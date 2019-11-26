Объединения школ №№ 15 и 32 не будет

Такое решение приняли в администрации Липецка. Информацию на встрече с родителями учеников 15-й школы подтвердил заместитель главы города Евгений Павлов.

- Слияние образовательных учреждений действительно обсуждалось, однако проанализировав ситуацию, изучив мнения родителей, мы решили отказаться от этого варианта, - рассказал вице-мэр.



Также родители интересовались дальнейшей судьбой образовательного учреждения - в родительских чатах стала распространяться информация о скором закрытии старшей школы и прекращении приёма в первые классы. Евгений Павлов заверил, что в первые классы набор будет - муниципальное задание уже сформировано, 10 и 11 классы остаются, но так как федеральный государственный образовательный стандарт требует вводить различные профили образования, в будущем к этому вопросу вернутся - сегодня в школе №15 нет возможности создать все необходимые профили - в старшие классы ежегодно переходят менее 30 учеников.



