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1356
сегодня, 12:43
3

В Липецке повалило 16 деревьев

Некоторые из них повисли на проводах.

Накануне в Липецке повалило ветром несколько деревьев. Горожане сообщают, что два из них упали на провода: на улицах Филипченко, 7 и Звёздной, 14/1.



А в Военном городке, 3 упавшее дерево перекрыло проезд.



«Вчера упавшее дерево до сих пор не убрали, оно перегораживает проход и мешает», — пожаловались липчане с улицы Невского, 24/1. 



— На территории города за сутки упало 16 деревьев. Все адреса приняты в работу городскими и специализированными службами. Упавшие деревья убирают, — рассказали GOROD48 в мэрии.

На улицах Филипченко, 7 и Звездная, 14/1 упавшие деревья убирает местная УК — «ЖЭУ-4».
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Садовод
51 минуту назад
Какие всё-таки эффективные руководители сидят в городской управе! Зачем к примеру тратить деньги на снос старых деревьев, они сами когда-нибудь рухнут. Серьёзная экономия! Ну а процент вероятности причинения ущерба здоровью и имуществу жильцов не столь уж и велик
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жэу
сегодня, 13:03
Жильцы сами и повалили, чтобы нас на деньги развести. Они же ведь тут недовольные были, писали, что деревья им мешают Но мы придумаем как деньги обратно вернуть.
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Дуб
сегодня, 12:54
Жаль упавших деревьев. Новые вырастут не раньше чем через миллион лет
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