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«Модернизация существующей трамвайной сети - это продолжение агонии».
По словам председателя дептранса мэрии Липецка Евгения Чекрыжова, окончательного решения «трамвайного вопроса» пока нет. Чиновники взяли тайм-аут на полгода.
Председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов сразу же сообщил журналистам, что однозначного ответа на вопрос, быть ли липецкому трамваю, пока нет. Но есть большие проблемы при существующем положении дел с МУП «Городской электротранспорт».
- Трамвай - это ресурсоемкая проблема. В Липецке - 69 километров путей и 55 вагонов (все они с учетом подаренных Липецку Москвой имеют стопроцентный износ) со средним возрастом 28 лет. 29 километров путей - в предаварийном состоянии. В целом же пути изношены на 70 процентов. Средняя скорость трамвая по таким путям - 16 километров в час. В час-пик от улицы 3 Сентября до кольца трубного завода липчане едут на трамвае на три минуты быстрее, чем на автобусе. При хорошем состоянии путей трамваи бы ездили со средней скоростью до 25 километров в час.
Трамваи в год возят до 3,7 миллионов пассажиров, обеспечивая 4% пассажиропотока. Почти все их пассажиры - целевые: работники промпредприятий Левобережья.
Чтобы привести аварийные пути в нормативное состояние, требуется изыскать на ремонт 29 километров рельсов 600 млн рублей. И это при том, что часть рельсов будут железнодорожные, б/у первой категории годности, которые можно использовать только на прямых участках пути. Тонна таких рельсов стоит 35 тысяч рублей, новых рельсов - 111 тысяч. Плюс затраты на стройматериалы и логистику. Помимо этих денег на погашение убытков от перевозок пассажиров электротранспортом из бюджета города тратят еще 150 млн рублей.
- Такой ремонт уберет сиюминутные проблемы. Рассчитан он на 10 лет. Даже пойдя на этот шаг, сеть останется той же по сути. И целевые пассажиры останутся теми же. Модернизация существующей сети - это продолжение агонии. Трамвай в Липецке умер в начале 2000-х уже, когда из центра города убрали пути, - отметил председатель дептранса.
Единственный путь развития трамвая - новые ветки, поскольку по существующим или даже модернизированным путям современные низкопольные вагоны просто не поедут. Но на строительство новых веток в Юго-Западном районе Липецка и в старых районах города может потребоваться 17 млрд рублей (в эту же сумму войдет и приобретение новых вагонов).
Третий вариант - замещение трамваев автобусами на газомоторном топливе.
- У каждого варианта - свои плюсы и минусы. В Воронеже нет трамваев, например. Но стоит заметить, что кроме путей и вагонов трамвай имеет и электросеть. И она также находится в крайне изношенном состоянии. Липецкий трамвай нежизнеспособен в принципе, - отметил чиновник.
По какому же пути поедет наш трамвай? Явно, что не по фантастическому варианту с ценой в 17 млрд рублей при собственных налоговых и неналоговых доходах муниципалитета, не превышающих 4,8 миллиарда.
- 60 процентов расходов городского бюджета - это социальные расходы. Если взять четыре миллиарда на трамвай, надо будет закрыть все расходы на соцкультбыт, - отметила председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.
По словам главного консультанта отдела охраны окружающей среды мэрии Аллы Поповой, трамвай - экологически чистый вид транспорта. Но это - не привычный липецкий, производящий пыль, шум и электромагнитное излучение. «Трамвай составляет ничтожно малую долю общественного транспорта, поэтому не стоит рассматривать его как панацею существующему автомобильному транспорту и автобусам».
Липецк не может попасть в федеральные проекты софинансирования расходов на трамвай в связи с отсутствием таковых. Не спасет наш трамвай и концессия, ведь этот вид инвестиций предполагает погашения убытков концессионера бюджетными средствами. Субъект, администрация области, не сможет выступить гарантом мэрии по такой сделке.
Итак, схема «600 млн рублей плюс 150 миллионов ежегодно» - это, по мнению чиновников, продление агонии. 17 миллиардов - фантастика. Остается средний вариант в 3-4 млрд рублей на ремонт путей плюс покупку новых вагонов, но и таких средств в бюджетах региона и муниципалитета нет.
Что останавливает власть от закрытия трамвая? Оказалось, отсутствие независимой экспертизы (дептранс еще прорабатывать рынок экспертных организаций). Кстати, уже посчитано, что сданные в скупку лома рельсы принесут городскому бюджету порядка 30 млн рублей.
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