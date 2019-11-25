Общество

48 минут назад

Липчане в среднем хранят в банках по 127 500 рублей

8 352
#вклад #депозит
Липчане в среднем хранят в банках по 127 500 рублей

Жители нашего региона оказались не самыми бережливыми в Центральном Черноземье.

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 000 рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости. Аналитики собрали данные и составили список регионов по объему вкладов населения.

Липецкая область оказалась на 35 строчке списка. По данным авторов исследования липчане в среднем хранят на депозитах по 127 500 рублей. За последние три года величина вкладов выросла на 27,9%. 7,1% липецких вкладчиков предпочитают хранить сбережения в валюте.

Самыми бережливыми среди жителей регионов Центрального Черноземья оказались воронежцы (21 строка рейтинга, вклады по 155 000 рублей). На втором месте — Белгородская область (24 место, 148 000 рублей). Курская область оказалась на 49 строчке, Тамбовская — на 59 месте.

Больше всего депозитов на душу населения - более 800 тысяч рублей - зафиксировано в Москве. Это объясняется высоким уровнем зарплат и доходов. Эксперты отмечают, что показатели Москвы сильно искажают среднюю картину, так как в столице проживают почти 10% всего населения России. Для сравнения, медианный уровень вкладов среди регионов равняется 119 тысячам рублей, то есть он на 40% ниже среднеарифметического показателя по России в целом. И если исключить Москву, то средний уровень вкладов составит 142 тысячи рублей. Таким образом, Москва в шесть раз богаче остальных регионов. Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году оказалось в Чечне - 8,5 тысячи рублей на человека. Схожий низкий результат - в Ингушетии (9,1 тысячи рублей на человека). Также в последней десятке представлены Дагестан (22 тысячи рублей), Тува (27 тысяч), Карачаево-Черкессия (34 тысячи), Калмыкия (41 тысяча), Кабардино-Балкария и Алтай (по 44 тысячи), Крым (50 тысяч) и Адыгея (53 тысячи).
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#вклад #депозит

Комментарии (8)

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дед Пихто

3 минуты назад
К выборам ложь набирает обороты. Но мы-то знаем откуда ноги у лжи растут.
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Завтра пойду и вступлю !

6 минут назад
В партию "единая Россия ", Буду жирно есть ,сладко спать, воровать !, Ну и конечно же брехать !, Рассказывая как все сладко ,жирно, хорошо, мягко !.
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Так вот где мои деньги ?!

8 минут назад
А я и не знал, голодаю !. Как же мне хочется попасть в путинскую Россию, как я устал жить в быдлвеской , нищей России !.
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good

9 минут назад
Любят в нашей стране считать "в среднем. А то что 10% населения хранят миллионы, а другие 90% не имеют даже вкладов, об этом предпочитают молчать. Как в том анекдоте, кто-то ест мясо, а кто-то капусту, а в среднем все едят голубцы.
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И вооще

16 минут назад
У меня там нету ничего.
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Роман

25 минут назад
Отлично. Где забирать?
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чушь.собачья

29 минут назад
В среднем у нас всё зашибись, с каждым днём всё лучше и лучше! в среднем...
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Логика

35 минут назад
Спасибо Игорю Георгиевичу - благодаря ему статистика в Липецкой области улучшилась. прибавляем к депозитам Игоря Георгиевича нули липчан и получаем по 127 тысяч на всех:)
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