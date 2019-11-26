Илья Варламов раскритиковал Евгению Уваркину за «шантаж горожан»

Известный российский блогер считает, что у липчан «должна быть возможность самим решать, как будет выглядеть их город, их парк, как будет формироваться бюджет города».





«До тех пор, пока мы [чиновники] будем сами с вами убирать, они [местные жители] будут мусорить»… «Мы приглашаем на субботник всех жителей прилегающей территории, потому что мы на следующий год будем делать парк. И если этот парк им нужен, мы очень хотим, чтобы они пришли и помогли нам. И мы будем оценивать по количеству жителей, которые пришли. Если не очень нужен, мы подумаем, делать это [благоустройство Молодежного] в следующем году или нет», - цитирует столичный блогер Евгению Уваркину, добавляя свои ремарки для уточнения сказанного главой Липецка.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Уваркина Евгения (@uvarkina_evgenia) 25 Ноя 2019 в 8:24 PST



- Я считаю, это просто прекрасно! Действительно, жители должны сами заниматься своим парком! А еще жители должны сами заниматься своим двором, делать ремонт в своем доме, следить за своим подъездом. А еще жители должны иметь возможность выбирать мэра своего города! Да, вот так вот, прийти на выборы и проголосовать за Евгению Уваркину. Или не проголосовать. Напомню, что в Липецке выборов мэра нет. А еще к выборам должны быть допущены все кандидаты, а не только согласованные в администрации. И выборы должны быть открытыми и конкурентными. А еще у жителей должна быть возможность самим решать, как будет выглядеть их город, их парк, как будет формироваться бюджет города...», - язвительно комментирует спич липецкого мэра Илья Варламов.



В свою очередь, GOROD48 попросил главу Липецка пояснить, действительно ли благоустройство самого неухоженного зеленого массива города стоит в прямой зависимости от того, сколько жителей близлежащих микрорайонов придут на субботник по уборке парка Молодежный 30 ноября?



- Сегодня парк Молодежный не просто неухоженный, он замусоренный. В следующем году планируем привести его в порядок, привлечь инвесторов и оборудовать зоны барбекю. Но нам необходимо понять, что жителям это нужно, что они будут поддерживать благоустройство. Субботник станет своеобразной проверкой. Посмотрим, сколько местных жителей примут в нем участие, - сказала Евгения Уваркина.



Итак, в эту субботу в 10.00 станет ясно, готовы ли жители 19-го, 24-го, 27-го, 28-го микрорайонов, а также микрорайонов «Европейский», «Елецкий» и «Университетский» потратить час своего времени на уборку парка, рядом с которым живут.



P.S. В июле этого года тогда еще врио губернатора Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина побывали в парке Молодежный, которые некоторые городские острословы переименовали в парк Малонадежный из-за того, что ни один проект его развития из существовавших с 2010 года власть так и не воплотила в жизнь.







Парк площадью 18 га с высоты птичьего полета выглядит весьма непрезентабельно: лишь со стороны улицы Катукова этот зеленый массив хоть немного напоминает ухоженную территорию. Со стороны улицы Кривенкова придорожную территорию отвоевали у парка ставшие платными стихийные автопарковки плюс картину портит заброшенная пока стройплощадка многофункционального спорткомплекса «Катящиеся камни». Со стороны улицы Минской парк завален строительным мусором. Тут же - площадка, на которую из строящихся микрорайонов юго-запала города свозят чернозем. Со стороны улицы Московской - пустошь.







На углу улиц Катукова и Московской 6,5 га парка в свое время были отданы ООО «Фолиум» под строительство крупного ТРЦ. Так тут появилась «Ривьера». Собственники этого комплекса попытались пробить строительство второй очереди ТРЦ, под которую бизнес хотел бы получить еще 4 га, занятых высаженными несколько лет «Зеленхозом» уже крупными деревьями. Однако Игорю Артамонову эти планы не пришлись по душе. Врио губернатора попросил Евгению Уваркину

