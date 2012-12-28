Липецкая вечЁрка: малыша ударило током, поваленные деревья и трещины в здании у стройки ЖК «Турист»

Сегодня, 5 июня, следком начал проверку по публикации GOROD48 о травмированном в веревочном городке «Тарзан-Парк» двухлетнем мальчике, после сильного ветра Липецк расчищают от поваленных деревьев, и ведомственном здании появились трещины после начала стройки ЖК «Турист-2».