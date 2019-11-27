Липчане получили счета за холодные батареи

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №22 по проспекту Победы. Жильцы квартир подъезда №2 за время этого отопительного сезона — а он начался еще в сентябре — еще ни разу не грели руки о батареи: они до сих пор холодные. Но, судя по коммунальным счетам, в квартирах очень даже тепло.







- Всему городу отопление дали, а наш подъезд до сих пор с холодными батареями. Все вместе мы звонили в управляющую компанию, но от нас просто открещиваются и ничего делать не собираются, - говорят жильцы дома. - Но нам уже принесли счета за отопления. За что платить, если мы дома ходим закутавшись в одеяла?



Согласитесь, 2 486 рублей за холодные батареи в квартире — слишком высокая цена. Как она сформировалась? Этот вопрос мы отправили в липецкое отделение «Квадры».



- Обязанность «Квадры» как поставщика ресурса — довести трубу отопления до дома и подать по ней тепло в дом. Почему один из подъездов остался без отопления? Это вопрос стоит задавать управляющей компании: именно она обязана содержать в рабочем состоянии все внутренние коммуникации дома, - говорят в «Квадре». - Счета владельцам помещений выставляются или по прибору учета, или по среднемесячному показателю, если УК не передала данные или счетчик неисправен. И счета оплачивать надо. Иначе потребитель будет должником. За тем, чтобы оспорить платеж, надо идти в управляющую компанию и добиваться перерасчета. Завтра вместе с представителями управляющей компании мы проведем выездную проверку и осмотрим тепловой пункт. Вероятно, проблема в том, дом №22 находится в «тупике» системы подачи тепла. Не исключено, что УК допустила некорректную регулировку подачи ресурса.



Что делать, если в вашем доме отключили отопление



Если отопление пропало и-за порыва сетей надо звонить в «аварийку»: в Липецкой области действует единый номер по проблемам ЖКХ — 8 800 450 48 48. Если отсутствие отопления — не следствие аварии, то необходимо обращаться в управляющую компанию (ее контактные данные можно найти на квитанции за текущий ремонт и содержание жилья). УК бездействует - обращайтесь в жилищную инспекцию или прокуратуру.



- Если вы недовольны тем, как управляющая компания исполняет свои обязанности, то стоит обратиться в Государственную жилищную инспекцию - телефон ее «горячей линии»: (4742) 22-13-16. Если и там граждане не нашли поддержки, то стоит обратиться в прокуратуру, - советует помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Со своей стороны мы проверяем, насколько добросовестно и оперативно выполнили свои обязанности должные лица в управляющей компании и ГЖИ. Если будут установлены нарушения, то виновных привлекут к ответственности.

