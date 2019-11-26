Общество

сегодня, 10:15

Объединения школ №№ 15 и 32 не будет

5 876
#образование
Объединения школ №№ 15 и 32 не будет

Такое решение приняли в администрации Липецка. Информацию на встрече с родителями учеников 15-й школы подтвердил заместитель главы города Евгений Павлов.

- Слияние образовательных учреждений действительно обсуждалось, однако проанализировав ситуацию, изучив мнения родителей, мы решили отказаться от этого варианта, - рассказал вице-мэр.

Также родители интересовались дальнейшей судьбой образовательного учреждения - в родительских чатах стала распространяться информация о скором закрытии старшей школы и прекращении приёма в первые классы. Евгений Павлов заверил, что в первые классы набор будет - муниципальное задание уже сформировано, 10 и 11 классы остаются, но так как федеральный государственный образовательный стандарт требует вводить различные профили образования,  в будущем к этому вопросу вернутся - сегодня в школе №15 нет возможности создать все необходимые профили - в старшие классы ежегодно переходят менее 30 учеников.

5 876
#образование

Комментарии (5)

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Гость

1 минуту назад
Ещё бы теперь непорядочного директора Ренату Бессонову выгнать!!!
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ольга

27 минут назад
Слава богу!!! Одумались, наконец!!! Согласились , что от этого объединения лучше никому не станет!!!!
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Гражданин с Дикого

32 минуты назад
Это хорошо! А то вместо строительства школ начали оптимизацию. По всей стране обосрались с этими оптимизациями. Школы надо строить! И одной школой на манеже явно не обойтись.
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111

38 минут назад
А что вообще за школы? Где находятся? Информация о чем? Или по принципу, кому надо, те в курсе? Зачем тогда засорять эфир?
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смех

сегодня, 10:20
Юленька , это как ? А как же твои пламенные речи ! ? Урок тебе будет !
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