В Липецке повалило 16 деревьев

Некоторые из них повисли на проводах.

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Накануне в Липецке повалило ветром несколько деревьев. Горожане сообщают, что два из них упали на провода: на улицах Филипченко, 7 и Звёздной, 14/1.А в Военном городке, 3 упавшее дерево перекрыло проезд.«Вчера упавшее дерево до сих пор не убрали, оно перегораживает проход и мешает», — пожаловались липчане с улицы Невского, 24/1.— На территории города за сутки упало 16 деревьев. Все адреса приняты в работу городскими и специализированными службами. Упавшие деревья убирают, — рассказали GOROD48 в мэрии.На улицах Филипченко, 7 и Звездная, 14/1 упавшие деревья убирает местная УК — «ЖЭУ-4».