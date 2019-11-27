Общество
14 минут назад
«Даже в блокадном Ленинграде трамвай работал, а у нас ведь вроде не война...»
На «Яндекс-Дзене» появился крик души липчанки Светланы Галкиной.
На сервисе блогов «Яндекс-Дзен» появился крик души липчанки Светланы Галкиной под названием «Не убивайте липецкий трамвай».
Липчанка возмущена «уничтожением в нашем промышленном городе самого экологичного транспорта»:
- Трамвай методично убивают уже много лет. Сначала сократили маршруты, убрав рельсы, потом из двух депо осталось одно... В нашем городе даже перестали обучать водителей трамваев. Капитализм и жажда наживы сожрали липецкий трамвайчик не подавившись.
Женщина считает, что у этого вида электротранспорта есть будущее. Например, «автомобильные дороги ремонтируются ежегодно, а рельсы трамвая лежат 70 лет», «автобусный парк обновляется раз в пять лет точно, а липецким трамваям уже по 30 лет». Между тем «один трамвай перевозит в два, а то и в три раза больше пассажиров, чем автобусы» и «трамвай практически никогда не стоит в пробках, так как у него выделенная линия».
- Госпожа Уваркина утверждает, что трамваем пользуются только 4% пассажиров, но как-то сомнительна эта цифра для нашего города, половина которого работает на левом берегу. А если это и так, то кто в этом виноват? Уж не те ли, кто принял решение убрать трамвай с улиц города, выдрав рельсы на Гагарина, Студеновской, Первомайской и других направлениях? Уважаемые руководители города, пожалуйста, не убивайте липецкий трамвай, спасите его! Даже в блокадном Ленинграде трамвай работал, а у нас ведь вроде не война…, - пишет Светлана Галкина.
Между тем этот ответ на вопрос «быть ли липецкому трамваю?» фактически уже предрешен. У мэрии, как сообщила вчера депутатам горсовета глава Липецка Евгения Уваркина, нет средств ни на один из двух вариантов его спасения.
Первый вариант предполагает восстановление существующей сети с помощью железнодорожных рельс б/у, модернизацию электросети и депо, приобретение 43 трамвайных вагонов. Цена этого проекта - 3 млрд рублей
Второй вариант предполагает полное обновление трамвайной сети и строительство новых веток в разные районы города, покупку современных вагонов. На на это нужно 17 млрд рублей. Вопрос: где взять эти средства при наличии иных первостепенных потребностей муниципалитета?
Глава Липецка ратует за вариант замены трамваев 25 новыми автобусами. Также необходимо потратиться на расширения «бутылочных горлышек» на главных перекрестках дорог с выделением крайних полос под движение муниципальных автобусов и маршруток. На это предполагается потратить 900 млн рублей.
В горсовете намерены провести Депутатский час, где еще раз выслушают аргументы чиновников насчет перспектив липецкого трамвая.
А вот что говорят о желании мэрии заменить трамваи автобусами липчане и рядовые работники МУП «Городской электротранспорт».
Липчанка возмущена «уничтожением в нашем промышленном городе самого экологичного транспорта»:
- Трамвай методично убивают уже много лет. Сначала сократили маршруты, убрав рельсы, потом из двух депо осталось одно... В нашем городе даже перестали обучать водителей трамваев. Капитализм и жажда наживы сожрали липецкий трамвайчик не подавившись.
Женщина считает, что у этого вида электротранспорта есть будущее. Например, «автомобильные дороги ремонтируются ежегодно, а рельсы трамвая лежат 70 лет», «автобусный парк обновляется раз в пять лет точно, а липецким трамваям уже по 30 лет». Между тем «один трамвай перевозит в два, а то и в три раза больше пассажиров, чем автобусы» и «трамвай практически никогда не стоит в пробках, так как у него выделенная линия».
- Госпожа Уваркина утверждает, что трамваем пользуются только 4% пассажиров, но как-то сомнительна эта цифра для нашего города, половина которого работает на левом берегу. А если это и так, то кто в этом виноват? Уж не те ли, кто принял решение убрать трамвай с улиц города, выдрав рельсы на Гагарина, Студеновской, Первомайской и других направлениях? Уважаемые руководители города, пожалуйста, не убивайте липецкий трамвай, спасите его! Даже в блокадном Ленинграде трамвай работал, а у нас ведь вроде не война…, - пишет Светлана Галкина.
Между тем этот ответ на вопрос «быть ли липецкому трамваю?» фактически уже предрешен. У мэрии, как сообщила вчера депутатам горсовета глава Липецка Евгения Уваркина, нет средств ни на один из двух вариантов его спасения.
Первый вариант предполагает восстановление существующей сети с помощью железнодорожных рельс б/у, модернизацию электросети и депо, приобретение 43 трамвайных вагонов. Цена этого проекта - 3 млрд рублей
Второй вариант предполагает полное обновление трамвайной сети и строительство новых веток в разные районы города, покупку современных вагонов. На на это нужно 17 млрд рублей. Вопрос: где взять эти средства при наличии иных первостепенных потребностей муниципалитета?
Глава Липецка ратует за вариант замены трамваев 25 новыми автобусами. Также необходимо потратиться на расширения «бутылочных горлышек» на главных перекрестках дорог с выделением крайних полос под движение муниципальных автобусов и маршруток. На это предполагается потратить 900 млн рублей.
В горсовете намерены провести Депутатский час, где еще раз выслушают аргументы чиновников насчет перспектив липецкого трамвая.
А вот что говорят о желании мэрии заменить трамваи автобусами липчане и рядовые работники МУП «Городской электротранспорт».
Первый вариант
Тракторный
Дидро
Просто жмоты
12 стульев