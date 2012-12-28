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Ямы, сухостой и шумные компании у «Линии»: что мешает комфортной жизни в 23-м микрорайоне и МЖК
Общество
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20 минут назад
Ямы, сухостой и шумные компании у «Линии»: что мешает комфортной жизни в 23-м микрорайоне и МЖК
Жители 12-го избирательного округа вместе со своим депутатом, спикером Липецкого горсовета Евгенией Фрай, обсудили болевые точки района.
Один из них — Клуб городского жителя, общественная организация при горсовете, объединяющая председателей ТОС, старших по домам и просто активных горожан.
— Клуб — это активное сообщество, которое взаимодействует с городской администрацией и горсоветом. Если вы активны, если соседи обращаются к вам за помощью и советом, — значит, вас уважают и к вам прислушиваются. А значит, вам к нам! — обратилась к липчанам Евгения Фрай.
Председатель горсовета рассказала, какие наказы избирателей уже взяты в работу. У домов № 18, 20, 27 по улице Стаханова и домов № 3, 7 по улице Смургиса появятся новые пешеходные дорожки. Возле дома на Стаханова, 8, помимо дорожек, обновят детскую и спортивную площадки, а также устранят вечную лужу между 3-м и 5-м домами.
— На стратегических сессиях мы вместе определяем приоритеты точечного благоустройства. Позже подведём итоги и решим, на что направить средства, — пояснила Фрай.
Жительница дома на Смургиса, 11 пожаловалась, что некоторые соседи паркуются на газоне, и попросила оградить его. Евгения Фрай предложила решение в рамках муниципальной программы «Мой двор».
— Приглашаю всех посмотреть двор на Водопьянова, 25, 29, 31. Два года жители не могли договориться о благоустройстве: одни хотели дополнительные парковочные места, другие — детские площадки, а пенсионеры — зону отдыха. Активные жители двора Елена Щедрина и Наталья Грыгина «помирили» всех, собрали более тысячи подписей, и двор включили в программу. В итоге во дворе появились зона отдыха для пожилых, детские и спортивные площадки, а также более 50 новых парковочных мест.
Участники сессии подняли проблему озеленения: где-то деревьев нет совсем, а где-то много сухих и опасных.
Фрай сообщила, что в ближайшее время фонд «Милосердие» займется озеленением двора на Стаханова, 20 и опиловкой сухостоя на Стаханова, 29а. Аналогичные работы проведут и в других дворах округа.
Также участники стратсессии обсудили шумные ночные компании у супермаркета «Линия», точечный ремонт дорог и обновление фонарей уличного освещения.
Все озвученные идеи Евгения Фрай пообещала взять в работу. Спикер горсовета поблагодарила горожан за активность и выразила уверенность, что при общественном контроле выделенные средства будут использованы эффективно.
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