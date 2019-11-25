Общество

сегодня, 11:36

Закрытие автостанции на Соколе отменили

13 932
#автостанция #оптимизация
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Закрытие автостанции на Соколе отменили

Губернатор отмечает формальное решение вопроса с помещением.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов высказался в своем Instagram насчет закрытия автостанции на Соколе. Губернатор опроверг то, что с 1 декабря автостанция будет закрыта, а часть рейсов отменена.

- Оптимизация нужна. Но к решению эого вопроса подошли слишком формально, - считает Игорь Артамонов. - Вопросы удобства пассажиров должны быть на первом месте. Поручил переработать проект и предоставить новое решение.




Напомним, ранее региональное управление дорог и транспорта сообщило о том, что в декабре начнет процедуру возвращения здании автостанции собственнику - РЖД. В связи с эти была запланирована оптимизация рейсов. Управление дорог и транспорта Липецкой области вынесло на общественное обсуждение проект сокращения рейсов автобусов, которые сейчас отправляются с автостанции на Соколе. Замечания и предложения в ведомстве ждут до 1 декабря.
Причина закрытия автостанции — высокая арендная плата и невозможность реконструировать помещение.
13 932
#автостанция #оптимизация
1

Комментарии (13)

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народ ТРЕБУЕТ !

2 минуты назад
Вот такими дешёвыми распоряжениями завоёвывают местные царьки себе репутацию. Артамонов отменил переносить автостанцию на автовокзал..... Ах,какой он молодец и умница. Артамонов,хватит парками заниматься! Займись делом ! Давай.начинай строить СОВРЕМЕННОЕ здание автостанции на Соколе.... Давай,давай,пошевеливайся.... Мы тебя не избирали,за тебя не голосовали,а ты всё равно пролез в губернаторы... И запомни,ты ОБЯЗАН выполнять наши НАРОДНЫЕ ЗАКАЗЫ.... Это мы работаем и платим налоги.... Это мы по 3 ст Конституции РФ---власть и только нам решать,как и сколько должно ходить автобусов.а не каким то чиновникам.....
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пацаны

4 минуты назад
это пранк!
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Гость

6 минут назад
Все правильно станцию нужно оставить. Проведите ремонт и все будет хорошо. Всем удобно и людям и бизнесу. Если станцию закроют многие потеряют работу из за закрытия торговых точек на Соколе.
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Мама Стифлера

9 минут назад
Уваркина промахнулась. Он подождал реакции и теперь весь в белом, а она не угадала. Магадан ждет свою дочь
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Свободный Сокол

9 минут назад
Вот надо этих депутатов---Столповского,а ещё и Давыдова заставить идти от ворот Сокольского рынка зимой по сугробам,когда навстречу едет автобус в сторону улицы Баумана и посмотреть на их реакцию---страшно будет или нет ? А вообще.для строительства новой автостанции на площади ПОЛНО МЕСТА,особенно там.где был старый туалет. Что нельзя было построить.раз знали.что платят аренду....
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indezit

12 минут назад
На топтание на месте тоже нужны каллории. Зато не нужно задумываться, куда идти. И не решать проблем.
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Мнение

15 минут назад
Отменили бы повышение пенсионного возраста. Одни царьки у нас могут принять решение, но есть и другие которые могут отменить.
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Свободный Сокол

20 минут назад
Все эти разговоры о закрытии автостанции напоминают вот эти самые душиловки за злополучными справками от нарколога.... Без всякого обсуждения какая-то тётка из института им. Сербского вдруг решила,что надо всех поголовно проверять на дорогостоящие анализы.... Потом показали Путина,который едет как обычный работник в вагоне,и который ВОЗМУТИЛСЯ СТОИМОСТЬЮ ЭТОЙ СПРАВКИ---ОГО-ОГО-целых 5 тысяч надо платить ..... Тётку эту в этот же день уволили,а ещё через день она оказалась в должности на повышении. Так и с Сокольской автостанцией---придумать такое враньё с гонянием автобусов через весь на автовокзал--бред сивой кобылы.... Я ничего не знаю про стоимость аренды,и меня лично возмущает позиция власти----ПОЧЕМУ ЗА ЭТИ ГОДЫ НЕ ПОСТРОИЛИ НОВОЕ СОВРЕМЕННОЕ ЗДАНИЕ АВТОСТАНЦИИ НА СОКОЛЕ ????? Почему не расширили дорогу при выезде на улицу Бабушкина????? Да всё потому,что те сокольские депутаты ,которые перед выборами *опу рвут перед избирателями,возят свою *опу исключительно в иномарках ....
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Гости

22 минуты назад
А меня интересует почему город 48 ничего не пишет как дела у жителей дома с подпорками на Осеннем проезде,туда же приезжала Уваркина и сказала что подпорок может и не будет но будут балки. И что экспертиза продлится до середины декабря.Дайте людям нормальное жилье,в этом доме опасно жить,хоть с подпорками,хоть с балками.
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гость

33 минуты назад
куда оно вынесло ? какой проект ? Всё покрыто тайной или нежеланием работать. Сайт у них уже два года не обновлялся.
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