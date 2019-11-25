Общество
48 минут назад
Липчане в среднем хранят в банках по 127 500 рублей
Жители нашего региона оказались не самыми бережливыми в Центральном Черноземье.
Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 000 рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости. Аналитики собрали данные и составили список регионов по объему вкладов населения.
Липецкая область оказалась на 35 строчке списка. По данным авторов исследования липчане в среднем хранят на депозитах по 127 500 рублей. За последние три года величина вкладов выросла на 27,9%. 7,1% липецких вкладчиков предпочитают хранить сбережения в валюте.
Самыми бережливыми среди жителей регионов Центрального Черноземья оказались воронежцы (21 строка рейтинга, вклады по 155 000 рублей). На втором месте — Белгородская область (24 место, 148 000 рублей). Курская область оказалась на 49 строчке, Тамбовская — на 59 месте.
Больше всего депозитов на душу населения - более 800 тысяч рублей - зафиксировано в Москве. Это объясняется высоким уровнем зарплат и доходов. Эксперты отмечают, что показатели Москвы сильно искажают среднюю картину, так как в столице проживают почти 10% всего населения России. Для сравнения, медианный уровень вкладов среди регионов равняется 119 тысячам рублей, то есть он на 40% ниже среднеарифметического показателя по России в целом. И если исключить Москву, то средний уровень вкладов составит 142 тысячи рублей. Таким образом, Москва в шесть раз богаче остальных регионов. Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году оказалось в Чечне - 8,5 тысячи рублей на человека. Схожий низкий результат - в Ингушетии (9,1 тысячи рублей на человека). Также в последней десятке представлены Дагестан (22 тысячи рублей), Тува (27 тысяч), Карачаево-Черкессия (34 тысячи), Калмыкия (41 тысяча), Кабардино-Балкария и Алтай (по 44 тысячи), Крым (50 тысяч) и Адыгея (53 тысячи).
Липецкая область оказалась на 35 строчке списка. По данным авторов исследования липчане в среднем хранят на депозитах по 127 500 рублей. За последние три года величина вкладов выросла на 27,9%. 7,1% липецких вкладчиков предпочитают хранить сбережения в валюте.
Самыми бережливыми среди жителей регионов Центрального Черноземья оказались воронежцы (21 строка рейтинга, вклады по 155 000 рублей). На втором месте — Белгородская область (24 место, 148 000 рублей). Курская область оказалась на 49 строчке, Тамбовская — на 59 месте.
Больше всего депозитов на душу населения - более 800 тысяч рублей - зафиксировано в Москве. Это объясняется высоким уровнем зарплат и доходов. Эксперты отмечают, что показатели Москвы сильно искажают среднюю картину, так как в столице проживают почти 10% всего населения России. Для сравнения, медианный уровень вкладов среди регионов равняется 119 тысячам рублей, то есть он на 40% ниже среднеарифметического показателя по России в целом. И если исключить Москву, то средний уровень вкладов составит 142 тысячи рублей. Таким образом, Москва в шесть раз богаче остальных регионов. Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году оказалось в Чечне - 8,5 тысячи рублей на человека. Схожий низкий результат - в Ингушетии (9,1 тысячи рублей на человека). Также в последней десятке представлены Дагестан (22 тысячи рублей), Тува (27 тысяч), Карачаево-Черкессия (34 тысячи), Калмыкия (41 тысяча), Кабардино-Балкария и Алтай (по 44 тысячи), Крым (50 тысяч) и Адыгея (53 тысячи).
дед Пихто
Завтра пойду и вступлю !
Так вот где мои деньги ?!
good
И вооще
Роман
чушь.собачья
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