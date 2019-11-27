Общество
сегодня, 15:24
Рейтинг липецких «управляшек»: в его лидерах и антилидерах - одни и те же организации
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В управляющих компаниях считают, что он нуждается в изменениях. С этим согласны и чиновники.
В минувший понедельник на совещании по подготовке к зиме глава администрации области Игорь Артамонов особое внимание уделил деятельности управляющих компаний. Глава региона потребовал усилить контроль за их работой. Губернатор сослался на подготовленный областным управление информатизации рейтинг управляющих компаний и заявил, что «по десяти организациям с наихудшими показателями будут проводиться собрания жильцов и приниматься решения о замене управляющей компании». Также Игорь Артамонов пообещал усилить давление областной Государственной жилищной инспекции на плохо работающие «управляшки» и призвал липчан активнее жаловаться на разгильдяев-коммерсантов в прокуратуру.
В свою очередь, GOROD48 изучил разработанный чиновниками рейтинг управляющих компаний, который на самом деле не один. Первый - «рейтинг управляющих компаний по мнению жителей за последние 9 месяцев», второй - «рейтинг управляющих компаний по количеству предписаний за последние 9 месяцев». Если внимательно их изучить, то получатся «сапоги всмятку»: в лидерах и антилидерах рейтингов - одни и те же организации!
Возьмем, например, управляющую организацию «Рубин». В январе-сентябре ГЖИ по Липецкой области вынесла ей 14 предписаний об устранении недостатков. Казалось бы, не худший на фоне остальных УК результат. Но если учесть, что «Рубин» обслуживает жилой фонд всего в 203 квартиры, то получается ужасающая картина. И, как итог, предпоследнее место в подвале этого рейтинга. То есть кол с минусом! В то же время в рейтинге управляющих компаний, составленном по мнению жителей (тех, кто обратился в созданную под эгидой администрации региона Единую диспетчерскую службу области), «Рубину» ставят твердую «четверку»!
Как так?
За комментариями к ситуации GOROD48 обратился к руководителям двух липецких управляющих компаний, экс-начальнику областного управления ЖКХ, депутату областного Совета Юрию Костину, и экс-председателю департамента ЖКХ мэрии Сергею Давыдову.
Юрий Костин возглавляет УК «Университетский» и УК «Елецкий микрорайон», работающие в двух молодых микрорайонах Липецка, в которых большая часть жилья до сих пор находится на пятилетней строительной гарантии. По сути, Костину необходимо всего лишь вовремя менять перегоревшие лампочки в подъездах и подметать лестничные марши, а также заниматься мелким ремонтом.
В «рейтинге управляющих компаний по мнению жителей» УК «Университетский» получила оценку 4,38 (на нее в Единую диспетчерскую службу области пожаловались 16 жителей 38 домов микрорайона «Университетский»). Отлично выглядит эта же организация в рейтинге управляющих компаний по количеству предписаний за последние 9 месяцев - их было всего восемь (2,1 - на тысячу квартир, а всего в обслуживаемом жилфонде «Университетского» - 3900 квартир). А вот УК «Елецкий микрорайон» находится в красной зоне «рейтинга управляющих компаний по мнению жителей»: организации поставили оценку в 3,63 (восемь заявок на 17 домов или на 4655 квартир). Как так, если обеими организациями руководит один и тот же человек?
- Считаю, что голосованием по обращению жителей в областную ЕДС невозможно оценить многоплановую работу управляющих организаций. Необходимо уходить от такой упрощенной оценочной схемы. Ведь смотрите, что получается: в Единую диспетчерскую службу звонит человек с проблемой. А потом он оценивает работу управляющей организации. Понятно, что такая оценка будет крайне субъективной. Поэтому на регулярных встречах в администрации области с разработчиками этих рейтингов мы говорим о расширении критериев оценки управляющих организаций, о том, что в опросах должны участвовать все жители города, а не только те, у кого прорвало трубу, но как этого добиться, пока непонятно. Горожанам нужен понятный рейтинг участников рынка коммунальных услуг. Мы же пока находимся в начале этого сложного пути, - говорит Юрий Костин.
