На конкурсе «Лучшая медицинская сестра-2025» участницы демонстрировали не только профессиональные, но и творческие навыки.

Медицинские сестры сменили белые халаты на вечерние платья. В областном Центре культуры, народного творчества и кино прошел финал конкурса «Лучшая медицинская сестра-2025». В финал вышли шесть медсестер, успешно прошедших два тура конкурса: теоретический и практический. Финальный тур — творческий.

— Медицинская сестра — не только опора врача, и его лучший друг, но и на первых порах — учитель, который вводит врача в мир медицины. От медицинской сестры в нашем деле врачевания зависит очень много. Но наши медики не только профессионалы, они еще и очень многогранны. Вы увидите, насколько талантливы, насколько красивы наши девочки, — сказала перед финалом конкурса министр здравоохранения области Анна Маркова.

Финалистки креативили вовсю. Заявляли, что их поддерживают внутренние органы — не полиция, а именно органы. Мочевой пузырь и почки пели песни. Не обошлось и без звездного телеврача Елены Малышевой.

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— Та, которая не упадет духом, выдержит и почувствует за своей спиной крепкую дружескую руку, наверное, та и победит и будет лучшей медсестрой 2025 года, — сказала главный внештатный специалист регионального минздрава по направлению сестринская деятельность Галина Разгонова.

В конкурсе могли участвовать медсестры с профильным образованием, проработавшие по специальности не менее трех лет. Но у большинства конкурсанток стаж внушительнее.

Медсестра «Липецкого областного центра инфекционных болезней» Людмила Сальникова в профессии четверть века.

— В своей работе я утвердилась как женщина, как человек, как медицинский работник. За плечами большой опыт, поддержка коллектива, всей нашей творческой команды, — говорит Людмила Сальникова.

Несмотря на то, что участниц было всего шесть, в зале Центра не оказалось свободных мест — их заняли болельщики, для которых, кстати, проводится отдельный конкурс.

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Набранные финалистками в творческой части конкурса баллы финалисток отличались совсем чуть-чуть, нов больше остальных набрала Людмила Сальникова.

В День медработника победительнице вручат 75 тысяч рублей, конкурсантке, занявшей втрое место — 60 тысяч, третье — 45 тысяч. Остальным — благодарственные письмам министерства здравоохранения Липецкой области.

Добавим, что в 2025 году в Липецкой области построят 19 ФАПов и четыре офиса врачей общей практики по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Запланирована реконструкция поликлиники в селе Становое. Начнет работу филиал Российского медицинского университета— его первый набор составит 144 студента.