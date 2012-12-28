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Липецкая вечЁрка: малыша ударило током, поваленные деревья и трещины в здании у стройки ЖК «Турист»
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: малыша ударило током, поваленные деревья и трещины в здании у стройки ЖК «Турист»

Сегодня, 5 июня, следком начал проверку по публикации GOROD48 о травмированном в веревочном городке «Тарзан-Парк» двухлетнем мальчике, после сильного ветра Липецк расчищают от поваленных деревьев, и ведомственном здании появились трещины после начала стройки ЖК «Турист-2».

Двухлетний малыш получил ожог руки III степени в веревочном городке «Тарзан-парк», который находится в парке Победы. Он взялся за провод, почему-то лежащий на земле.

В веревочном городке предположили, что провод сдул на землю сильный ветер.

Региональный следком начал доследственную проверку всех обстоятельств несчастного случая.

«Что значит «не можем понять»? Тем более если был ветер. Перед каждым открытием и закрытием обязаны осматривать! А если бы малыш погиб? Да и вообще не парк, а сплошной бардак. Сухие деревья, контактный фонтан, нет туалетов для просто отдыхающих в парке, а не в кафе. А сколько самокатчиков и велосипедистов между людьми и детьми гоняют! Надеюсь, прокуратура займётся им», — возмутилась Липа.

«А вы видели видео, где контактный фонтан ударяет током девочку. Задумайтесь, вода, электричество. У нас дети в нем просто купаются», — напомнил комменатор историю, случившуюся в Белгородской области 2 июня, где 13-летняя девочка погибла от удара током.

Накануне из-за непогоды в Липецке упало 16 деревьев. Некоторые из них, по данным читателей GOROD48, на провода.



В мэрии сообщили, что все адреса приняты в работу городскими и специализированными службами. Упавшие деревья убирают. Во дворах этим занимаются управляющие компании.

«И у нас в районе тоже дерево упало, причём всё такое зелёное «цветущее», а сухостой стоит себе и стоит, всё ему нипочём», — сообщили жители 15 мкр-он, между д. 12 и 13.

А на площади Победы, 3 после дождя вновь образовалась лужа. Мало кто удивился, эта лужа бессмертна.

Несколько лет назад городское управление капремонта даже разработало проект отвода воды из лужи. Денег на него, правда, не нашли. Но осенью 2021 года МБУ «Управление благоустройства Липецка» смонтировало дренажный колодец, по которому вода должна уходить в ливневку проспекта Победы.

Оказалось, что колодец надо еще и регулярно чистить.

А в Лев-Толстовской больнице после ливня протекла крыша и обвалился потолок. Здание ремонтируют еще с прошлого года. Но подрядчик оказался недобросовестным, и бросил открытую крышу в начале зимы. Заместитель главврача больницы уверяет, что пациенты не пострадали, их на втором этаже, где обвалился потолок, нет.

«Как раз на первом этаже ремонт, поликлиника ведёт приём на втором, как раз где рухнуло, вела приём детская поликлиника и то, что никто не пострадал, случайность и это могут подтвердить свидетели. Отписки начальства всё неправда», — не поверил ему Пациент.

«У нас в городе и по первой поликлинике было всё под контролем. Даже когда убрали одних и назначили других стало под строжайшим контролем. Только ремонту нет конца и это второй год. Вот такой контроль. И теперь не известно даже сроков сдачи», — напомнил Гость.

«Безобразие! И с первой поликлиникой в Липецке на Советской тоже безобразие! Ваш, так называемый, контроль людям не интересен, им нужна нормально работающая больница во Льве-Толстом и первая поликлиника в Липецке на Советской!», — добавила Лиза.

Сегодня в Арбитражном суде, где слушается дело по иску прокуратуры о признании недействительным разрешения на строительство ЖК «Турист-2», представитель регионального МВД сообщил, что в здании на улице Карла Маркса, 25 еще в марте появились трещины, которые продолжают расти. 

Также в суде обсуждали обеспеченность будущих новоселов и их гостей парковками. Застройщик, в том числе, планирует использовать общественные парковки у Арбитражного суда, Нижнего парка и спорткомплекса «Динамо». Он считает, что они заняты только днем, а вечерами, когда жильцы будут возвращаться домой, они свободы. С этим доводом не согласилась прокуратура, заметив, что в парке гуляют допоздна, а в споркомплексе проводят вечерние тренировки. При таком раскладе, права посетителей этих учреждений будут ущемлены.

К тому же в суде выяснилось, что эти парковки мэрия планирует сделать платными во время третьей очереди расширения городского парковочного пространства.

Новость не оставила равнодушными читателей GOROD48.

«Нашла коса на камень. Интересно кто кого «пересамит»?», — поинтересовалась Правда.

«Хотите знать как будет? Покричат, покричат, сделают вид чиновники, что против, но строительство закончат, потому что Москва строит, строило бы СУ-5, давно бы уже отобрали землю и сделали платные туалеты там!», — заявил Мистер очевидность.

«В СССР геологию делали, в этом месте большую этажность не строили, на Октябрьской внизу весь новодел с трещинами и водой в подвалах», — сообщил Архимед.

«Не стройте там ничего. Пусть парк будет, а не эти ужасающие человейники. Ведь полно места на Елецком, Европейском. Зачем портить центр города?», — спросила Ель Сибирская.

«Недавняя трещина появилась из-за нового прибавочного насыщения грунтов, ибо со всей площади Нижнего парка подземный ток воды устремился к отрытому котловану под новое здание, тем самым насыщение водами грунтов повёрнуто в сторону котлована. Основание под фундаментами здания с трещиной ещё больше обводнилось и фундаменты дали просадку!», — считает строитель.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +27 до +29 градусов. Лето наступило не только календарное.
вечЁрка
несчастный случай
деревья
ЖК «Турист-2»
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17 минут назад
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