Сергей Давыдов, директор УК «Умный дом», более резок в суждениях. Он считает, что составители нынешних рейтингов вводят и горожан, и власти в заблуждение, ведь не учтено главное: состояния жилого фонда, который находится в работе управляющих организаций.
- Возьмем Сокол, Сырский Рудник, поселок ЛТЗ, Левобережье, центр города с «хрущевками» и сравним с новыми микрорайонами, которые еще даже до конца и не застроены. Состояние жилфонда на этих полярных полюсах абсолютно разное. И что бы не делали управляющие организации, в обслуживании которых дома 40-50-летнего возраста, такой жилфонд всегда будет проблемным. Считаю, что нельзя сводить в один рейтинг несопоставимые вещи. Но их сводят! Почему? В ответ на этот вопрос нам отвечают: «Но что-то же должно висеть на сайте областной администрации в виде рейтинга!»
«Умный дом» Сергея Давыдова с оценкой 4,54 весьма неплохо смотрится в «рейтинге управляющих компаний по мнению жителей за последние 9 месяцев». Ее руководитель говорит, что внимательно следит за состоянием 57 домов, которые обслуживает, мгновенно реагирует на заявки жильцов, на предписания Госжилинспекции. Но...
- Придуманный рейтинг управляющих компаний весьма нерепрезентативен, ведь, по моим подсчетам, рассчитан он исходя из обращений в Единую диспетчерскую службу менее одного процента горожан. В наших 57 домах - 5260 квартир. В них живет более 13 тысяч человек. В ЕДС за девять месяцев года с жалобами на работу управляющей компании обратились 39 человек, или 0,3% жильцов. Как на таком мизере, без персонифицированных опросов населения, можно делать какие-то умозаключения о том, хорошая наша управляющая компания или плохая? - удивляется Сергей Давыдов.
По его мнению, некорректен и другой рейтинг, основанный на количестве предписаний ГЖИ. Сергей Давыдов считает, что не на каждый чих жильца стоит писать угрожающий документ в УК, ведь многие обращения жителей многоквартирных домов беспочвенны. Но ГЖИ работает как бюро жалоб. От этого, мол, за глаза сотрудников ГЖИ называют работниками государственной жилищной инквизиции.
- Мы не раз предлагали на наших «круглых столах» в областной администрации взять за пример стандарты деятельности по управлению многоквартирными домами, разработанные Фондом «Институт экономики города». Эта негосударственная и некоммерческая организация не раз привлекалась Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства как экспертное учреждение в разработке федеральных законов, но нас пока не услышали, - говорит директор «Умного города».
В свою очередь, начальник управление информатизации администрации Липецкой области Станислав Корниенко соглашается с мнением директоров липецких «управляшек» о субъективности разработанных его подчиненными рейтингов:
- Порой один активный житель может обратиться в областную ЕДС или в Госжилинспекцию с несколькими жалобами и этим свести свою управляющую организацию на дно «турнирной таблицы». Вот один пример: житель нового микрорайона, удрученный тем, что все выходные провел в холодной квартире, поставил своей управляющей компании «двойку», а диспетчеру нашей ЕДС «пятерку» за реакцию на его жалобу. Но эта компания объективно хороша. Но, по причине своей нерасторопности в данном случае, эта УК получила плохую оценку от своего жителя. Замечено, кстати, что жители новых микрорайонов Липецка гораздо более требовательнее к работе управляющих организаций, чем жители старых районов.
Ведомство Станислава Корниенко планирует уже в декабре изменить критерии оценки работающих в регионе управляющих компаний. Скоро их будет пять. Начальник областного управления информатизации уверен, что новый рейтинг УК станет более объективным, чем существующие.
P.S. С начала года в Госжилинспекцию поступило 18104 обращения граждан, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. В 58% случаев жители жаловались на неудовлетворительное техническое состояние общего имущества и содержание многоквартирных домов, 21% горожан был недоволен начислениями за коммунальные услуги, 11% не понравился размер платы за содержание жилья. В январе-октябре инспекция провела более 11 тысяч проверок. В деятельности 107 управляющих организаций выявлено 2387 нарушений лицензионных требований. По результатам проверок выдано 4437 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 350 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 11,1 млн рублей. Кроме того, Госжилинспекция по итогам проверок правильности начисления платы за коммунальные ресурсы по результатам 2018-2019 годов вернула жильцам многоквартирных домов 23 млн рублей, в том числе за теплоснабжение - 14 миллионов.
