Общество

сегодня, 09:28

Липчане написали петицию в защиту трамваев

37 1279
#трамвай
5
Липчане написали петицию в защиту трамваев

Обращение подписали уже более 50 человек.

На онлайн-платформе Change.org разметили обращение в адрес мэра Липецка Евгении Уваркиной. Автор петиции Наталья Табышкина и все те, кто поставил свою подпись под обращением, просят городскую власть сохранить в Липецке трамвайное сообщение.

 - Обращаюсь к Вам как один из липчан, который родился и вырос в "Жемчужине черноземья" городе Липецке. Я еще помню свой город с развитой транспортной инфраструктурой, которая включала в себя два трамвайных депо, троллейбусный автопарк и автобусный. Сейчас мой город хотят "обесточить", убрать трамваи. Трамваи в городе перевозят людей с 7 ноября 1947 года. С 15 августа 2017 года в моем городе был закрыт троллейбусный парк. Оперируя данными про изношенность, не выгодность и т. д. И чем оперирует администрация города сейчас? Тем же. Город заполонил частный сервис, в виде изношенного транспорта на дизельном топливе, которой продолжает ухудшать экологическую ситуацию в городе. Но вот, сколько стало изношенного автопарка частного сервиса никто не подсчитывает, и это пугает. Хочу обратить внимание что, закрытие троллейбусов не улучшило дорожную ситуацию. Налицо регрессия города. Только трамвай, как самый безопасный и экологичный вид транспорта, позволяет снизить загрузку дорожного полотна в городе и вовремя доставлять сотрудников предприятий на их рабочие места. Трамвай не загрязняет окружающую среду и не ухудшает здоровье своих пассажиров, - уверена автор обращения.

Петицию в защиту трамваев подписали уже более 50 пользователей сервиса. Автора обращения поддерживают в комментариях. Напомним, что ранее мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила городским депутатам, что у города нет денег на спасение трамвая. Восстановление железнодорожных рельс б/у материалами, модернизацию электросети и депо, приобретение 43 трамвайных вагонов обойдется в 3 млрд рублей. В 17 млрд рублей оценили полное обновление трамвайной сети и строительство новых веток в разные районы города, покупку современных вагонов. Глава города предлагает пустить по трамвайным маршрутам автобусы.

«Нужен ли Липецку трамвай?» - это вопрос корреспонденты вчера задавали пассажирам городского электротранспорта.

37 1279
#трамвай
5

Комментарии (37)

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Дмитрий

1 минуту назад
наша власть всегда ищет легкие пути при этом о своих зарплатах они всегда думают в первую очередь
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Бусинка

3 минуты назад
Александр Баранов, а он таким и был, пока г-н гулевский не пришёл. Обещал сохранить б/пл транспорт, а как его выбрали - бац, 3 рубля (в 2003)!!!!!!
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123

3 минуты назад
Требовать с властей нужно они плодили частных перевозчиков не думая о муниципальном транспорте вообще при существование тех же троллейбусов все маршруты были дублированы частниками трол №1 авт №323 тролл №2 авт №367 тол №4 авт №346 трол №12 авт №378 лобби частников и властей привели к тому что троллейбусы просто выжили с улиц города делая искусттвенно убыточными
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Обычный препод

5 минут назад
За Джона, и трамваи!)))
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Олег

6 минут назад
Не нужны трамваи, на них ездят те самые 59 человек, а остальные страдаот от них!
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Сторис

8 минут назад
д, Поддерживаю. Полупустые ,громыхающие трамваи занимают много места на дорогах. Убрать , заменить на электрические автобусы.
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Илья

9 минут назад
За трамвай!!!
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Житель 19 микрорайона

9 минут назад
Предложение о закрытии трамвайной линии УЖАСНО!!! Подумайте о людях ГОСПОДА ДЕПУТАТЫ и руководство города и области. Кстати, а где обещанные электробусы? Где сделаны пункты по зарядке данных электробусов? Ведь перед выборами нам все это обещали.
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Трамвай !

10 минут назад
В сегодняшнее время самый быстрый вид транспорта !, Никаких пробок, одни плюсы и удобство , А главное- максимально безопасный вид транспорта !. Но воровская власть его с ворует !, Очень жаль !, Прощай трамвай !.
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Патриот

12 минут назад
За трамваи!!!
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