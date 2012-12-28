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651
сегодня, 10:06
4

Кражу сыра, масла и шоколада из магазина записала камера наблюдения

22-летнему парню грозит до двух лет лишения свободы.

22-летнего липчанина задержали по подозрению в краже продуктов из сетевого магазина: происшествие записала камера наблюдения.

«Подозреваемый зашел в магазин и складывал продукты в сумку. После чего, минуя кассу, мужчина беспрепятственно покинул торговую точку. Его добычей стали сыр, сливочное масло и шоколад на сумму более чем 13 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
...
30 минут назад
Интересно бы проверить его на уровень IQ. Там же камеры на потолке везде, и вообще везде камеры, на кассе, на входе в магазин и на улице. А он ещё и оглядывается, мол, никто не заметил ))
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И
30 минут назад
Срок годности еще смотрит
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Гость
35 минут назад
Жадность фраера сгубила!
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Семечка
45 минут назад
С такими огромными прибылями как в торговле, грех жаловаться на то, что не могут сами обеспечить свою деятельность.
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