Общество
сегодня, 09:28
Липчане написали петицию в защиту трамваев
Обращение подписали уже более 50 человек.
На онлайн-платформе Change.org разметили обращение в адрес мэра Липецка Евгении Уваркиной. Автор петиции Наталья Табышкина и все те, кто поставил свою подпись под обращением, просят городскую власть сохранить в Липецке трамвайное сообщение.
- Обращаюсь к Вам как один из липчан, который родился и вырос в "Жемчужине черноземья" городе Липецке. Я еще помню свой город с развитой транспортной инфраструктурой, которая включала в себя два трамвайных депо, троллейбусный автопарк и автобусный. Сейчас мой город хотят "обесточить", убрать трамваи. Трамваи в городе перевозят людей с 7 ноября 1947 года. С 15 августа 2017 года в моем городе был закрыт троллейбусный парк. Оперируя данными про изношенность, не выгодность и т. д. И чем оперирует администрация города сейчас? Тем же. Город заполонил частный сервис, в виде изношенного транспорта на дизельном топливе, которой продолжает ухудшать экологическую ситуацию в городе. Но вот, сколько стало изношенного автопарка частного сервиса никто не подсчитывает, и это пугает. Хочу обратить внимание что, закрытие троллейбусов не улучшило дорожную ситуацию. Налицо регрессия города. Только трамвай, как самый безопасный и экологичный вид транспорта, позволяет снизить загрузку дорожного полотна в городе и вовремя доставлять сотрудников предприятий на их рабочие места. Трамвай не загрязняет окружающую среду и не ухудшает здоровье своих пассажиров, - уверена автор обращения.
Петицию в защиту трамваев подписали уже более 50 пользователей сервиса. Автора обращения поддерживают в комментариях. Напомним, что ранее мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила городским депутатам, что у города нет денег на спасение трамвая. Восстановление железнодорожных рельс б/у материалами, модернизацию электросети и депо, приобретение 43 трамвайных вагонов обойдется в 3 млрд рублей. В 17 млрд рублей оценили полное обновление трамвайной сети и строительство новых веток в разные районы города, покупку современных вагонов. Глава города предлагает пустить по трамвайным маршрутам автобусы.
«Нужен ли Липецку трамвай?» - это вопрос корреспонденты вчера задавали пассажирам городского электротранспорта.
- Обращаюсь к Вам как один из липчан, который родился и вырос в "Жемчужине черноземья" городе Липецке. Я еще помню свой город с развитой транспортной инфраструктурой, которая включала в себя два трамвайных депо, троллейбусный автопарк и автобусный. Сейчас мой город хотят "обесточить", убрать трамваи. Трамваи в городе перевозят людей с 7 ноября 1947 года. С 15 августа 2017 года в моем городе был закрыт троллейбусный парк. Оперируя данными про изношенность, не выгодность и т. д. И чем оперирует администрация города сейчас? Тем же. Город заполонил частный сервис, в виде изношенного транспорта на дизельном топливе, которой продолжает ухудшать экологическую ситуацию в городе. Но вот, сколько стало изношенного автопарка частного сервиса никто не подсчитывает, и это пугает. Хочу обратить внимание что, закрытие троллейбусов не улучшило дорожную ситуацию. Налицо регрессия города. Только трамвай, как самый безопасный и экологичный вид транспорта, позволяет снизить загрузку дорожного полотна в городе и вовремя доставлять сотрудников предприятий на их рабочие места. Трамвай не загрязняет окружающую среду и не ухудшает здоровье своих пассажиров, - уверена автор обращения.
Петицию в защиту трамваев подписали уже более 50 пользователей сервиса. Автора обращения поддерживают в комментариях. Напомним, что ранее мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила городским депутатам, что у города нет денег на спасение трамвая. Восстановление железнодорожных рельс б/у материалами, модернизацию электросети и депо, приобретение 43 трамвайных вагонов обойдется в 3 млрд рублей. В 17 млрд рублей оценили полное обновление трамвайной сети и строительство новых веток в разные районы города, покупку современных вагонов. Глава города предлагает пустить по трамвайным маршрутам автобусы.
«Нужен ли Липецку трамвай?» - это вопрос корреспонденты вчера задавали пассажирам городского электротранспорта.
Дмитрий
Бусинка
123
Обычный препод
Олег
Сторис
Илья
Житель 19 микрорайона
Трамвай !
Патриот