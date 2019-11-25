«Модернизация существующей трамвайной сети - это продолжение агонии».

По словам председателя дептранса мэрии Липецка Евгения Чекрыжова, окончательного решения «трамвайного вопроса» пока нет. Чиновники взяли тайм-аут на полгода.

Сегодня на пресс-конференции в администрации Липецка руководители мэрии попытались ответить на все вопросы представителей СМИ относительно существования в городе трамваев.



Председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов сразу же сообщил журналистам, что однозначного ответа на вопрос, быть ли липецкому трамваю, пока нет. Но есть большие проблемы при существующем положении дел с МУП «Городской электротранспорт».



- Трамвай - это ресурсоемкая проблема. В Липецке - 69 километров путей и 55 вагонов (все они с учетом подаренных Липецку Москвой имеют стопроцентный износ) со средним возрастом 28 лет. 29 километров путей - в предаварийном состоянии. В целом же пути изношены на 70 процентов. Средняя скорость трамвая по таким путям - 16 километров в час. В час-пик от улицы 3 Сентября до кольца трубного завода липчане едут на трамвае на три минуты быстрее, чем на автобусе. При хорошем состоянии путей трамваи бы ездили со средней скоростью до 25 километров в час.



Трамваи в год возят до 3,7 миллионов пассажиров, обеспечивая 4% пассажиропотока. Почти все их пассажиры - целевые: работники промпредприятий Левобережья.



Чтобы привести аварийные пути в нормативное состояние, требуется изыскать на ремонт 29 километров рельсов 600 млн рублей. И это при том, что часть рельсов будут железнодорожные, б/у первой категории годности, которые можно использовать только на прямых участках пути. Тонна таких рельсов стоит 35 тысяч рублей, новых рельсов - 111 тысяч. Плюс затраты на стройматериалы и логистику. Помимо этих денег на погашение убытков от перевозок пассажиров электротранспортом из бюджета города тратят еще 150 млн рублей.



- Такой ремонт уберет сиюминутные проблемы. Рассчитан он на 10 лет. Даже пойдя на этот шаг, сеть останется той же по сути. И целевые пассажиры останутся теми же. Модернизация существующей сети - это продолжение агонии. Трамвай в Липецке умер в начале 2000-х уже, когда из центра города убрали пути, - отметил председатель дептранса.



Единственный путь развития трамвая - новые ветки, поскольку по существующим или даже модернизированным путям современные низкопольные вагоны просто не поедут. Но на строительство новых веток в Юго-Западном районе Липецка и в старых районах города может потребоваться 17 млрд рублей (в эту же сумму войдет и приобретение новых вагонов).

Третий вариант - замещение трамваев автобусами на газомоторном топливе.



- У каждого варианта - свои плюсы и минусы. В Воронеже нет трамваев, например. Но стоит заметить, что кроме путей и вагонов трамвай имеет и электросеть. И она также находится в крайне изношенном состоянии. Липецкий трамвай нежизнеспособен в принципе, - отметил чиновник.



По какому же пути поедет наш трамвай? Явно, что не по фантастическому варианту с ценой в 17 млрд рублей при собственных налоговых и неналоговых доходах муниципалитета, не превышающих 4,8 миллиарда.



- 60 процентов расходов городского бюджета - это социальные расходы. Если взять четыре миллиарда на трамвай, надо будет закрыть все расходы на соцкультбыт, - отметила председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.



По словам главного консультанта отдела охраны окружающей среды мэрии Аллы Поповой, трамвай - экологически чистый вид транспорта. Но это - не привычный липецкий, производящий пыль, шум и электромагнитное излучение. «Трамвай составляет ничтожно малую долю общественного транспорта, поэтому не стоит рассматривать его как панацею существующему автомобильному транспорту и автобусам».



Липецк не может попасть в федеральные проекты софинансирования расходов на трамвай в связи с отсутствием таковых. Не спасет наш трамвай и концессия, ведь этот вид инвестиций предполагает погашения убытков концессионера бюджетными средствами. Субъект, администрация области, не сможет выступить гарантом мэрии по такой сделке.



Итак, схема «600 млн рублей плюс 150 миллионов ежегодно» - это, по мнению чиновников, продление агонии. 17 миллиардов - фантастика. Остается средний вариант в 3-4 млрд рублей на ремонт путей плюс покупку новых вагонов, но и таких средств в бюджетах региона и муниципалитета нет.



Что останавливает власть от закрытия трамвая? Оказалось, отсутствие независимой экспертизы (дептранс еще прорабатывать рынок экспертных организаций). Кстати, уже посчитано, что сданные в скупку лома рельсы принесут городскому бюджету порядка 30 млн рублей.