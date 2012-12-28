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Происшествия
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сегодня, 10:06
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Кражу сыра, масла и шоколада из магазина записала камера наблюдения
22-летнему парню грозит до двух лет лишения свободы.
«Подозреваемый зашел в магазин и складывал продукты в сумку. После чего, минуя кассу, мужчина беспрепятственно покинул торговую точку. Его добычей стали сыр, сливочное масло и шоколад на сумму более чем 13 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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