городу положили такую скользкую тротуарную плитку? Идти невозможно».
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