Общество

сегодня, 14:52

Вандалы нанесли Липецку ущерб в 2,5 миллиона рублей

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#вандализм
Вандалы нанесли Липецку ущерб в 2,5 миллиона рублей

В этом году вандалы нанесли городскому хозяйству ущерб более чем на 2,5 миллиона рублей. В администрации города рассматривается возможность ужесточения наказания для горожан портящих муниципальное имущество.

По словам руководителей профильных ведомств, в этом году хулиганы перевыполнили все мыслимые нормы. Сильнее всего пострадали остановочные павильоны, которых в городе насчитывается 321. За 10 месяцев 2019 года повреждена кровля и фасадная часть шести павильонов, разбиты 148 стеклянных стенок, 149 павильонов разрисованы, сломаны 12 лавочек. Сумма ущерба составила около 2 млн. рублей.

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Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, до конца 2019 года по программе модернизации площадок сбора коммунальных отходов в Липецке будет установлено более двух тысяч евроконтейнеров. К концу ноября установлены свыше 300 из них. При этом, более десятка баков сожжено. Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Более месяца подрядная организация пыталась очистить от граффити стены подземного перехода на площади Плеханова. Но краска настолько въелась в поверхность, что сделать  этого не удалось. Как сообщили в управлении главного смотрителя, рассматриваются несколько вариантов оформления перехода. Один из них – провести конкурс на лучшее граффити. Однако расписывают не только переходы, но и стены зданий, заборы и даже парапеты реки Липовка и Комсомольского пруда.       

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От действий вандалов пострадала и анималистическая композиция «Ослик» на улице Неделина: ее просто вырвали из земли. А вот пушечные ядра у памятного знака в честь 300-летия Липецка украли. Чтобы привести в порядок эти объекты и вернуть кисточку монументу «Художник» на улице Ленина, отломленную по неосторожности юным липчанином, из городской казны было выделено 20 тысяч рублей.

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Летом на большом фонтане улицы Ленина были оторваны плиты парапета чаши. В комплекс фонтанов на площади Театральной бросили урну. Хулиганов не останавливал даже риск получить серьезный удар током - на водном каскаде площади Соборная вскрывали проходные шкафы, расположенные на чаше фонтана. В комплекс на площади Клименкова хулиганы налили моющее средство. Чтобы восстановить первоначальный вид фонтанов и привести их в надлежащее техническое состояние, потребовалось около 200 тысяч рублей.

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Также в «копилке достижений» вандалов: разбитая урна на лестничном спуске по Петровскому проезду.  Поврежденные урны  и скамейки в районе Комсомольского пруда, кафе «Маска». Более 180 испорченных и приведенных в негодность дорожных знаков, что крайне сказывается не только на внешнем облике города, но на безопасности дорожного движения. Кроме того на улице Космонавтов были сломаны 24 липы, с улицы Плеханова украдены 26 туй.

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Принимая во внимание размеры ущерба, который вандалы ежегодно наносят городскому хозяйству, в настоящий момент в администрации Липецка рассматривается возможность ужесточения наказания за подобные действия.  

фото пресс-службы администрации Липецка.

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#вандализм

Комментарии (20)

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Пенсионер

1 минуту назад
Главный ущерб Липецк несёт от депутатов Единой России ! Липчане ламают то где видят что чиновники единаросы зделали на копейку а украли миллионы , таким образом мстят власти . Митенги и демонстрации протесты у нас единаросы запретили . Лутше конечно крушить их осабняки чем чучела деловые в скверах и парках но там у них охрана и видио наблюдение каторые оплачиваем мы из налогов . Охрана осабняков Королева Путилина и ТД .
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комендант

1 минуту назад
Предлагаю ввести комендантский час с 23 00 до 06.00. Кто на рабочую смену идет или с нее ,видно не вооруженным глазом, остальных молодых дебилов что шатаются без дела , всех в обезьянник до утра. Вся эта мразь только ночью выползает. Считаю пусть эти уроды ночью за компом. сидят, "клаву" долбят, меньше вони от них будет в городе.
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Артём

10 минут назад
Это Трамп и Путин, они и в подъездах ссут ходят и урны ломают и вандалят в городе....у негодяи!))
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злюкая

38 минут назад
за кисточку могли бы родители юного липчанина заплатить, чтоб смотрели за своими выродками.
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Перри Мейсон

48 минут назад
Юрок, чмо- это ты. Терпило вечно недовольное. Кому нужно твоё никчемное мнение? Дома, жене на кухни жалуйся нытик опущенный.
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Кен

48 минут назад
Вандализм В СССР процветал,!щас бы не было ни одной рабочей камеры видеонаблюдения !!!
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Юрок

55 минут назад
Перри Мейсон, из за таких как ты не сайт,а гавнище диваных лидеров,почему админы не банят такое чмо
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Перри Мейсон

59 минут назад
Гость, трусы- твоя больная тема? Что-то из детства? Ты хочешь поговорить о трусах? Ты в трусах? А какие трусы? Любишь трусы? Что за трусы? Встречают по трусам, провожают без трусов?:))))))))))))))
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Юрок

сегодня, 15:42
Житель, вандалы на ул.Ленина сидят и на ст.Охотный ряд
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Юрок

сегодня, 15:41
ну, если сравнить, совершенно верно,кисточку за 20тыс.посчитали,а закрытие Сокольской автостанции это так пережиток прошлого и на его аренду денег нет ,Чучваркину с пуделем трихануть и пусть из собственных найдут,а то как сказал ВВП,это чушь
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