Кражу сыра, масла и шоколада из магазина записала камера наблюдения

22-летнему парню грозит до двух лет лишения свободы.

22-летнего липчанина задержали по подозрению в краже продуктов из сетевого магазина: происшествие записала камера наблюдения.«Подозреваемый зашел в магазин и складывал продукты в сумку. После чего, минуя кассу, мужчина беспрепятственно покинул торговую точку. Его добычей стали сыр, сливочное масло и шоколад на сумму более чем 13 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.