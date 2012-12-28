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Происшествия
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26 минут назад
Следком проверяет историю о травмированном током малыше
Начата доследственная проверка.
«С целью установления всех обстоятельств произошедшего проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
Напомним, мальчик получил ожог руки 30 мая, когда схватился за лежащий на земле провод. Сейчас ребенок находится в областной детской больнице.
— Мы сами пока не можем понять, как так вышло. Накануне дул сильный ветер. Возможно, он сбросил на землю электропровод. Нам жаль, что произошел этот несчастный случай, — сказали GOROD48 в администрации «Тарзан-Парка».
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