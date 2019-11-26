Общество

44 минуты назад

Липецкие семьи с детьми предлагают освободить от «коммуналки»

22 894
#ЖКХ #инициатива
5
Липецкие семьи с детьми предлагают освободить от «коммуналки»

Так автор намерен повысить авторитет власти и покупательную способность населения.

Пользователь сервиса гражданских предложений «Российская общественная инициатива» вынес на голосование идею освободить семьи с детьми от оплаты коммунальных услуг. Автор считает, что это поможет и населению, и власти.

- Считаю необходимым отменить плату за коммунальные услуги для семей, дети которых не достигли совершеннолетия. В случае невозможности, предлагаю субсидировать данный вопрос. Данная инициатива может и не повлияет на рост демографии, но хотя бы поможет семьям. Реального роста зарплат не происходит, а коммунальные услуги дорожают. Некоторые семьи не могут позволить купить своим детям даже игрушки, - уверен липчанин.

Практическими результатами внедрения своего предложения активист видит повышение авторитета власти, небольшой рост покупательной способности, а также снижения расходов на коммунальные услуги. Идею липчанина поддержали уже семеро пользователей платформы. Если в течение года кнопку «за» нажмут 60 000 человек, то вопрос с коммунальной платой для семей с детьми рассмотрят на уровне региональной власти.
22 894
#ЖКХ #инициатива
5

Комментарии (22)

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а после

36 секунд назад
и запретить им чпокаться
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Ктулху

1 минуту назад
А кто будет за них платить? Государство? т.е из налогов других граждан? У государства нет денег, есть только налоги, которые они взымают со всех граждан. Или будут платить те у кого нет детей? Типа бабушка 70 лет? Настругали нищету- платите.
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Animal planet

3 минуты назад
Вот сидит,заняться нечем,какой только бред людям в голову не придет.Семьи с детьми освободи,а другие пусть на них пашут до потери сознания. Охренеть.
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!

5 минут назад
А почему нет? Чинуши при выходе на пенсию получая золотой парашют не платят? Типа бедные? Королев свалил и получил бесплатно ЖКХ,инет, авто, не говоря уже об огромной пенсии и спачкн в думе. И наград полную грудь .
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Л-а

7 минут назад
Очень глупое предложение.
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Правильно!

8 минут назад
И ввести двойной тариф на другие социальные слои !. Правильное решение по путински !.
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Ляля

9 минут назад
Если семьи с детьми освободить от квартплаты,то маргиналы начнут плодиться с удвоенной силой
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Вася

11 минут назад
Если. Емьи не могут купить ребенку даже игрушку,то зачем эти семьи размножаются.
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Animal planet

13 минут назад
Требую освободить от платы коммунальных услуг для семей с домашними животными!
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Анна

13 минут назад
Бред какой то ,почти в каждой семье есть дети,кто тогда будет платить комуналку,разве только пенсионеры
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