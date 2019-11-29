Общество

46 минут назад

В Липецке называли три лучшие и три худшие «управляшки» по итогам борьбы с гололедом

6 519
#гололед
2
В Липецке называли три лучшие и три худшие «управляшки» по итогам борьбы с гололедом

Среди них нет ни одной крупной УК.

Сегодня департамент ЖКХ Липецка подвел итоги борьбы с гололедом во дворах города.

В ТОП-3 лучших управляющих организаций неожиданно попали УК «Европейская» (обслуживает 4 дома), УК «МКД48» (10 домов) и УК «КиТ» (38 домов). В тройку худших - УК «Рубин» (2 дома), УК «Звездная» (10 домов) и УК «ЖКО» (сведений о ней нет вообще в региональном рейтинге «управляшек») .

Дворы, по данным департамента ЖКХ мэрии, убирают 950 дворников. В Липецке - 3200 МКД. То есть, в среднем, 3,3 дома на одного человека в оранжевом жилете!
6 519
#гололед
2

Комментарии (6)

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665

20 минут назад
Умный дом и на МЖК управляшка неплохие. Точно лучше комфорта и спутника
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васянчик

24 минуты назад
Житель, а чо, зря артамон говорил про kpi хвалёный?
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Житель

30 минут назад
Всего сутки считай зима и уже рейтинги , ну не смешно ли
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Ушац

35 минут назад
Да, все они * , лучших нет вообще!
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вв

39 минут назад
.....даааа а к САУНИНУ надо за полгода как к президенту записываться .....И НЕ ПОПАДЕШЬ
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Житель со стажем

42 минуты назад
УК "Комфорт-Л" судя по всему в глубоком подполье. Нету дворников у них в штате. У них в штате один Саунин.
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