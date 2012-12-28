Меняю Москву на Липецк!

В Липецком горсовете говорили о том, как молодежи получить высокооплачиваемую работу и перспективы карьерного роста в родном городе.

фото: Липецкий горсовет

В Липецком горсовете прошел круглый стол на тему подготовки кадров для промышленной, строительной и транспортной отраслей через взаимодействие образовательных учреждений и предприятий. Разговор получился содержательным, отчасти — с неожиданными ракурсами на проблему кадрового кризиса, угрожающего стране потерей технологического суверенитета.Проще говоря, России не хватает рабочих рук. И это ставит под сомнение способность науки и бизнеса разрабатывать, производить и контролировать ключевые технологии и инфраструктуру, необходимые для экономической независимости и национальной безопасности, а также затрудняет создание конкурентоспособных на мировых рынках технологий.Начальник отдела активной политики занятости ОКУ «Центр занятости населения Липецкой области» Ольга Артеменко сообщила об остром дефиците слесарей, электрогазосварщиков, водителей всех категорий, токарей, операторов станков, монтажников. В Группе «Росводоканала», например, куда помимо «РВК-Липецк» входят еще 11 компаний из разных регионов, каждый третий сотрудник — пенсионер, и лишь 9,5% работников — молодые специалисты. И кадровый голод будет лишь усугубляться. Кандидат экономических наук, эксперт РСПП Вячеслав Чупров привел данные о том, что российской экономике суммарно не хватает 1,5 миллиона работников, а спрос на инженеров будет расти еще 20 лет (кстати, потребность в них в стране уже выше, чем в IT-специалистах).Председатель Общественной палаты Липецка Федор Жигаров посетовал на отсутствие престижа рабочих специальностей. И как ему быть, если курьер на велосипеде или электросамокате зарабатывает за неделю столько же, сколько слесарь за месяц? А член Совета старейшин при председателе горсовета Валентина Кисенко добавила, что молодежи важны не только высокая зарплата, но и перспективы карьерного роста.Возможно, позже, чем это было необходимо, государство осознало проблему и начало принимать меры по ее решению. О том, что делается на уровне области, рассказали представители правительства, образования и бизнеса.Ольга Артеменко рассказала о реализации в регионе пилотного нацпроекта «Кадры», направленного, в том числе, на популяризацию рабочих специальностей среди школьников и студентов средних специальных учебных заведений. В регионе открыт Центр молодежной карьеры — пока единственный в Центральном Черноземье, а также уже год работает чат-бот, отвечающий на вопросы об обучении, вакансиях и трудоустройстве.Оказалось, зачастую молодежь не уверена в себе и выбирает профессию по совету родителей или под влиянием мнения окружающих. В результате в прошлом году по выбранной специальности трудоустроились лишь трое из четырех молодых людей, а оставшаяся четверть пошла искать другое применение. Чтобы таких «потеряшек» было меньше, в ОКУ «Центр занятости населения Липецкой области» активно работают с выпускниками школ и студентами ссузов: для них устраивают ярмарки вакансий, профтуры по предприятиям, карьерные марафоны…Отвечая на вопрос о том, куда же после ссузов уходят 25% дипломированных специалистов, Ольга Артеменко сказала: «Уезжают в большие города — Воронеж, Москву, Санкт-Петербург». Она добавила, что власти делают все, чтобы снизить отток молодежи в другие регионы: «Наша задача — трудоустройство всей нашей молодежи в нашем регионе по полученной специальности на высокооплачиваемые рабочие места».По словам Артеменко, замеры показали, что уехать хотят лишь 8% выпускников ссузов этого года.Руководитель Центра опережающей профподготовки Марина Насонова поддержала коллегу: «Наша задача — сделать популярными рабочие специальности среди школьников и студентов ссузов, чтобы после получения первой профессии молодежь оставалась работать на благо региона».