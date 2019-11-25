Игорь Артамонов напугал руководителей «управляшек» отъемом у них бизнеса цивилизованным способом

Глава региона намерен привлечь в регион управляющую организацию крупнейшего российского девелопера.

Итоговое совещание по подготовке к зиме прошло сегодня в областной администрации.- Зима началась, - констатировал глава региона. - А с ней и проблемы.Игорь Артамонов напомнил участникам совещания - чиновникам, представителям органов местного самоуправления, руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций - о ранее достигнутых договоренностях. В частности, о том, что у всех коммунальных служб должны быть «горячие линии». Но, оказалось, что таковых нет у многих «управляшек»:- Люди жалуются на хамство работников управляющих компаний. Это недопустимо. Вчера был финальный аккорд: мне в Инстаграм женщина написала, что не может дозвониться до аварийных служб, а ее квартиру заливают сверху. Это печально, что в нашем регионе должны звонить по этому поводу губернатору. Все недозвоны в управляющие компании автоматом перекладываются на действующую власть, а это недопустимо.Липчане используют все открывшиеся перед ними возможности жаловаться на бардак в сфере ЖКХ. Но в то же время пассивны в отстаивании своих прав.- Жильцы не хотят принимать решения о расставания и со своими управляющими компаниями. Им проще властям жаловаться. А мы не бандиты из 90-х. Жильцы сами должны уходить от неэффективно работающих управляющих организаций, - сказал губернатор.Глава региона дал поручение главам местного самоуправления помогать жильцам с выбором управляющих организаций через органы территориального самоуправления. Власть должна показывать людям хорошие практики, основанные на рейтинге управляющих компаний, ведь не все они плохие. «Есть хорошие УК. Наша задача, чтобы все стали такими. А пока ситуация иная».Итак, «управляшкам» необходимо всерьез задуматься о качестве предоставляемых услуг и работе с населением, ведь Игорь Артамонов поставил задачу создать стандарт такого общения и придерживаться его. В ином случае руководители «управляшек» должны пенять на себя: на фоне многочисленных жалоб на их работу в Липецк могут прийти организации из других городов. Так, губернатор несколько раз по ходу заседания произнес дочки крупнейшего российского девелопера «Группы компании Пик», УК «Пик-Комфорт», которая пришла в Воронеж и уже имеет в управлении более 2,8 тысячи многоквартирных домов, демонстрируя высокие стандарты управления жилищным фондом. Впрочем, Игорь Артамонов лелеет надежду на исправление местных коммерсантов.В любом случае, решение о выборе управляющей организации - исключительное право собственников жилья.- Я могу приглашать кого угодно, но если жители на общих собраниях не примут решения о замене управляющей компании, ничего не будет происходить, - сказал после окончания совещания журналистам глава региона.На самом заседании заместитель прокуратура области Руслан Стрельников сообщил, что пока очень много жалоб от населения на сферу ЖКХ. С начала года их было уже более 1600. Большая их часть - жалобы на УК и на начисления от РСО. С другой стороны, «управляшки» наработали, по словам Руслана Стрельникова, более 300 млн рублей долгов перед ресурсоснабжающими организациями:- Некоторых руководителей УК мы уже привлекли к административной ответственности. Хочу напомнить, что два месяца неплатежей по счетам - управляющую компанию можно лишать лицензии.Зампрокурора области привел вопиющий случай с ООО «Липецкая управляющая компания», руководство которой давало указание ООО «Объединенный вычислительный центр» перечислять ГЭСКу лишь часть средств, заплаченных жильцами за электричество. В итоге прокуратура возбудила уголовное дело по части второй ст. 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц»). Проверками на такой счет будут охвачены все «управляшки».Кстати, текущая, без учета просроченной, задолженность управляющих компаний Липецка перед ЛГЭКом составляет 109,7 млн рублей, ЛЭСКом и ГЭСКом - 460 млн рублей, «Квадрой» - 50 млн рублей.Особое внимание на совещании было уделено вариантам уменьшения платежей жильцов многоквартирных домов платы за тепло. По словам губернатора, зачастую «Квадру» подставляют под недовольство жильцов многоквартирных домов те же УК, которые вовремя не передают в РСО данные общедомовых приборов учета либо не ставят их на коммерческих учет (в Липецке в 560 многоквартирных домах на начале отопительного сезона такие счетчики не работали). Впрочем, на этом же совещании было сказано о том, что выгодоприобретателем в последнем случае остается та же «Квадра», ведь начисления по тарифу во многих случаях выше начислений по ОДПУ. Еще одна задача власти - популяризировать приобретение жильцами многоквартирных домов автоматизированных тепловых пунктов при кусающейся цене до 700 тысяч рублей за штуку.Из выступления главы Госжилинспекции по Липецкой области Дениса Надеева следовало, что с начала года в ведомство поступило 18 104 обращения граждан, или на 20% больше, чем за январь-октябрь 2018 года. На некачественное техническое состояние общего имущества и содержание многоквартирных домов было 10 454 жалобы, на начисление и нормативы потребления коммунальных услуг - 3 749 рекламации, на размер платы за содержание жилья - 688. По результатам проведенных проверок выдано 4437 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 350 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 11,1 млн рублей.- Мы стараемся накладывать штрафы не на юрлица, поскольку они большие - до 250 тысяч рублей, а на руководителей организаций. Максимальный штраф в таком случае составляет 50 тысяч рублей, - ответил Денис Надеев губернатору, поинтересовавшемуся тем, почему так невелика сумма штрафных санкций.За 10 месяцев этого года организациями сферы ЖКХ по предписаниям Госжилинспекции проводились работы по замене и ремонту трубопроводов инженерных сетей в 512 домах, текущему ремонту подъездов в 285 домах, замене и ремонту кровельного покрытия в 397 домах, общестроительные работы (ремонт окон, дверей, полов, вентканалов, почтовых ящиков, отмостки, цоколя) в 659 домах. В Госжилинспекции действует «горячая линия», на которую обращения граждан принимаются ежедневно с 8-30 до 17-30, в другое время суток сообщения принимаются на автоответчик. Телефон «горячей линии»: (4742) 22-13-16.- В целях недопущения роста платы за коммунальные ресурсы Госжилинспекция проводит проверки по вопросу правильности начисления платы за коммунальные ресурсы. По результатам проведенных в 2018-2019 годах проверок сделан перерасчет платы жителям на 23 миллиона рублей, в том числе за теплоснабжение - 14 миллионов рублей, - сообщил Денис Надеев.Совещание закончилось анекдотом. Так, один из руководителей управляющих компаний пожаловался губернатору на телефонный терроризм со стороны проверяющих и контролирующих организаций.- Меня тоже каждый день терроризируют сообщениями о беспорядках в системе ЖКХ. Я привык уже. Нам поэтому нужно строить систему реагирования и адекватных ответов. Должен быть стандарт ответа работы с населением, которому необходимо следовать всем участникам жилищно-коммунального рынка. И если вы не научитесь работать в соответствии с законом, мы приведем в регион цивилизованную компанию, - сказал губернатор.