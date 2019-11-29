В Липецке называли три лучшие и три худшие «управляшки» по итогам борьбы с гололедом

Среди них нет ни одной крупной УК.

Сегодня департамент ЖКХ Липецка подвел итоги борьбы с гололедом во дворах города.



В ТОП-3 лучших управляющих организаций неожиданно попали УК «Европейская» (обслуживает 4 дома), УК «МКД48» (10 домов) и УК «КиТ» (38 домов). В тройку худших - УК «Рубин» (2 дома), УК «Звездная» (10 домов) и УК «ЖКО» (сведений о ней нет вообще в региональном рейтинге «управляшек») .



Дворы, по данным департамента ЖКХ мэрии, убирают 950 дворников. В Липецке - 3200 МКД. То есть, в среднем, 3,3 дома на одного человека в оранжевом жилете!