Общество
29 минут назад
Игорь Артамонов ответит на вопросы жителей Липецкой области в социальных сетях
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В середине декабря Игорь Артамонов проведет прямой эфир в социальных сетях - «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
«Жители могут спросить обо всем, что их волнует. Оставлять вопросы можно будет в комментариях в социальных сетях под анонсирующим постом. Они будут отобраны по темам, на самые острые и актуальные Игорь Артамонов ответит во время трансляции», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
«Жители могут спросить обо всем, что их волнует. Оставлять вопросы можно будет в комментариях в социальных сетях под анонсирующим постом. Они будут отобраны по темам, на самые острые и актуальные Игорь Артамонов ответит во время трансляции», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
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