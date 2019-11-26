В горсовете утвердили новые Правила благоустройства Липецка

Для индивидуальных и многоквартирных домов устанавливается граница в 10 метров. Собственники жилья должны содержать эту территорию в чистоте летом и зимой.

Сегодня на 56 сессии Липецкого горсовета мэрия представила депутатам новую редакцию Правил благоустройства территории Липецка.



Как сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин, документ устанавливает требования и перечень мероприятий по благоустройству территории, порядок и периодичность их проведения. А также определяет лиц, которые ответственны за содержание территории. Концептуальным нововведением является определение границ прилегающих территорий. Для индивидуальных и многоквартирных домов устанавливается граница в 10 метров. Для нежилых зданий - 15 метров. Для строящихся объектов капитального строительства - 50 метров. Для автозаправок, промышленных зданий - 50 метров, либо в пределах санитарно-защитных зон. Для торговых павильонов площадью до 20 кв.м. - 5 метров, свыше 20 кв.м. - 7 метров. Для кладбищ, гаражных кооперативов, садоводческих товариществ - 50 метров. Прилегающие территории могут включать в себя пешеходные тропы, деревья, проезжие дворы, автостоянки. Исключение составляют дороги, проезды и другие транспортные коммуникации.



Новая редакция Правил не устанавливает дополнительных расходных обязательств муниципалитета. Но после их принятия потребуется внести поправки в КоАП Липецкой области, которые устанавливают ответственность владельцев за неисполнение своих обязанностей по содержанию прилегающей территории. Штрафовать не будут собственников в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам здания.



Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, для развития инициатив жителей, ТОСов и коллективов организаций мэрия разработала проект Положения «О проведении ежегодного городского смотра-конкурса по благоустройству и санитарному содержанию территорий города Липецка». Определять победителей будут в 21 номинации, половина из которых посвящены лучшему новогоднему оформлению. Депутаты сегодня утвердили призовой фонд и размер каждой премии. Она составит 5,5 тысяч рублей. Из муниципальной казны выделят на эти цели 115, 5 тысяч рублей.