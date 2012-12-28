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Общество
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сегодня, 12:43
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В Липецке повалило 16 деревьев
Некоторые из них повисли на проводах.
А в Военном городке, 3 упавшее дерево перекрыло проезд.
«Вчера упавшее дерево до сих пор не убрали, оно перегораживает проход и мешает», — пожаловались липчане с улицы Невского, 24/1.
— На территории города за сутки упало 16 деревьев. Все адреса приняты в работу городскими и специализированными службами. Упавшие деревья убирают, — рассказали GOROD48 в мэрии.
На улицах Филипченко, 7 и Звездная, 14/1 упавшие деревья убирает местная УК — «ЖЭУ-4».
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