Сегодня в своем живом журнале известный российский блогер Илья Варламов снова посвятил пост главе Липецка Евгении Уваркиной (в первый раз он критиковал мэра в сентябре за непрезентабельный вид платного детского парка «Сказка» в Вернем парке города). На этот раз известный своими материалами об урбанистике и городской среде журналист посвятил публикацию состоянию парка Молодежный в Липецке. И даже в первую очередь не этому, а другому - посту в Инстаграме главы Липецка , которая «решила шантажировать жителей окружающих микрорайонов, заявив, что если те не выйдут на субботник, то власти не будут благоустраивать парк Молодежный».«До тех пор, пока мы [чиновники] будем сами с вами убирать, они [местные жители] будут мусорить»… «Мы приглашаем на субботник всех жителей прилегающей территории, потому что мы на следующий год будем делать парк. И если этот парк им нужен, мы очень хотим, чтобы они пришли и помогли нам. И мы будем оценивать по количеству жителей, которые пришли. Если не очень нужен, мы подумаем, делать это [благоустройство Молодежного] в следующем году или нет», - цитирует столичный блогер Евгению Уваркину, добавляя свои ремарки для уточнения сказанного главой Липецка.- Я считаю, это просто прекрасно! Действительно, жители должны сами заниматься своим парком! А еще жители должны сами заниматься своим двором, делать ремонт в своем доме, следить за своим подъездом. А еще жители должны иметь возможность выбирать мэра своего города! Да, вот так вот, прийти на выборы и проголосовать за Евгению Уваркину. Или не проголосовать. Напомню, что в Липецке выборов мэра нет. А еще к выборам должны быть допущены все кандидаты, а не только согласованные в администрации. И выборы должны быть открытыми и конкурентными. А еще у жителей должна быть возможность самим решать, как будет выглядеть их город, их парк, как будет формироваться бюджет города...», - язвительно комментирует спич липецкого мэра Илья Варламов.В свою очередь, GOROD48 попросил главу Липецка пояснить, действительно ли благоустройство самого неухоженного зеленого массива города стоит в прямой зависимости от того, сколько жителей близлежащих микрорайонов придут на субботник по уборке парка Молодежный 30 ноября?- Сегодня парк Молодежный не просто неухоженный, он замусоренный. В следующем году планируем привести его в порядок, привлечь инвесторов и оборудовать зоны барбекю. Но нам необходимо понять, что жителям это нужно, что они будут поддерживать благоустройство. Субботник станет своеобразной проверкой. Посмотрим, сколько местных жителей примут в нем участие, - сказала Евгения Уваркина.Итак, в эту субботу в 10.00 станет ясно, готовы ли жители 19-го, 24-го, 27-го, 28-го микрорайонов, а также микрорайонов «Европейский», «Елецкий» и «Университетский» потратить час своего времени на уборку парка, рядом с которым живут.В июле этого года тогда еще врио губернатора Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина побывали в парке Молодежный, которые некоторые городские острословы переименовали в парк Малонадежный из-за того, что ни один проект его развития из существовавших с 2010 года власть так и не воплотила в жизнь.Парк площадью 18 га с высоты птичьего полета выглядит весьма непрезентабельно: лишь со стороны улицы Катукова этот зеленый массив хоть немного напоминает ухоженную территорию. Со стороны улицы Кривенкова придорожную территорию отвоевали у парка ставшие платными стихийные автопарковки плюс картину портит заброшенная пока стройплощадка многофункционального спорткомплекса «Катящиеся камни». Со стороны улицы Минской парк завален строительным мусором. Тут же - площадка, на которую из строящихся микрорайонов юго-запала города свозят чернозем. Со стороны улицы Московской - пустошь.На углу улиц Катукова и Московской 6,5 га парка в свое время были отданы ООО «Фолиум» под строительство крупного ТРЦ. Так тут появилась «Ривьера». Собственники этого комплекса попытались пробить строительство второй очереди ТРЦ, под которую бизнес хотел бы получить еще 4 га, занятых высаженными несколько лет «Зеленхозом» уже крупными деревьями. Однако Игорю Артамонову эти планы не пришлись по душе. Врио губернатора попросил Евгению Уваркину расчистить облюбованную липчанами территорию от бурьяна и поросли, сделать в парке пешеходные дорожки на месте протоптанных «народных троп», устроить зону барбекю , оборудовать скейт-парк, сделать детский развлекательный комплекс.