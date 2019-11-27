Вандалы нанесли Липецку ущерб в 2,5 миллиона рублей

В этом году вандалы нанесли городскому хозяйству ущерб более чем на 2,5 миллиона рублей. В администрации города рассматривается возможность ужесточения наказания для горожан портящих муниципальное имущество.

фото пресс-службы администрации Липецка.

По словам руководителей профильных ведомств, в этом году хулиганы перевыполнили все мыслимые нормы. Сильнее всего пострадали остановочные павильоны, которых в городе насчитывается 321. За 10 месяцев 2019 года повреждена кровля и фасадная часть шести павильонов, разбиты 148 стеклянных стенок, 149 павильонов разрисованы, сломаны 12 лавочек. Сумма ущерба составила около 2 млн. рублей.Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, до конца 2019 года по программе модернизации площадок сбора коммунальных отходов в Липецке будет установлено более двух тысяч евроконтейнеров. К концу ноября установлены свыше 300 из них. При этом, более десятка баков сожжено. Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей.Более месяца подрядная организация пыталась очистить от граффити стены подземного перехода на площади Плеханова. Но краска настолько въелась в поверхность, что сделать этого не удалось. Как сообщили в управлении главного смотрителя, рассматриваются несколько вариантов оформления перехода. Один из них – провести конкурс на лучшее граффити. Однако расписывают не только переходы, но и стены зданий, заборы и даже парапеты реки Липовка и Комсомольского пруда.От действий вандалов пострадала и анималистическая композиция «Ослик» на улице Неделина: ее просто вырвали из земли. А вот пушечные ядра у памятного знака в честь 300-летия Липецка украли. Чтобы привести в порядок эти объекты и вернуть кисточку монументу «Художник» на улице Ленина, отломленную по неосторожности юным липчанином, из городской казны было выделено 20 тысяч рублей.Летом на большом фонтане улицы Ленина были оторваны плиты парапета чаши. В комплекс фонтанов на площади Театральной бросили урну. Хулиганов не останавливал даже риск получить серьезный удар током - на водном каскаде площади Соборная вскрывали проходные шкафы, расположенные на чаше фонтана. В комплекс на площади Клименкова хулиганы налили моющее средство. Чтобы восстановить первоначальный вид фонтанов и привести их в надлежащее техническое состояние, потребовалось около 200 тысяч рублей.Также в «копилке достижений» вандалов: разбитая урна на лестничном спуске по Петровскому проезду. Поврежденные урны и скамейки в районе Комсомольского пруда, кафе «Маска». Более 180 испорченных и приведенных в негодность дорожных знаков, что крайне сказывается не только на внешнем облике города, но на безопасности дорожного движения. Кроме того на улице Космонавтов были сломаны 24 липы, с улицы Плеханова украдены 26 туй.Принимая во внимание размеры ущерба, который вандалы ежегодно наносят городскому хозяйству, в настоящий момент в администрации Липецка рассматривается возможность ужесточения наказания за подобные действия.