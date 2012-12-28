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26 минут назад

Следком проверяет историю о травмированном током малыше

Начата доследственная проверка.

Областное управление Следственного комитета начало доследственную проверку по публикации GOROD48 о травмированном током в веревочном городке «Тарзан-Парк» двухлетнем мальчике.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним, мальчик получил ожог руки 30 мая, когда схватился за лежащий на земле провод. Сейчас ребенок находится в областной детской больнице.

— Мы сами пока не можем понять, как так вышло. Накануне дул сильный ветер. Возможно, он сбросил на землю электропровод. Нам жаль, что произошел этот несчастный случай, — сказали GOROD48 в администрации «Тарзан-Парка».

несчастный случай
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