В свою очередь, GOROD48 изучил разработанный чиновниками рейтинг управляющих компаний, который на самом деле не один. Первый - «рейтинг управляющих компаний по мнению жителей за последние 9 месяцев», второй - «рейтинг управляющих компаний по количеству предписаний за последние 9 месяцев». Если внимательно их изучить, то получатся «сапоги всмятку»: в лидерах и антилидерах рейтингов - одни и те же организации!
Возьмем, например, управляющую организацию «Рубин». В январе-сентябре ГЖИ по Липецкой области вынесла ей 14 предписаний об устранении недостатков. Казалось бы, не худший на фоне остальных УК результат. Но если учесть, что «Рубин» обслуживает жилой фонд всего в 203 квартиры, то получается ужасающая картина. И, как итог, предпоследнее место в подвале этого рейтинга. То есть кол с минусом! В то же время в рейтинге управляющих компаний, составленном по мнению жителей (тех, кто обратился в созданную под эгидой администрации региона Единую диспетчерскую службу области), «Рубину» ставят твердую «четверку»!
Как так?
За комментариями к ситуации GOROD48 обратился к руководителям двух липецких управляющих компаний, экс-начальнику областного управления ЖКХ, депутату областного Совета Юрию Костину, и экс-председателю департамента ЖКХ мэрии Сергею Давыдову.
Юрий Костин возглавляет УК «Университетский» и УК «Елецкий микрорайон», работающие в двух молодых микрорайонах Липецка, в которых большая часть жилья до сих пор находится на пятилетней строительной гарантии. По сути, Костину необходимо всего лишь вовремя менять перегоревшие лампочки в подъездах и подметать лестничные марши, а также заниматься мелким ремонтом.
В «рейтинге управляющих компаний по мнению жителей» УК «Университетский» получила оценку 4,38 (на нее в Единую диспетчерскую службу области пожаловались 16 жителей 38 домов микрорайона «Университетский»). Отлично выглядит эта же организация в рейтинге управляющих компаний по количеству предписаний за последние 9 месяцев - их было всего восемь (2,1 - на тысячу квартир, а всего в обслуживаемом жилфонде «Университетского» - 3900 квартир). А вот УК «Елецкий микрорайон» находится в красной зоне «рейтинга управляющих компаний по мнению жителей»: организации поставили оценку в 3,63 (восемь заявок на 17 домов или на 4655 квартир). Как так, если обеими организациями руководит один и тот же человек?
- Считаю, что голосованием по обращению жителей в областную ЕДС невозможно оценить многоплановую работу управляющих организаций. Необходимо уходить от такой упрощенной оценочной схемы. Ведь смотрите, что получается: в Единую диспетчерскую службу звонит человек с проблемой. А потом он оценивает работу управляющей организации. Понятно, что такая оценка будет крайне субъективной. Поэтому на регулярных встречах в администрации области с разработчиками этих рейтингов мы говорим о расширении критериев оценки управляющих организаций, о том, что в опросах должны участвовать все жители города, а не только те, у кого прорвало трубу, но как этого добиться, пока непонятно. Горожанам нужен понятный рейтинг участников рынка коммунальных услуг. Мы же пока находимся в начале этого сложного пути, - говорит Юрий Костин.
Сергей Давыдов, директор УК «Умный дом», более резок в суждениях. Он считает, что составители нынешних рейтингов вводят и горожан, и власти в заблуждение, ведь не учтено главное: состояния жилого фонда, который находится в работе управляющих организаций.
