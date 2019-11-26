Общество
44 минуты назад
Липецкие семьи с детьми предлагают освободить от «коммуналки»
22 894
Так автор намерен повысить авторитет власти и покупательную способность населения.
Пользователь сервиса гражданских предложений «Российская общественная инициатива» вынес на голосование идею освободить семьи с детьми от оплаты коммунальных услуг. Автор считает, что это поможет и населению, и власти.
- Считаю необходимым отменить плату за коммунальные услуги для семей, дети которых не достигли совершеннолетия. В случае невозможности, предлагаю субсидировать данный вопрос. Данная инициатива может и не повлияет на рост демографии, но хотя бы поможет семьям. Реального роста зарплат не происходит, а коммунальные услуги дорожают. Некоторые семьи не могут позволить купить своим детям даже игрушки, - уверен липчанин.
Практическими результатами внедрения своего предложения активист видит повышение авторитета власти, небольшой рост покупательной способности, а также снижения расходов на коммунальные услуги. Идею липчанина поддержали уже семеро пользователей платформы. Если в течение года кнопку «за» нажмут 60 000 человек, то вопрос с коммунальной платой для семей с детьми рассмотрят на уровне региональной власти.
- Считаю необходимым отменить плату за коммунальные услуги для семей, дети которых не достигли совершеннолетия. В случае невозможности, предлагаю субсидировать данный вопрос. Данная инициатива может и не повлияет на рост демографии, но хотя бы поможет семьям. Реального роста зарплат не происходит, а коммунальные услуги дорожают. Некоторые семьи не могут позволить купить своим детям даже игрушки, - уверен липчанин.
Практическими результатами внедрения своего предложения активист видит повышение авторитета власти, небольшой рост покупательной способности, а также снижения расходов на коммунальные услуги. Идею липчанина поддержали уже семеро пользователей платформы. Если в течение года кнопку «за» нажмут 60 000 человек, то вопрос с коммунальной платой для семей с детьми рассмотрят на уровне региональной власти.
22 894
а после
Ктулху
Animal planet
!
Л-а
Правильно!
Ляля
Вася
Animal planet
Анна