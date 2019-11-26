Общество

25 минут назад

Илья Варламов раскритиковал Евгению Уваркину за «шантаж горожан»

24 1016
#Илья Варламов #Евгения Уваркина
Илья Варламов раскритиковал Евгению Уваркину за «шантаж горожан»

Известный российский блогер считает, что у липчан «должна быть возможность самим решать, как будет выглядеть их город, их парк, как будет формироваться бюджет города».

Сегодня в своем живом журнале известный российский блогер Илья Варламов снова посвятил пост главе Липецка Евгении Уваркиной (в первый раз он критиковал мэра в сентябре за непрезентабельный вид платного детского парка «Сказка» в Вернем парке города). На этот раз известный своими материалами об урбанистике и городской среде журналист посвятил публикацию состоянию парка Молодежный в Липецке. И даже в первую очередь не этому, а другому - посту в Инстаграме главы Липецка, которая «решила шантажировать жителей окружающих микрорайонов, заявив, что если те не выйдут на субботник, то власти не будут благоустраивать парк Молодежный».

«До тех пор, пока мы [чиновники] будем сами с вами убирать, они [местные жители] будут мусорить»… «Мы приглашаем на субботник всех жителей прилегающей территории, потому что мы на следующий год будем делать парк. И если этот парк им нужен, мы очень хотим, чтобы они пришли и помогли нам. И мы будем оценивать по количеству жителей, которые пришли. Если не очень нужен, мы подумаем, делать это [благоустройство Молодежного] в следующем году или нет», - цитирует столичный блогер Евгению Уваркину, добавляя свои ремарки для уточнения сказанного главой Липецка.



- Я считаю, это просто прекрасно! Действительно, жители должны сами заниматься своим парком! А еще жители должны сами заниматься своим двором, делать ремонт в своем доме, следить за своим подъездом. А еще жители должны иметь возможность выбирать мэра своего города! Да, вот так вот, прийти на выборы и проголосовать за Евгению Уваркину. Или не проголосовать. Напомню, что в Липецке выборов мэра нет. А еще к выборам должны быть допущены все кандидаты, а не только согласованные в администрации. И выборы должны быть открытыми и конкурентными. А еще у жителей должна быть возможность самим решать, как будет выглядеть их город, их парк, как будет формироваться бюджет города...», - язвительно комментирует спич липецкого мэра Илья Варламов.

В свою очередь, GOROD48 попросил главу Липецка пояснить, действительно ли благоустройство самого неухоженного зеленого массива города стоит в прямой зависимости от того, сколько жителей близлежащих микрорайонов придут на субботник по уборке парка Молодежный 30 ноября?

- Сегодня парк Молодежный не просто неухоженный, он замусоренный. В следующем году планируем привести его в порядок, привлечь инвесторов и оборудовать зоны барбекю. Но нам необходимо понять, что жителям это нужно, что они будут поддерживать благоустройство. Субботник станет своеобразной проверкой. Посмотрим, сколько местных жителей примут в нем участие, - сказала Евгения Уваркина.

Итак, в эту субботу в 10.00 станет ясно, готовы ли жители 19-го, 24-го, 27-го, 28-го микрорайонов, а также микрорайонов «Европейский», «Елецкий» и «Университетский» потратить час своего времени на уборку парка, рядом с которым живут.

P.S. В июле этого года тогда еще врио губернатора Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина побывали в парке Молодежный, которые некоторые городские острословы переименовали в парк Малонадежный из-за того, что ни один проект его развития из существовавших с 2010 года власть так и не воплотила в жизнь.

80bd5a6e3c337d13b71d95be169d66ef.jpg

Парк площадью 18 га с высоты птичьего полета выглядит весьма непрезентабельно: лишь со стороны улицы Катукова этот зеленый массив хоть немного напоминает ухоженную территорию. Со стороны улицы Кривенкова придорожную территорию отвоевали у парка ставшие платными стихийные автопарковки плюс картину портит заброшенная пока стройплощадка многофункционального спорткомплекса «Катящиеся камни». Со стороны улицы Минской парк завален строительным мусором. Тут же - площадка, на которую из строящихся микрорайонов юго-запала города свозят чернозем. Со стороны улицы Московской - пустошь.