Этому способствует создание пяти кластеров, в которые входят предприятия металлургии, машиностроения, энергетики и 22 образовательных учреждения с 28,4 тысячами студентов. С сентября в них будут обучаться на 1265 студентов больше, чем в текущем учебном году.С 2023 года в регионе работает проект «В будущее — с первой профессией». С его помощью 2,5 тысячи старшеклассников из 111 школ области освоили азы 29 профессий. А чтобы рабочие профессии стали еще интереснее, Липецк наряду с Москвой и Санкт-Петербургом вошел в этом году в пилотный проект, позволяющий выпускникам девятых классов, желающим учиться в ссузах, сдавать всего два экзамена — по математике и русскому языку.Депутат Вера Урываева поинтересовалась, почему обучение первой профессии ведется лишь по 29 специальностям, если рабочих профессий больше ста? Марина Насонова ответила, что список будет расширен, но за 72 часа, отведенных на получение минимального разряда, невозможно освоить многие профессии.Начальник управления по обучению и развитию персонала ПАО «НЛМК» Анна Чикурова рассказала, как на комбинате стараются показать плюсы работы в крупной промышленной компании. Новолипецкий комбинат входит в металлургический кластер с несколькими профильными ссузами. Чтобы выпускники могли сразу работать по профессии, бизнес обновил базу учебных заведений и скорректировал программы подготовки, инвестировав в обучение за 10 лет 500 млн рублей.На НЛМК работает «Колледж стальных возможностей» — корпоративная программа, позволяющая студентам ссузов проходить качественную практику на предприятии. В итоге в прошлом году на комбинат трудоустроился каждый третий выпускник колледжа, а к 2027 году прогнозируется, что каждый второй выпускник придет на производство.Представитель строительной отрасли, директор компании «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков отметил, что, несмотря на усилия, средние специальные и высшие учебные заведения все еще слабо взаимодействуют.— Хорошо, что в школах вернули уроки труда с верстаками, молотками и рубанками. Это дает понимание важности ручного труда. Помню, как мы в школе делали лопаты для уборки снега. Потом я пожалел, что сачковал — мне пришлось убирать снег своей же корявой лопатой, — поделился он.Бизнес поддерживает возрождение института наставничества. Например, в «РВК-Липецк» опытные работники помогают молодым специалистам быстрее осваивать профессию.Неожиданным стало выступление первого проректора Липецкого государственного технического университета Дмитрия Помотилова. Он заявил, что кадровую проблему в итоге решат автоматизация, роботизация и искусственный интеллект, призвав активнее готовить инженеров:— Если мы агитируем только за рабочие специальности, мы сами себе роем яму. В мире дворников трактор не изобретут.Он также отметил, что выпускники ссузов часто не идут в вузы, потому что хотят сразу зарабатывать, а не зависеть от родителей. Поэтому предложил создать условия, при которых студенты вузов могли бы совмещать учебу с частичной занятостью на производстве. «Мы обсуждаем перспективы рынка труда. Они невеселые. Новых работников не прибавится. Чтобы сохранить технологический суверенитет, стране нужны хорошие инженеры!»Заведующая кафедрой технического университета Маргарита Гончарова выразила обеспокоенность низким уровнем подготовки абитуриентов, особенно по физике и информатике. Однако председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова привела контраргумент:— В Липецке на этих ЕГЭ восемь выпускников получили 100 баллов по химии, еще 50 — от 80 баллов и больше. Число высокобалльников по точным наукам растет. Но те, кто получает высокие баллы на ЕГЭ, часто уезжают учиться в другие города. Нам важно, чтобы они возвращались.После круглого стола Евгения Фрай дала высокую оценку дискуссии:— Это был не просто разговор о проблеме. Участники искали конкретные решения. Липецк — промышленный центр, и предприятиям ежегодно нужно более двух тысяч специалистов. Наша задача — создать систему, в которой молодежь будет получать востребованные профессии, высокие зарплаты и перспективы роста, оставаясь в родном городе.