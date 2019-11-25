Общество

сегодня, 17:49

«Модернизация существующей трамвайной сети - это продолжение агонии».

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#трамвай
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«Модернизация существующей трамвайной сети - это продолжение агонии».

По словам председателя дептранса мэрии Липецка Евгения Чекрыжова, окончательного решения «трамвайного вопроса» пока нет. Чиновники взяли тайм-аут на полгода.

Сегодня на пресс-конференции в администрации Липецка руководители мэрии попытались ответить на все вопросы представителей СМИ относительно существования в городе трамваев.

Председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов сразу же сообщил журналистам, что однозначного ответа на вопрос, быть ли липецкому трамваю, пока нет. Но есть большие проблемы при существующем положении дел с МУП «Городской электротранспорт».

- Трамвай - это ресурсоемкая проблема. В Липецке - 69 километров путей и 55 вагонов (все они с учетом подаренных Липецку Москвой имеют стопроцентный износ) со средним возрастом 28 лет. 29 километров путей - в предаварийном состоянии. В целом же пути изношены на 70 процентов. Средняя скорость трамвая по таким путям - 16 километров в час. В час-пик от улицы 3 Сентября до кольца трубного завода липчане едут на трамвае на три минуты быстрее, чем на автобусе. При хорошем состоянии путей трамваи бы ездили со средней скоростью до 25 километров в час.

Трамваи в год возят до 3,7 миллионов пассажиров, обеспечивая 4% пассажиропотока. Почти все их пассажиры - целевые: работники промпредприятий Левобережья.

Чтобы привести аварийные пути в нормативное состояние, требуется изыскать на ремонт 29 километров рельсов 600 млн рублей. И это при том, что часть рельсов будут железнодорожные, б/у первой категории годности, которые можно использовать только на прямых участках пути. Тонна таких рельсов стоит 35 тысяч рублей, новых рельсов - 111 тысяч. Плюс затраты на стройматериалы и логистику. Помимо этих денег на погашение убытков от перевозок пассажиров электротранспортом из бюджета города тратят еще 150 млн рублей.

- Такой ремонт уберет сиюминутные проблемы. Рассчитан он на 10 лет. Даже пойдя на этот шаг, сеть останется той же по сути. И целевые пассажиры останутся теми же. Модернизация существующей сети - это продолжение агонии. Трамвай в Липецке умер в начале 2000-х уже, когда из центра города убрали пути, - отметил председатель дептранса.

Единственный путь развития трамвая - новые ветки, поскольку по существующим или даже модернизированным путям современные низкопольные вагоны просто не поедут. Но на строительство новых веток в Юго-Западном районе Липецка и в старых районах города может потребоваться 17 млрд рублей (в эту же сумму войдет и приобретение новых вагонов).
Третий вариант - замещение трамваев автобусами на газомоторном топливе.

- У каждого варианта - свои плюсы и минусы. В Воронеже нет трамваев, например. Но стоит заметить, что кроме путей и вагонов трамвай имеет и электросеть. И она также находится в крайне изношенном состоянии. Липецкий трамвай нежизнеспособен в принципе, - отметил чиновник.

По какому же пути поедет наш трамвай? Явно, что не по фантастическому варианту с ценой в 17 млрд рублей при собственных налоговых и неналоговых доходах муниципалитета, не превышающих 4,8 миллиарда.

- 60 процентов расходов городского бюджета - это социальные расходы. Если взять четыре миллиарда на трамвай, надо будет закрыть все расходы на соцкультбыт, - отметила председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.

По словам главного консультанта отдела охраны окружающей среды мэрии Аллы Поповой, трамвай - экологически чистый вид транспорта. Но это - не привычный липецкий, производящий пыль, шум и электромагнитное излучение. «Трамвай составляет ничтожно малую долю общественного транспорта, поэтому не стоит рассматривать его как панацею существующему автомобильному транспорту и автобусам».

Липецк не может попасть в федеральные проекты софинансирования расходов на трамвай в связи с отсутствием таковых. Не спасет наш трамвай и концессия, ведь этот вид инвестиций предполагает погашения убытков концессионера бюджетными средствами. Субъект, администрация области, не сможет выступить гарантом мэрии по такой сделке.

Итак, схема «600 млн рублей плюс 150 миллионов ежегодно» - это, по мнению чиновников, продление агонии. 17 миллиардов - фантастика. Остается средний вариант в 3-4 млрд рублей на ремонт путей плюс покупку новых вагонов, но и таких средств в бюджетах региона и муниципалитета нет.

Что останавливает власть от закрытия трамвая? Оказалось, отсутствие независимой экспертизы (дептранс еще прорабатывать рынок экспертных организаций). Кстати, уже посчитано, что сданные в скупку лома рельсы принесут городскому бюджету порядка 30 млн рублей.
33 955
#трамвай
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Комментарии (33)

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43 секунды назад
Развивайте чистый экологический транспорт, дышать в городе тяжело. Разработайте новые троллейбусные маршруты. Вам придётся их открыть в любом случае. Иначе население города будет поголовно больным...
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А

4 минуты назад
На 600 миллионов можно электробусов накупить. Разумнее будет
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valerafromsplus

4 минуты назад
Убрали 5-й с КТЗ. Ктз, как никак, но "горячая точка". Естественно, там на кольце 9-го никто его ждать не будет. Там отшиб, ветер, постоянная грязь. "Затупили" маршрут, так сказать. Да и в последнее время не так часто она ходила. Помню, в 00-х нередко люди с завода утром жаловались по устройству связи на столбе, что его нет нихрена. Пик электротранспорта на 80-е пришёлся. Потом уже откат. ((
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Я

9 минут назад
Лисин сколько налогов заплатил?возят они комбинатовцев без пробок и тд.вот и деньги.или пилить будет нечего если вложить?
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гость

9 минут назад
Юрик, Какие-нить обусы подгонят. Вместительность меньше, график реже.
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valerafromsplus

10 минут назад
Юрик, ну этот вопрос заранее должен решаться. От Вокзала можно будет 5ку пусть через Полиграфическую. Можно оттуда и 14-й восстановить. Только ясно, что автобус по 5-ке полчаса намотает как минимум.
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гость

11 минут назад
Алексей, Тебя отццыфруют и определят каждый твой пук, как нарушающее среду вмешательство.Ты будешь наказан. И это не шуточки. Не шали.
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Егорыч

12 минут назад
Где же там инвестор где строительство ветки в особую эконом зону
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Юрик

13 минут назад
На чем будете добираться до 6 и стан? Артамонов с Лисиным будут вас возить на своих мерседесах
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Алексей

16 минут назад
Мэрия это агония ,огромный прожирающий ресурс бюджетных средств,жду когда к власти придёт компьютер
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