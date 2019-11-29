Общество

29 минут назад

Игорь Артамонов ответит на вопросы жителей Липецкой области в социальных сетях

11 483
#Игорь Артамонов
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Игорь Артамонов ответит на вопросы жителей Липецкой области в социальных сетях
В середине декабря Игорь Артамонов проведет прямой эфир в социальных сетях - «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

«Жители могут спросить обо всем, что их волнует. Оставлять вопросы можно будет в комментариях в социальных сетях под анонсирующим постом. Они будут отобраны по темам, на самые острые и актуальные Игорь Артамонов ответит во время трансляции», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. 



11 483
#Игорь Артамонов
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Комментарии (12)

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Жителей области больше всего

47 секунд назад
волнует вопрос на сколько в 2020 году повысят зарплату работникам обл.администрации!
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гость

3 минуты назад
Мне пох, ну , почему же , создавай свою общ. организацию и вызывай на честный и открытый разговор люього чиновника , начиная от губернатора заканчивая начальников ГИБДД . Делов-то .
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Миротворец

3 минуты назад
Что то не пойму , а с кем тогда прямой эфир если вопросы будут отобраны ? А во время прямого эфира вопросы будут не острые с теми с кем будет прямой эфир??? Чет снова разводняк
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ИП

3 минуты назад
Здорово. Но ему надо быть готовым к нашим диби.....
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Мне пох

6 минут назад
не пользуюсь я этими вашими дурацкими "соцсетями". Боты и троли правильные вопросы зададут, а нам потом тут г48 всё напишет :-)
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Артамонов

12 минут назад
Вопрос один, в 2020 году , когда выберете большинство депутатов , которые вынесут вотум недоверия Уваркиной и конечно предложат свои кандидатуры .
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Данков

13 минут назад
Жителей Данкова интересует посадят ли Левинско-Русляковскую банду или нет?
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гость

14 минут назад
Главный вопрос, ещё Соколов 10 лет назад говорил , давайте возмём самый проблемный дом и рассмотрим все варианты разрешения проблем ! И где сейчас Соколов ?
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Вопрос один

14 минут назад
Когда заваркину уберете,это недоразумение бестолковое?
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гость

15 минут назад
Главный вопрос, нет людей , что бы там всё разгрести , физически нет , все хотят , в кабинетах сидеть и указявы раздавать .
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