Общество

сегодня, 12:34

Липчане получили счета за холодные батареи

20 1531
#отопление #ЖКХ
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Липчане получили счета за холодные батареи

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №22 по проспекту Победы. Жильцы квартир подъезда №2 за время этого отопительного сезона — а он начался еще в сентябре — еще ни разу не грели руки о батареи: они до сих пор холодные. Но, судя по коммунальным счетам, в квартирах очень даже тепло.



- Всему городу отопление дали, а наш подъезд до сих пор с холодными батареями. Все вместе мы звонили в управляющую компанию, но от нас просто открещиваются и ничего делать не собираются, - говорят жильцы дома. - Но нам уже принесли счета за отопления. За что платить, если мы дома ходим закутавшись в одеяла?

Согласитесь, 2 486 рублей за холодные батареи в квартире — слишком высокая цена. Как она сформировалась? Этот вопрос мы отправили в липецкое отделение «Квадры».

- Обязанность «Квадры» как поставщика ресурса — довести трубу отопления до дома и подать по ней тепло в дом. Почему один из подъездов остался без отопления? Это вопрос стоит задавать управляющей компании: именно она обязана содержать в рабочем состоянии все внутренние коммуникации дома, - говорят в «Квадре». - Счета владельцам помещений выставляются или по прибору учета, или  по среднемесячному показателю, если УК не передала данные или счетчик неисправен. И счета оплачивать надо. Иначе потребитель будет должником. За тем, чтобы оспорить платеж, надо идти в управляющую компанию и добиваться перерасчета. Завтра вместе с представителями управляющей компании мы проведем выездную проверку и осмотрим тепловой пункт. Вероятно, проблема в том, дом №22 находится в «тупике» системы подачи тепла. Не исключено, что УК допустила некорректную регулировку подачи ресурса.

Что делать, если в вашем доме отключили отопление

Если отопление пропало и-за порыва сетей надо звонить в «аварийку»: в Липецкой области действует единый номер по проблемам ЖКХ — 8 800 450 48 48. Если отсутствие отопления — не следствие аварии, то необходимо обращаться в управляющую компанию (ее контактные данные  можно найти на квитанции за текущий ремонт и содержание жилья). УК бездействует - обращайтесь в жилищную инспекцию или прокуратуру. 

- Если вы недовольны тем, как управляющая компания исполняет свои обязанности, то стоит обратиться в Государственную жилищную инспекцию - телефон ее «горячей линии»: (4742) 22-13-16. Если и там граждане не нашли поддержки, то стоит обратиться в прокуратуру, - советует помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Со своей стороны мы проверяем, насколько добросовестно и оперативно выполнили свои обязанности должные лица в управляющей компании и ГЖИ. Если будут установлены нарушения, то виновных привлекут к ответственности.
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#отопление #ЖКХ
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Комментарии (20)

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Как гость
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Бирт

16 секунд назад
Зачем нам Запад и Украина, у нас своих врагов хватает! Какое государство мы строим, какие цели???
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Вот так

10 минут назад
Как-то так, Вам звонят с Тулы и они не знают что творится у них в филиале в Липецке.
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Гость

12 минут назад
Прям как у Райкина про ПУГОВИЦЫ. А нам здесь про московскую УК втирают. Здесь концов не найдут а с москвичам вообще.
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Как-то так

12 минут назад
В прошлом м-це отсутствовала, не получилось во время оплатить кв плату, так квадра за 141 руб все телефоны оборвали, даже смс прислали...не хотелось с ними связываться, т.к. моб я им точно не оставляла...вот как они за свои деньги....
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гостья

18 минут назад
гость, по счетчику горячая вода, а отопление они всё делят на всех, если в новых домах есть счетчики на отопление, то старых нет ,а если и есть, то УК найдет массу причин, чтобы они не работали. И получается, что где-то прорвало трубу, квадра с лгэк ничего не делали, а потом эти утечки на жильцов. Так примерно и здесь) Только вот незадача, что там отопления нет )
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хахаха

18 минут назад
Жители, квадре пофиг,что у вас они холодные. Это вообще не их забота
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гость

23 минуты назад
В платёжке указано сколько по счётчику Вы потребили калорий. Как можно обмануть если есть все основания-показания счётчика.
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Жители

24 минуты назад
Надо всем перестать платить этой квадре,у на тоже еле теплые батареи
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Комедия-это

27 минут назад
трагедия,которая произошла не с вами. К пуговицам претензии есть?
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гостья

27 минут назад
а вообще можно представить, чтобы где-то в Германии людям прислали счет за воду в два раза больше? Почему УК не оборудуют дома счетчиками, вот тогда бы было видно, сколько тепла ушло в дом, а сколько сверх начислили. А то управляшки не хотят счетчики запускать в домах, потому что им это не выгодно
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