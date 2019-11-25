Общество
сегодня, 11:36
Закрытие автостанции на Соколе отменили
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Губернатор отмечает формальное решение вопроса с помещением.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов высказался в своем Instagram насчет закрытия автостанции на Соколе. Губернатор опроверг то, что с 1 декабря автостанция будет закрыта, а часть рейсов отменена.
- Оптимизация нужна. Но к решению эого вопроса подошли слишком формально, - считает Игорь Артамонов. - Вопросы удобства пассажиров должны быть на первом месте. Поручил переработать проект и предоставить новое решение.
Напомним, ранее региональное управление дорог и транспорта сообщило о том, что в декабре начнет процедуру возвращения здании автостанции собственнику - РЖД. В связи с эти была запланирована оптимизация рейсов. Управление дорог и транспорта Липецкой области вынесло на общественное обсуждение проект сокращения рейсов автобусов, которые сейчас отправляются с автостанции на Соколе. Замечания и предложения в ведомстве ждут до 1 декабря.
Причина закрытия автостанции — высокая арендная плата и невозможность реконструировать помещение.
- Оптимизация нужна. Но к решению эого вопроса подошли слишком формально, - считает Игорь Артамонов. - Вопросы удобства пассажиров должны быть на первом месте. Поручил переработать проект и предоставить новое решение.
Напомним, ранее региональное управление дорог и транспорта сообщило о том, что в декабре начнет процедуру возвращения здании автостанции собственнику - РЖД. В связи с эти была запланирована оптимизация рейсов. Управление дорог и транспорта Липецкой области вынесло на общественное обсуждение проект сокращения рейсов автобусов, которые сейчас отправляются с автостанции на Соколе. Замечания и предложения в ведомстве ждут до 1 декабря.
Причина закрытия автостанции — высокая арендная плата и невозможность реконструировать помещение.
13 932
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