- Возьмем Сокол, Сырский Рудник, поселок ЛТЗ, Левобережье, центр города с «хрущевками» и сравним с новыми микрорайонами, которые еще даже до конца и не застроены. Состояние жилфонда на этих полярных полюсах абсолютно разное. И что бы не делали управляющие организации, в обслуживании которых дома 40-50-летнего возраста, такой жилфонд всегда будет проблемным. Считаю, что нельзя сводить в один рейтинг несопоставимые вещи. Но их сводят! Почему? В ответ на этот вопрос нам отвечают: «Но что-то же должно висеть на сайте областной администрации в виде рейтинга!»
«Умный дом» Сергея Давыдова с оценкой 4,54 весьма неплохо смотрится в «рейтинге управляющих компаний по мнению жителей за последние 9 месяцев». Ее руководитель говорит, что внимательно следит за состоянием 57 домов, которые обслуживает, мгновенно реагирует на заявки жильцов, на предписания Госжилинспекции. Но...
- Придуманный рейтинг управляющих компаний весьма нерепрезентативен, ведь, по моим подсчетам, рассчитан он исходя из обращений в Единую диспетчерскую службу менее одного процента горожан. В наших 57 домах - 5260 квартир. В них живет более 13 тысяч человек. В ЕДС за девять месяцев года с жалобами на работу управляющей компании обратились 39 человек, или 0,3% жильцов. Как на таком мизере, без персонифицированных опросов населения, можно делать какие-то умозаключения о том, хорошая наша управляющая компания или плохая? - удивляется Сергей Давыдов.
По его мнению, некорректен и другой рейтинг, основанный на количестве предписаний ГЖИ. Сергей Давыдов считает, что не на каждый чих жильца стоит писать угрожающий документ в УК, ведь многие обращения жителей многоквартирных домов беспочвенны. Но ГЖИ работает как бюро жалоб. От этого, мол, за глаза сотрудников ГЖИ называют работниками государственной жилищной инквизиции.
- Мы не раз предлагали на наших «круглых столах» в областной администрации взять за пример стандарты деятельности по управлению многоквартирными домами, разработанные Фондом «Институт экономики города». Эта негосударственная и некоммерческая организация не раз привлекалась Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства как экспертное учреждение в разработке федеральных законов, но нас пока не услышали, - говорит директор «Умного города».
В свою очередь, начальник управление информатизации администрации Липецкой области Станислав Корниенко соглашается с мнением директоров липецких «управляшек» о субъективности разработанных его подчиненными рейтингов:
- Порой один активный житель может обратиться в областную ЕДС или в Госжилинспекцию с несколькими жалобами и этим свести свою управляющую организацию на дно «турнирной таблицы». Вот один пример: житель нового микрорайона, удрученный тем, что все выходные провел в холодной квартире, поставил своей управляющей компании «двойку», а диспетчеру нашей ЕДС «пятерку» за реакцию на его жалобу. Но эта компания объективно хороша. Но, по причине своей нерасторопности в данном случае, эта УК получила плохую оценку от своего жителя. Замечено, кстати, что жители новых микрорайонов Липецка гораздо более требовательнее к работе управляющих организаций, чем жители старых районов.
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Ведомство Станислава Корниенко планирует уже в декабре изменить критерии оценки работающих в регионе управляющих компаний. Скоро их будет пять. Начальник областного управления информатизации уверен, что новый рейтинг УК станет более объективным, чем существующие.
P.S. С начала года в Госжилинспекцию поступило 18104 обращения граждан, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. В 58% случаев жители жаловались на неудовлетворительное техническое состояние общего имущества и содержание многоквартирных домов, 21% горожан был недоволен начислениями за коммунальные услуги, 11% не понравился размер платы за содержание жилья. В январе-октябре инспекция провела более 11 тысяч проверок. В деятельности 107 управляющих организаций выявлено 2387 нарушений лицензионных требований. По результатам проверок выдано 4437 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 350 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 11,1 млн рублей. Кроме того, Госжилинспекция по итогам проверок правильности начисления платы за коммунальные ресурсы по результатам 2018-2019 годов вернула жильцам многоквартирных домов 23 млн рублей, в том числе за теплоснабжение - 14 миллионов.
9 1417
Действительно
Вот этим то вопросом
Гость
Поверьте Костину в УК звони - незвони
Андрей
Гость
Добрый
СПУТНИК
Житель