Общество

сегодня, 18:23

В горсовете утвердили новые Правила благоустройства Липецка

11 663
#благоустройство
1
В горсовете утвердили новые Правила благоустройства Липецка

Для индивидуальных и многоквартирных домов устанавливается граница в 10 метров. Собственники жилья должны содержать эту территорию в чистоте летом и зимой.

Сегодня на 56 сессии Липецкого горсовета мэрия представила депутатам новую редакцию Правил благоустройства территории Липецка.

Как сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин, документ устанавливает требования и перечень мероприятий по благоустройству территории, порядок и периодичность их проведения. А также определяет лиц, которые ответственны за содержание территории. Концептуальным нововведением является определение границ прилегающих территорий. Для индивидуальных и многоквартирных домов устанавливается граница в 10 метров. Для нежилых зданий - 15 метров. Для строящихся объектов капитального строительства - 50 метров. Для автозаправок, промышленных зданий - 50 метров, либо в пределах санитарно-защитных зон. Для торговых павильонов площадью до 20 кв.м. - 5 метров, свыше 20 кв.м. - 7 метров. Для кладбищ, гаражных кооперативов, садоводческих товариществ - 50 метров. Прилегающие территории могут включать в себя пешеходные тропы, деревья, проезжие дворы, автостоянки. Исключение составляют дороги, проезды и другие транспортные коммуникации.

Новая редакция Правил не устанавливает дополнительных расходных обязательств муниципалитета. Но после их принятия потребуется внести поправки в КоАП Липецкой области, которые устанавливают ответственность владельцев за неисполнение своих обязанностей по содержанию прилегающей территории. Штрафовать не будут собственников в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам здания.

Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, для развития инициатив жителей, ТОСов и коллективов организаций мэрия разработала проект Положения «О проведении ежегодного городского смотра-конкурса по благоустройству и санитарному содержанию территорий города Липецка». Определять победителей будут в 21 номинации, половина из которых посвящены лучшему новогоднему оформлению. Депутаты сегодня утвердили призовой фонд и размер каждой премии. Она составит 5,5 тысяч рублей. Из муниципальной казны выделят на эти цели 115, 5 тысяч рублей.
11 663
#благоустройство
1

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Шоковая терапия

11 минут назад
Продолжается."Хороших" учеников вырастил чубайс.
ответить

житель

20 минут назад
Видимо управляшки продавили эту редакцию, занесли прилично в мэрию бабла,чтоб самим не делить территории между домами,решили все на жителей свалить.
ответить

Культурный

22 минуты назад
Уваркина родила новую концепцию развития и благоустройства Липецка.Вот так новость.
ответить

колхозан

26 минут назад
Готовьте лопаты для снега терпилы,расчищать перед подъездами....ха-ха....
ответить

Бывший в профсоюзе

30 минут назад
Мы платим в УК за ремонт и содержание, там есть статья - уборка подъездов и прилигающие территории. За всё заплачено, только исполнять некому.
ответить

Берия

35 минут назад
Походу узаконенный рекет государства, мы должны всё делать,а им отстёжку в виде налогов, чтобы они отдыхали.
ответить

Чип

38 минут назад
Значит собственникам многоквартирных жилых домов,выгоднее щебнем засыпать полисалники. Ну вот вам и дебилы в горсовете.
ответить

Такси

40 минут назад
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas
ответить

Биттлджус

40 минут назад
Кто является собственником многоквартирного дома, если собственник каждой квартиры ограничен "осями" квартиры по плану и наружная стена не является его собственностью, как и балкон, отмостка, крыльцо и т.д. ? )))
ответить

Александр

41 минуту назад
Какие правила вы придумываете??? Молодёжному парку 15 лет а том даже скамеек нет
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Быханов сад – не парковка! (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
28
Быханов сад – не парковка! (ФОТО)

сегодня, 16:13

Общество
Терминалы пополнения транспортных карт в Липецке отдадут частникам
#транспорт #транспортная карта #торги
25
Терминалы пополнения транспортных карт в Липецке отдадут частникам

сегодня, 15:32

Общество
«Говорили, что ротавирус. Потом сказали - отравление в столовой»
#питание #школа #столовая
9
«Говорили, что ротавирус. Потом сказали - отравление в столовой»

сегодня, 14:42

Общество
Илья Варламов раскритиковал Евгению Уваркину за «шантаж горожан»
#Илья Варламов #Евгения Уваркина
202
Илья Варламов раскритиковал Евгению Уваркину за «шантаж горожан»

сегодня, 14:28

Общество
Автомобиль «Киа» на проспекте Победы подожгли
#поджог
19
Автомобиль «Киа» на проспекте Победы подожгли

сегодня, 13:27

Общество
Война за мусор во дворе «хрущевки» закончилась победой любителей «африканского дизайна»
#благоустройство
13
Война за мусор во дворе «хрущевки» закончилась победой любителей «африканского дизайна»

сегодня, 13:18

Общество