aa1365149e6a7b1b10e220901904447e.jpg

На углу улиц Катукова и Московской 6,5 га парка в свое время были отданы ООО «Фолиум» под строительство крупного ТРЦ. Так тут появилась «Ривьера». Собственники этого комплекса попытались пробить строительство второй очереди ТРЦ, под которую бизнес хотел бы получить еще 4 га, занятых высаженными несколько лет «Зеленхозом» уже крупными деревьями. Однако Игорю Артамонову эти планы не пришлись по душе. Врио губернатора попросил Евгению Уваркину расчистить облюбованную липчанами территорию от бурьяна и поросли, сделать в парке пешеходные дорожки на месте протоптанных «народных троп», устроить зону барбекю, оборудовать скейт-парк, сделать детский развлекательный комплекс.
24 1016
#Илья Варламов #Евгения Уваркина

Комментарии (24)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

всё знаю

1 минуту назад
Если Варламов узнает, что У- ярко выраженная антисимитка, то его интерес к ней многократно возрастёт ).
ответить

_;&

1 минуту назад
Рсдрп, знакомые Москвичи, ещё до избрания мэром Уваркиной, недоумевали. Они как и она работают (она работала) в сфере агропромышленности. Много расказади как она в Мск кредитов по удобрения набрала и киданула всех)))) чтобы избежать наказания она рванула во власть. По сей день звонят, интересуются и конечно сучуствуют Липчанам. Она не так уж и проста
ответить

Анна

1 минуту назад
Это убожество Уваркина даже, какой Вуз она школу еле закончила
ответить

дед

2 минуты назад
Скотосвины должны убирать за собой сами Может им задницу ещё вытереть,а известный богер привык в столице свинячить это уже воспитание
ответить

Николай Воронин

2 минуты назад
Я наведу порядок. Я своё слово держу- вы знаете. А то из-за Заваркиной надо мной весь город смеется. Перед соседями неудобно.
ответить

Госпоже Уваркиной, для сведения

2 минуты назад
Благодаря " мудрому" руководству гос -жи Уваркиной у жителей города карман похудел на 4-5 тыс . руб за необдуманное решение по отоплению. А она ведь теплотехник по образованию!!!!!!!! Она должна знать простые вещи, а не поддаваться эмоциям!!! В многоквартирные дома подача тепла производится при установившейся среднесуточной температуре ниже +8ºС в течение пяти дней. В октябре 2019г (см. архив фактической погоды в Липецке) этот показатель не достигнут ни в одном муниципальном образовании Липецкой области. фактическая температура порой доходила до +22 градусов . Зачем отапливать улицу по безумным начислениям ненужного тепла жильцам?
ответить

Ляля

3 минуты назад
Мы налоги платим и Уваркина. зарплату получает из наших налогов,вот пусть и отрабатывает если не может налодить работу тех кто отвечает за чистоту в городе,хоть так пусть отрабатывает а то ни хрена не делает
ответить

Вася

6 минут назад
Ее ни кто не выбирал ,что правда то правда
ответить

123

7 минут назад
Речевой апарат с мозгом должен быть связан
ответить

Житель

7 минут назад
Благоустраивать.. поставят 2 мангала на весь город и отчитаются потом потрачены 300 000 000, сделали колоссальную работу....
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Говорили, что ротовирус. Потом сказали - отравление в столовой»
#питание #школа #столовая
«Говорили, что ротовирус. Потом сказали - отравление в столовой»

10 минут назад

Общество
Автомобиль «Киа» на проспекте Победы подожгли
#поджог
13
Автомобиль «Киа» на проспекте Победы подожгли

сегодня, 13:27

Общество
Война за мусор во дворе «хрущевки» закончилась победой любителей «африканского дизайна»
#благоустройство
8
Война за мусор во дворе «хрущевки» закончилась победой любителей «африканского дизайна»

сегодня, 13:18

Общество
Из коллектора в 29-м микрорайоне энергетики достали кубометр смытых тряпок и средств гигиены
#канализация
44
Из коллектора в 29-м микрорайоне энергетики достали кубометр смытых тряпок и средств гигиены

сегодня, 12:16

Общество
Мэрия делает ставку на бьюти-бизнес и фотографов для увеличения доходов бюджета
#налоги #финансы
18
Мэрия делает ставку на бьюти-бизнес и фотографов для увеличения доходов бюджета

сегодня, 12:00

Общество
Липчане жалуются прокурорам на счета за отопление
#отопление #прокуратура
30
Липчане жалуются прокурорам на счета за отопление

сегодня, 11:23

Общество